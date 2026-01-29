Євросоюз хоче ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого, - Каллас
Європейський Союз готується до ухвалення нового пакета обмежень проти Російської Федерації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві високої представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас після засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі 29 січня. За її словами, 20-й пакет санкцій планують схвалити 24 лютого. Саме на цю дату ЄС орієнтується у подальшій санкційній політиці.
Плани ЄС щодо нового пакета санкцій
Кая Каллас заявила, що країни-члени Євросоюзу подали різні пропозиції до майбутнього пакета. Серед них обговорюють обмеження у сфері морських послуг.
Також на порядку денному залишаються питання енергетичних санкцій і торгівлі мінеральними добривами. Обговорення тривають на робочому рівні.
Головна дипломатка ЄС зазначила: "Щодо 20-го пакета санкцій, ми прагнемо вийти з ним 24 лютого".
Узгодження позицій між державами ЄС
Водночас Каллас визнала, що повної згоди між державами-членами поки немає. Консенсус щодо змісту пакета ще не досягнутий.
За її словами, якби домовленість існувала, її вже оголосили б публічно. Переговори між країнами тривають.
Очікується, що Єврокомісія найближчим часом представить офіційну пропозицію щодо санкцій. Франція наполягає на жорстких обмеженнях проти російського тіньового флоту.
Також у лютому до Києва планує прибути група єврокомісарів. Візит приурочать до річниці повномасштабного вторгнення РФ.
- Раніше ми повідомляли, що Рада ЄС запровадила санкції проти шести російських пропагандистів, серед яких Андреєва і Полунін.
500 ядерных боеголовок уже есть у Франции и Великобритании. Германия сделает свои 500 и можно будет уже окончательно помахать США ручкой. Европа станет суперрегионом по всем показателям на нашей планете!
Если американцы такие тупые что избрали трампа своим президентом. Человека который работает на кремль и хочет разрушить Евросоюз и НАТО. Так нахрен Великой Европе нужен такой союзник???