2 140 6

Франція "знерухомила" затриманий танкер "тіньового флоту" РФ, капітана з Індії випустили з-під варти

Нафтовий танкер Grinch

Влада Франції вирішила тимчасово "знерухомити" затриманий 22 січня нафтовий танкер Grinch, який вважається судном російського "тіньового флоту" РФ.

Про це пише Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У прокуратурі Марселя 28 січня оголосили, що до затриманого минулого тижня танкера Grinch застосували адміністративну процедуру "знерухомлення".

Капітана, який є громадянином Індії, випустили з-під арешту і дозволили повернутися на борт.

Розслідування щодо танкера, яке веде морська жандармерія під керівництвом прокуратури Марселя, продовжується.

Що передувало

  • Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.
  • Танкер під прапором Коморських островів вирушив з російського Мурманська на початку січня. Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії.
  • Він фігурує у санкційних списках ЄС, Британії та США, але під різними назвами.

Нарешті,взялися за тіньовий
помийний флот.Але є ще золото,
яке вони добувають кожного
року,гроші на війну капають....
28.01.2026 21:54 Відповісти
жабоїди мабуть відпустять танкер
28.01.2026 21:56 Відповісти
14 країн підписали заяву-попередження
проти тіньового флоту,в їх числі Франція,
але там мова про Балтійське та Північні
моря...
28.01.2026 22:15 Відповісти
і що з того ? вже давно зрозуміло підпис нічого не вартує
28.01.2026 22:20 Відповісти
Так, 27 січня 2026 року 14 європейських країн, включаючи Францію, підписали спільну заяву про посилення заходів проти російського «тіньового флоту». Головне попередження полягає в тому, що танкери з подвійними прапорами або без належного страхування тепер вважатимуться «суднами без громадянства». Це дає право військовим кораблям будь-якої країни зупиняти та оглядати їх у відкритому морі згідно з https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://babel.ua/news/124563-14-krajin-poperedili-tankeri-tinovogo-flotu-rf-shcho-posilyuyut-zahodi-bezpeki-v-baltiyskomu-i-pivnichnomu-moryah&ved=2ahUKEwizvrOo7K-SAxUQkYkEHcQXPVUQy_kOegQIBBAD&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw04wzTbk8cJZDp67c9cYzUb&ust=1769745080926000 Конвенцією ООН з морського права. І тут саме цікаве. Повірьте, будь який професійний морський інспектор майже завжди може знайти підстави для зауважень або затримки судна, якщо він має таку мету. Досвідчений інспектор діє за принципом: ,,Не буває суден без дефектів, бувають недообстежені. " Якщо є політична чи економічна вказівка затримати судно, технічний привід знайдеться завжди..... Тим більше що танкери - зона підвищеної уваги: Через високу екологічну небезпеку вантажу до танкерів висуваються найсуворіші вимоги. Перевіряються не лише залізо, а й закриті простори, інертні гази, прилади контролю викидів та детальні записи у судових журналах , де будь-яка виправлена цифра може стати проблемою. ******* судноплавство регулюється тисячами сторінок міжнародних конвенцій (SOLAS, MARPOL, STCW, MLC). Це просто неосяжне поле для перевірок.....Знати та ідеально виконувати кожну дрібницю на 100% у будь-який момент часу технічно майже неможливо. Інспектор може ініціювати детальну перевірку системи управління безпекою (Safety Management System). Якщо він знайде навіть кілька дрібних технічних помилок, ледь помітну корозію на пожежному гідранті або нещільне прилягання протипожежних дверей, або щось не так з терміном придатності піротехніки, лік у судовому шпиталі, станом шлюпок або навіть неправильне маркування жилетів, найменші сліди нафтопродуктів під двигуном або некоректна робота сепаратора нафтоводяних вод - він вже може заявити про,,системний збій" у роботі екіпажу, що є прямою підставою для затримання .На спеціалізованих морських ресурсах, або порталах регіональних меморандумів можна побачити статистику затримок, яка підтверджує, що навіть нові судна преміальних компаній іноді затримують. То що можна тоді казати про ті ржаві корита тіньового флоту московіі де вік кожного танкера більш ніж 20 років.....Там взагалі непочатий край роботи для інспекторів.... Було б тільки бажання іх затримувати.....А це до речі зробити дуже легко. Чому б англійцям як до речі і датчанам не зробити так як давним -давно вже зробили панамці. Там жодне судно не має дозволу проходить Панамським каналом поки не пройде успішну інспекцію і перевірку інспекторами каналу і ті не дадуть дозвіл на прохід. Так же можна було б зробити для цих танкерів і перед проходженням датськими протоками і протокою Ла-Манш....Я вже не кажу про доцільність взагалі закриття датських проток для танкерів які перевозять з балтіки російську нафту, замість того щоб ганятись за ними по усьому світові і вводити про них санкціі.... Була б тільки політична воля і бажання -іх можна було б всі зупиняти і затримувати на абсолютно законних підставах...
29.01.2026 05:58 Відповісти
 
 