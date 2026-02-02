Каллас об идее создания европейской армии: "Оборона ЕС должна укрепляться в рамках НАТО, а не заменять его"
Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас выразила сомнение в целесообразности создания европейской армии отдельно от НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Те, кто говорят, что нам нужна европейская армия... возможно, не продумали это до конца с практической точки зрения, потому что, будучи премьер-министром, вы знаете, что у вас есть одна армия, у вас есть один оборонный бюджет. Поэтому, если вы уже являетесь частью НАТО, вы не можете создать отдельную армию, кроме той, которая у вас уже есть", - отметила она.
Каллас подчеркнула, что в кризисные времена важнейшая цепочка командования, а наличие одновременно НАТО и европейской армии может создавать пробелы в управлении и координации. Она подчеркнула, что европейская оборона должна укрепляться в рамках НАТО, а не заменять его.
Ее поддержал и премьер Норвегии Йонас Гар Стере, отметив, что предложения об отдельной армии наносят большой вред и не являются правильным путем для европейских стран.
Что предшествовало?
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский согласился с мнением, что Европа должна иметь собственную хорошо вооруженную армию, но подчеркнул, что это не должно создавать альтернативу НАТО.
- Он заявил, что украинская армия могла бы стать фундаментом Объединенных сил Европы.
США ЗАВЖДИ були у гарних відносинах з Параше. Ще з часів шлюхи Софії Августи Фредеріки Ангальт-Цербстській більш звістной як Катерина ІІ - Жеребцова. ЗАВЖДИ. І як шо Параша нападе на Європу то, на мою думку, Вашингтон в драку за ЄС не впишится.