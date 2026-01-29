Євросоюз хоче ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого, - Каллас

Європейський Союз готується до ухвалення нового пакета обмежень проти Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві високої представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас після засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі 29 січня. За її словами, 20-й пакет санкцій планують схвалити 24 лютого. Саме на цю дату ЄС орієнтується у подальшій санкційній політиці.

Плани ЄС щодо нового пакета санкцій

Кая Каллас заявила, що країни-члени Євросоюзу подали різні пропозиції до майбутнього пакета. Серед них обговорюють обмеження у сфері морських послуг.

Також на порядку денному залишаються питання енергетичних санкцій і торгівлі мінеральними добривами. Обговорення тривають на робочому рівні.

Головна дипломатка ЄС зазначила: "Щодо 20-го пакета санкцій, ми прагнемо вийти з ним 24 лютого".

Узгодження позицій між державами ЄС

Водночас Каллас визнала, що повної згоди між державами-членами поки немає. Консенсус щодо змісту пакета ще не досягнутий.

За її словами, якби домовленість існувала, її вже оголосили б публічно. Переговори між країнами тривають.

Очікується, що Єврокомісія найближчим часом представить офіційну пропозицію щодо санкцій. Франція наполягає на жорстких обмеженнях проти російського тіньового флоту.

Також у лютому до Києва планує прибути група єврокомісарів. Візит приурочать до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

  • Раніше ми повідомляли, що Рада ЄС запровадила санкції проти шести російських пропагандистів, серед яких Андреєва і Полунін.

Коли вже буде 220 пакет? Доживемо?
29.01.2026 20:29 Відповісти
в мене поки що 170 вольт
навіть аерогріль не жарить як слід
29.01.2026 20:31 Відповісти
Тоді коли сядуть років на 15 Карлсон, шнобастий Чегевара, Шугарін, Алі-Баба тощо.
29.01.2026 20:44 Відповісти
Це якщо орбан, фіцо і бабіш не нагадять.
29.01.2026 20:31 Відповісти
Санкційні пакети повинні мати балістичну траєкторію, велику бойову частину (300-500кг) і дальність накладання 1000+км. Оце будуть відчутні санкції!
29.01.2026 20:42 Відповісти
Таких санкцій у самій Європі немає. Атаками має значно меншу дальність і він американський.
29.01.2026 20:45 Відповісти
Тобто,товарооборот ЄС та Засрашки ще виросте?
29.01.2026 20:45 Відповісти
Через місяць, можливе ухвалення, цирк
29.01.2026 20:55 Відповісти
20 пакет вже остаточно "пекельний" або ще костер не розгорівся? 🙂
29.01.2026 20:59 Відповісти
Просто потужний
29.01.2026 21:14 Відповісти
Ага, тільки що дізнався, що на кацапії потихеньку мерседес, бмв, рено тихенько підпрацьовують... Тойота ніби вийшла, та гроші тримають в кацапобанку... Отакі санкції...
29.01.2026 21:28 Відповісти
Немецкий бригадный генерал Франк Пипер призывает бундесвер к созданию собственного ядерного оружия, пишет немецкий интернет-портал T-Online...
500 ядерных боеголовок уже есть у Франции и Великобритании. Германия сделает свои 500 и можно будет уже окончательно помахать США ручкой. Европа станет суперрегионом по всем показателям на нашей планете!
Если американцы такие тупые что избрали трампа своим президентом. Человека который работает на кремль и хочет разрушить Евросоюз и НАТО. Так нахрен Великой Европе нужен такой союзник???
29.01.2026 21:40 Відповісти
 
 