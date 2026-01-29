Новий пакет санкцій ЄС має заблокувати російський "тіньовий флот", - Барро

Новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути спрямований на блокування так званого "тіньового флоту" РФ, який дозволяє Москві отримувати доходи від експорту нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.

Барро зазначив, що Росія не демонструє жодної готовності до миру, про що свідчать постійні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

За його словами, саме тому Європейський Союз працює над тим, щоб 20-й пакет санкцій був не менш потужним, ніж попередні обмежувальні заходи.

"Ми продовжуємо нашу роботу, щоб 20-й пакет санкцій проти Росії був таким же сильним, як 18-й та 19-й", - наголосив французький міністр.

Барро підкреслив, що нові санкції мають заблокувати діяльність російського "тіньового флоту". Він нагадав, що Франція вже почала протидіяти таким схемам, затримавши російський танкер у Середземному морі.

Також міністр повідомив, що під час засідання Ради ЄС однією з ключових тем стане ситуація в Україні. За його словами, дії Росії мають на меті спровокувати масштабну гуманітарну кризу, чого Євросоюз не має наміру допустити.

20-й пакет санкції ЄС проти РФ

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.
  • У Європейській комісії наступного тижня можуть оприлюднити пропозицію щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

купа попередніх санкцій що мали робити?
29.01.2026 17:07 Відповісти
Напевно тут вжили "має" заблокувати, бо воно має вселити більше впевненості ніж просто "заблокує"?
29.01.2026 17:05 Відповісти
Ніфіга 21 пакет санкцій буде пекельнішим 🔥🥱
29.01.2026 17:15 Відповісти
29.01.2026 17:05 Відповісти
29.01.2026 17:07 Відповісти
Свежо питание, да....... с трудом.
29.01.2026 17:10 Відповісти
Якщо санкції такі потужні то нахрена їх вже цілих 20? Потужна б одразу мінуснула державу росія.
29.01.2026 17:13 Відповісти
Альо альо!! Ніщо не може бути Потужніше за голобородька!!
Якщо тої Потужності в нього недостатньо, то питання до брако-робів... Вони зараз в кібуці на Близькому Сході
29.01.2026 17:38 Відповісти
Має.... має.... має... Та заблокуйте вже його нахрєн.
29.01.2026 17:14 Відповісти
29.01.2026 17:15 Відповісти
Як пекельні чіпси Лейзз.. ™ ©
29.01.2026 17:36 Відповісти
Молодці. Пуйло вже добиває енергетику, а вони тільки збираються блокувати його флот. Невідомо яким чином і що заважало раніше, але на словах потужно.
29.01.2026 17:25 Відповісти
А якщо ні то ні.....
Принаймі спробували
29.01.2026 17:35 Відповісти
Вже про ці так звані санкції тошно слухати.
Де ті санкції щоб у кацапів долар коштував 500 рублів,через тиждень тисячу,щоб завили виродки на своїх болотах
29.01.2026 17:38 Відповісти
як ми зрозуміли з останніх подій тіньовий флот русні фже можна зупиняти, блокувати та арештовувати навіть без санкцій. тобто усе питання не в санкціях а в бажанні це робити. такого бажання поки що ми побачили дуже небагато.
29.01.2026 17:58 Відповісти
Пакетами не блокують, блокують кораблями і літаками.
29.01.2026 19:23 Відповісти
А Зєльонкін не хоче запровадити 1-ий пакет санкцій, "спрямований на блокування так званого "тіньового флоту нафтогону" РФ, який дозволяє Москві отримувати доходи від експорту нафти"?
30.01.2026 09:56 Відповісти
Який сенс? Французи заарештували тіньовий танкер і одразу відпустили, бо немає, як вияснилося якихось там повноважень, його довго затримувати😀 Цирк.
30.01.2026 13:00 Відповісти
 
 