Франция арестовала в Средиземном море подсанкционный нефтяной танкер, следовавший из России, - Макрон
Французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в посте в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
По словам Макрона, в четверг утром французские ВМС поднялись на борт судна, которое находится под санкциями и подозревается в использовании чужого флага.
"Сегодня утром французские ВМС поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, который подпадает под международные санкции и подозревается в плавании под чужим флагом", - отметил президент Франции.
Операция была проведена в Средиземном море при поддержке нескольких союзников и в строгом соответствии с международными конвенциями. После задержания судно было перенаправлено, а также начато судебное расследование.
Макрон подчеркнул, что Париж настроен жестко контролировать соблюдение санкционного режима.
"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность теневого флота способствует финансированию войны против Украины", - добавил он.
а ось французи САМЕ російський за те, що він російський
вважаєш пустий від кацапів кудись плив ?