Франция арестовала в Средиземном море подсанкционный нефтяной танкер, следовавший из России, - Макрон

Французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в посте в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По словам Макрона, в четверг утром французские ВМС поднялись на борт судна, которое находится под санкциями и подозревается в использовании чужого флага.

"Сегодня утром французские ВМС поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, который подпадает под международные санкции и подозревается в плавании под чужим флагом", - отметил президент Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США задержали нефтяной танкер Sagitta в Карибском море: он принадлежит к "теневому флоту" РФ. ФОТО

Операция была проведена в Средиземном море при поддержке нескольких союзников и в строгом соответствии с международными конвенциями. После задержания судно было перенаправлено, а также начато судебное расследование.

Макрон подчеркнул, что Париж настроен жестко контролировать соблюдение санкционного режима.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Давос-2026: Макрон прокомментировал "слив" частной переписки Трампом

"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность теневого флота способствует финансированию войны против Украины", - добавил он.

Невже у французів нарешті з'явилися яйця?
4:1. Американці поки що попереду.
Болеем за обе команды. Остальные - подключайтесь!
У всіх буде секс з кацапією.....
Ні, це спочатку Малюк, а потом і Трамп показали, що нічого за це не буде.
Дякую!
американці за те, що Венесуела. Кацапія до американців - це лише випадково,

а ось французи САМЕ російський за те, що він російський
Нарешті! З почином вітаємо!
Так він з нафтою чи пустий був?
22.01.2026 17:18 Ответить
Цитата: - нафтового танкера, що прямував з росії

вважаєш пустий від кацапів кудись плив ?
Все може бути. Це ж кацапи. Могли скиздити на льоту... а потім "фіг єво знаєт, гражданін начальнік, кажись налівалі полним"
Ось що роблять окуляри з людиною, вартувало тільки Макрону одягнути окуляри, так відразу затримання почались
То його дружина знову вперіщила, то в нього "просвєтлєніє" прийшло..
а когда-то кацапу мистрали строили....
У них теперь исконнорусские названия "Анвар Садат" и "Гамаль Насер".
Гарний тренд.
З почином.
Розумне рішення від Макрона: нахєра кому пусті іржаві корита, коли можна перехватити танкер з нафтою, котру автоматично експроприюють.
.. Я сплю .? Мені це сниться ???
Аби назавтра не відпустили
Не вірю! То,мабуть,не французи! Або французи з іноземного легіону!!
Ловити, щоб потім відпуськати це не боротьба це спортивний анонізм.
І дай Вам Бог здоров'я!
Ну! Ну можуть як хочуть! З почином
Ай молодець!!!
