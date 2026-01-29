Новий пакет санкцій ЄС має заблокувати російський "тіньовий флот", - Барро
Новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути спрямований на блокування так званого "тіньового флоту" РФ, який дозволяє Москві отримувати доходи від експорту нафти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.
Барро зазначив, що Росія не демонструє жодної готовності до миру, про що свідчать постійні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.
За його словами, саме тому Європейський Союз працює над тим, щоб 20-й пакет санкцій був не менш потужним, ніж попередні обмежувальні заходи.
"Ми продовжуємо нашу роботу, щоб 20-й пакет санкцій проти Росії був таким же сильним, як 18-й та 19-й", - наголосив французький міністр.
Барро підкреслив, що нові санкції мають заблокувати діяльність російського "тіньового флоту". Він нагадав, що Франція вже почала протидіяти таким схемам, затримавши російський танкер у Середземному морі.
Також міністр повідомив, що під час засідання Ради ЄС однією з ключових тем стане ситуація в Україні. За його словами, дії Росії мають на меті спровокувати масштабну гуманітарну кризу, чого Євросоюз не має наміру допустити.
20-й пакет санкції ЄС проти РФ
- Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.
- У Європейській комісії наступного тижня можуть оприлюднити пропозицію щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
