Євросоюз хоче ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого, - Каллас

Європейський Союз готується до ухвалення нового пакета обмежень проти Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві високої представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас після засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі 29 січня. За її словами, 20-й пакет санкцій планують схвалити 24 лютого. Саме на цю дату ЄС орієнтується у подальшій санкційній політиці.

Плани ЄС щодо нового пакета санкцій

Кая Каллас заявила, що країни-члени Євросоюзу подали різні пропозиції до майбутнього пакета. Серед них обговорюють обмеження у сфері морських послуг.

Також на порядку денному залишаються питання енергетичних санкцій і торгівлі мінеральними добривами. Обговорення тривають на робочому рівні.

Головна дипломатка ЄС зазначила: "Щодо 20-го пакета санкцій, ми прагнемо вийти з ним 24 лютого".

Узгодження позицій між державами ЄС

Водночас Каллас визнала, що повної згоди між державами-членами поки немає. Консенсус щодо змісту пакета ще не досягнутий.

За її словами, якби домовленість існувала, її вже оголосили б публічно. Переговори між країнами тривають.

Очікується, що Єврокомісія найближчим часом представить офіційну пропозицію щодо санкцій. Франція наполягає на жорстких обмеженнях проти російського тіньового флоту.

Також у лютому до Києва планує прибути група єврокомісарів. Візит приурочать до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

