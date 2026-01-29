Евросоюз хочет принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля, - Каллас

Европейский Союз готовится к принятию нового пакета ограничений против Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 29 января. По ее словам, 20-й пакет санкций планируют одобрить 24 февраля. Именно на эту дату ЕС ориентируется в дальнейшей санкционной политике.

Планы ЕС по новому пакету санкций

Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза подали различные предложения к будущему пакету. Среди них обсуждаются ограничения в сфере морских услуг.

Также на повестке дня остаются вопросы энергетических санкций и торговли минеральными удобрениями. Обсуждения продолжаются на рабочем уровне.

Главный дипломат ЕС отметила: "Что касается 20-го пакета санкций, мы стремимся выйти с ним 24 февраля".

Согласование позиций между государствами ЕС

В то же время Каллас признала, что полного согласия между государствами-членами пока нет. Консенсус по содержанию пакета еще не достигнут.

По ее словам, если бы договоренность существовала, ее уже объявили бы публично. Переговоры между странами продолжаются.

Ожидается, что Еврокомиссия в ближайшее время представит официальное предложение по санкциям. Франция настаивает на жестких ограничениях против российского теневого флота.

Также в феврале в Киев планирует прибыть группа еврокомиссаров. Визит приурочат к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

