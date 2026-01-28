Франція "знерухомила" затриманий танкер "тіньового флоту" РФ, капітана з Індії випустили з-під варти
Влада Франції вирішила тимчасово "знерухомити" затриманий 22 січня нафтовий танкер Grinch, який вважається судном російського "тіньового флоту" РФ.
Про це пише Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У прокуратурі Марселя 28 січня оголосили, що до затриманого минулого тижня танкера Grinch застосували адміністративну процедуру "знерухомлення".
Капітана, який є громадянином Індії, випустили з-під арешту і дозволили повернутися на борт.
Розслідування щодо танкера, яке веде морська жандармерія під керівництвом прокуратури Марселя, продовжується.
Що передувало
- Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.
- Танкер під прапором Коморських островів вирушив з російського Мурманська на початку січня. Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії.
- Він фігурує у санкційних списках ЄС, Британії та США, але під різними назвами.
