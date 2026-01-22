Франція заарештувала у Середземному морі підсанкційний нафтовий танкер, що прямував з Росії, - Макрон

Французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у дописі в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За словами Макрона, у четвер вранці французькі ВМС піднялися на борт судна, яке перебуває під санкціями та підозрюється у використанні чужого прапора.

"Сьогодні вранці французькі ВМС піднялися на борт нафтового танкера, що прямував з Росії, що підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під чужим прапором", - зазначив президент Франції.

Операцію було проведено у Середземному морі за підтримки кількох союзників і у суворій відповідності до міжнародних конвенцій. Після затримання судно було перенаправлене, а також розпочато судове розслідування.

Макрон наголосив, що Париж налаштований жорстко контролювати дотримання санкційного режиму.

"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність тіньового флоту сприяє фінансуванню війни проти України", - додав він.

Топ коментарі
+23
Невже у французів нарешті з'явилися яйця?
22.01.2026 17:11 Відповісти
+17
4:1. Американці поки що попереду.
22.01.2026 17:14 Відповісти
+9
Болеем за обе команды. Остальные - подключайтесь!
22.01.2026 17:15 Відповісти
У всіх буде секс з кацапією.....
22.01.2026 17:14 Відповісти
Ні, це спочатку Малюк, а потом і Трамп показали, що нічого за це не буде.
22.01.2026 17:20 Відповісти
Дякую!
22.01.2026 17:14 Відповісти
американці за те, що Венесуела. Кацапія до американців - це лише випадково,

а ось французи САМЕ російський за те, що він російський
22.01.2026 17:25 Відповісти
Нарешті! З почином вітаємо!
22.01.2026 17:15 Відповісти
Так він з нафтою чи пустий був?
22.01.2026 17:18 Відповісти
Цитата: - нафтового танкера, що прямував з росії

вважаєш пустий від кацапів кудись плив ?
22.01.2026 17:23 Відповісти
Все може бути. Це ж кацапи. Могли скиздити на льоту... а потім "фіг єво знаєт, гражданін начальнік, кажись налівалі полним"
22.01.2026 18:43 Відповісти
Ось що роблять окуляри з людиною, вартувало тільки Макрону одягнути окуляри, так відразу затримання почались
22.01.2026 17:21 Відповісти
То його дружина знову вперіщила, то в нього "просвєтлєніє" прийшло..
22.01.2026 18:44 Відповісти
а когда-то кацапу мистрали строили....
22.01.2026 17:22 Відповісти
У них теперь исконнорусские названия "Анвар Садат" и "Гамаль Насер".
22.01.2026 17:30 Відповісти
22.01.2026 17:31 Відповісти
Гарний тренд.
22.01.2026 17:22 Відповісти
З почином.
22.01.2026 17:26 Відповісти
Розумне рішення від Макрона: нахєра кому пусті іржаві корита, коли можна перехватити танкер з нафтою, котру автоматично експроприюють.
22.01.2026 17:30 Відповісти
.. Я сплю .? Мені це сниться ???
22.01.2026 17:37 Відповісти
Аби назавтра не відпустили
22.01.2026 17:38 Відповісти
Не вірю! То,мабуть,не французи! Або французи з іноземного легіону!!
22.01.2026 17:51 Відповісти
Ловити, щоб потім відпуськати це не боротьба це спортивний анонізм.
22.01.2026 17:54 Відповісти
І дай Вам Бог здоров'я!
22.01.2026 18:35 Відповісти
Ну! Ну можуть як хочуть! З почином
22.01.2026 19:13 Відповісти
Ай молодець!!!
22.01.2026 19:53 Відповісти
 
 