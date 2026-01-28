Франція "знерухомила" затриманий танкер "тіньового флоту" РФ, капітана з Індії випустили з-під варти

Влада Франції вирішила тимчасово "знерухомити" затриманий 22 січня нафтовий танкер Grinch, який вважається судном російського "тіньового флоту" РФ.

Про це пише Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У прокуратурі Марселя 28 січня оголосили, що до затриманого минулого тижня танкера Grinch застосували адміністративну процедуру "знерухомлення".

Капітана, який є громадянином Індії, випустили з-під арешту і дозволили повернутися на борт.

Розслідування щодо танкера, яке веде морська жандармерія під керівництвом прокуратури Марселя, продовжується.

Що передувало

Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.

Танкер під прапором Коморських островів вирушив з російського Мурманська на початку січня. Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії.

Він фігурує у санкційних списках ЄС, Британії та США, але під різними назвами.

