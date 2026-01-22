Франція заарештувала у Середземному морі підсанкційний нафтовий танкер, що прямував з Росії, - Макрон
Французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у дописі в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
За словами Макрона, у четвер вранці французькі ВМС піднялися на борт судна, яке перебуває під санкціями та підозрюється у використанні чужого прапора.
"Сьогодні вранці французькі ВМС піднялися на борт нафтового танкера, що прямував з Росії, що підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під чужим прапором", - зазначив президент Франції.
Операцію було проведено у Середземному морі за підтримки кількох союзників і у суворій відповідності до міжнародних конвенцій. Після затримання судно було перенаправлене, а також розпочато судове розслідування.
Макрон наголосив, що Париж налаштований жорстко контролювати дотримання санкційного режиму.
"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність тіньового флоту сприяє фінансуванню війни проти України", - додав він.
а ось французи САМЕ російський за те, що він російський
вважаєш пустий від кацапів кудись плив ?