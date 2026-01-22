Франция арестовала в Средиземном море подсанкционный нефтяной танкер, следовавший из России, - Макрон

Французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в посте в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По словам Макрона, в четверг утром французские ВМС поднялись на борт судна, которое находится под санкциями и подозревается в использовании чужого флага.

"Сегодня утром французские ВМС поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, который подпадает под международные санкции и подозревается в плавании под чужим флагом", - отметил президент Франции.

Операция была проведена в Средиземном море при поддержке нескольких союзников и в строгом соответствии с международными конвенциями. После задержания судно было перенаправлено, а также начато судебное расследование.

Макрон подчеркнул, что Париж настроен жестко контролировать соблюдение санкционного режима.

"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность теневого флота способствует финансированию войны против Украины", - добавил он.