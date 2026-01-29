889 12

Евросоюз хочет принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля, - Каллас

Санкции против России

Европейский Союз готовится к принятию нового пакета ограничений против Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 29 января. По ее словам, 20-й пакет санкций планируют одобрить 24 февраля. Именно на эту дату ЕС ориентируется в дальнейшей санкционной политике.

Планы ЕС по новому пакету санкций

Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза подали различные предложения к будущему пакету. Среди них обсуждаются ограничения в сфере морских услуг.

Также на повестке дня остаются вопросы энергетических санкций и торговли минеральными удобрениями. Обсуждения продолжаются на рабочем уровне.

Главный дипломат ЕС отметила: "Что касается 20-го пакета санкций, мы стремимся выйти с ним 24 февраля".

Согласование позиций между государствами ЕС

В то же время Каллас признала, что полного согласия между государствами-членами пока нет. Консенсус по содержанию пакета еще не достигнут.

По ее словам, если бы договоренность существовала, ее уже объявили бы публично. Переговоры между странами продолжаются.

Ожидается, что Еврокомиссия в ближайшее время представит официальное предложение по санкциям. Франция настаивает на жестких ограничениях против российского теневого флота.

Также в феврале в Киев планирует прибыть группа еврокомиссаров. Визит приурочат к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

  • Ранее мы сообщали, что Совет ЕС ввел санкции против шести российских пропагандистов, среди которых Андреева и Полунин.

россия санкции Евросоюз Каллас Кая
Топ комментарии
Коли вже буде 220 пакет? Доживемо?
29.01.2026
Санкційні пакети повинні мати балістичну траєкторію, велику бойову частину (300-500кг) і дальність накладання 1000+км. Оце будуть відчутні санкції!
29.01.2026
20 пакет вже остаточно "пекельний" або ще костер не розгорівся? 🙂
29.01.2026
в мене поки що 170 вольт
навіть аерогріль не жарить як слід
29.01.2026 20:31 Ответить
Тоді коли сядуть років на 15 Карлсон, шнобастий Чегевара, Шугарін, Алі-Баба тощо.
29.01.2026 20:44 Ответить
Це якщо орбан, фіцо і бабіш не нагадять.
29.01.2026 20:31 Ответить
Таких санкцій у самій Європі немає. Атаками має значно меншу дальність і він американський.
29.01.2026 20:45 Ответить
Тобто,товарооборот ЄС та Засрашки ще виросте?
29.01.2026 20:45 Ответить
Через місяць, можливе ухвалення, цирк
29.01.2026 20:55 Ответить
20 пакет вже остаточно "пекельний" або ще костер не розгорівся? 🙂
29.01.2026 20:59 Ответить
Просто потужний
29.01.2026 21:14 Ответить
Ага, тільки що дізнався, що на кацапії потихеньку мерседес, бмв, рено тихенько підпрацьовують... Тойота ніби вийшла, та гроші тримають в кацапобанку... Отакі санкції...
29.01.2026 21:28 Ответить
Немецкий бригадный генерал Франк Пипер призывает бундесвер к созданию собственного ядерного оружия, пишет немецкий интернет-портал T-Online...
500 ядерных боеголовок уже есть у Франции и Великобритании. Германия сделает свои 500 и можно будет уже окончательно помахать США ручкой. Европа станет суперрегионом по всем показателям на нашей планете!
Если американцы такие тупые что избрали трампа своим президентом. Человека который работает на кремль и хочет разрушить Евросоюз и НАТО. Так нахрен Великой Европе нужен такой союзник???
29.01.2026
 
 