Каллас об идее создания европейской армии: "Оборона ЕС должна укрепляться в рамках НАТО, а не заменять его"

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас выразила сомнение в целесообразности создания европейской армии отдельно от НАТО.

"Те, кто говорят, что нам нужна европейская армия... возможно, не продумали это до конца с практической точки зрения, потому что, будучи премьер-министром, вы знаете, что у вас есть одна армия, у вас есть один оборонный бюджет. Поэтому, если вы уже являетесь частью НАТО, вы не можете создать отдельную армию, кроме той, которая у вас уже есть", - отметила она.

Каллас подчеркнула, что в кризисные времена важнейшая цепочка командования, а наличие одновременно НАТО и европейской армии может создавать пробелы в управлении и координации. Она подчеркнула, что европейская оборона должна укрепляться в рамках НАТО, а не заменять его.

Ее поддержал и премьер Норвегии Йонас Гар Стере, отметив, что предложения об отдельной армии наносят большой вред и не являются правильным путем для европейских стран.

То де ж армія - у Гренландію підвезли 40 солдат
02.02.2026 13:05 Ответить
40 дуже б було забагато.
02.02.2026 13:09 Ответить
нема вже ніякого нато
02.02.2026 13:09 Ответить
От шось мені підсказує шо даремно вона так міркує.
США ЗАВЖДИ були у гарних відносинах з Параше. Ще з часів шлюхи Софії Августи Фредеріки Ангальт-Цербстській більш звістной як Катерина ІІ - Жеребцова. ЗАВЖДИ. І як шо Параша нападе на Європу то, на мою думку, Вашингтон в драку за ЄС не впишится.
02.02.2026 13:15 Ответить
Каллас об идее создания европейской армии: "Оборона ЕС должна укрепляться в рамках НАТО, а не заменять его", помянем ЕС, с такой "обороной". хотя "НАТОвские львы" - Венгрия и Словакия, если что затащат!)
02.02.2026 13:32 Ответить
Ну ну.....
02.02.2026 13:58 Ответить
Все видели "европейскую армию" в Гренландии. Даже Зеленский посмеялся.
02.02.2026 14:02 Ответить
Да никто ничего делать не будет. Кто себе армию построит, тот и сохранит хоть какую-то независимость. В Европе это гипотетически Британия, Франция , Германия, ну может Турция с Польшей. Можно было бы назвать и Украину, но не при нынешних патужных клоунах. Остальным придется пробиваться к чему-то берегу.
02.02.2026 14:26 Ответить
 
 