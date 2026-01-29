Евросоюз хочет принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля, - Каллас
Европейский Союз готовится к принятию нового пакета ограничений против Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 29 января. По ее словам, 20-й пакет санкций планируют одобрить 24 февраля. Именно на эту дату ЕС ориентируется в дальнейшей санкционной политике.
Планы ЕС по новому пакету санкций
Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза подали различные предложения к будущему пакету. Среди них обсуждаются ограничения в сфере морских услуг.
Также на повестке дня остаются вопросы энергетических санкций и торговли минеральными удобрениями. Обсуждения продолжаются на рабочем уровне.
Главный дипломат ЕС отметила: "Что касается 20-го пакета санкций, мы стремимся выйти с ним 24 февраля".
Согласование позиций между государствами ЕС
В то же время Каллас признала, что полного согласия между государствами-членами пока нет. Консенсус по содержанию пакета еще не достигнут.
По ее словам, если бы договоренность существовала, ее уже объявили бы публично. Переговоры между странами продолжаются.
Ожидается, что Еврокомиссия в ближайшее время представит официальное предложение по санкциям. Франция настаивает на жестких ограничениях против российского теневого флота.
Также в феврале в Киев планирует прибыть группа еврокомиссаров. Визит приурочат к годовщине полномасштабного вторжения РФ.
- Ранее мы сообщали, что Совет ЕС ввел санкции против шести российских пропагандистов, среди которых Андреева и Полунин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
навіть аерогріль не жарить як слід
500 ядерных боеголовок уже есть у Франции и Великобритании. Германия сделает свои 500 и можно будет уже окончательно помахать США ручкой. Европа станет суперрегионом по всем показателям на нашей планете!
Если американцы такие тупые что избрали трампа своим президентом. Человека который работает на кремль и хочет разрушить Евросоюз и НАТО. Так нахрен Великой Европе нужен такой союзник???