США задержали нефтяной танкер Sagitta в Карибском море: он принадлежит к "теневому флоту" РФ

20 января военные Соединенных Штатов захватили нефтяной танкер Sagitta, который принадлежит российскому "теневому флоту".

Об этом сообщило Южное командование США, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, задержание Sagitta прошло без инцидентов, а сам танкер назвали "действовавшим вопреки введенному президентом Трампом карантину для подсанкционных судов в Карибском бассейне".

Операция по захвату судна "демонстрирует нашу решимость гарантировать, что единственная нефть, которая покидает Венесуэлу, — это нефть, экспорт которой координируется надлежащим образом и законно согласован", добавили военные США.

Больше о танкере Sagitta

  • На портале War&Sanctions танкер Sagitta называли одним из тех, кто транспортирует российскую нефть в обход санкций, введенных рядом стран. 10 января 2025 года ограничения против судна наложили и США.
  • Судно Sagitta было задействовано в экспорте российской нефти и/или нефтепродуктов из российских портов в Балтийском море и Тихоокеанском регионе преимущественно в Китай и Индию.

Топ комментарии
+7
Зараз основна увага прикута до так званого,,тіньового флоту', який допомагає ірану та росії уникати обмежень, та затриманню іх США...Кількість таких суден вимірюється сотнями, але фізично затримуються лише одиниці за наявності юридичних підстав у міжнародних водах або територіальних водах союзників. Якщо бути більш-менш точним, то станом на січень 2026 року російський тіньовий флот вже налічує, за різними оцінками, до 1500 суден.!!! І цей флот зростав десятками суден щомісяця . (Однак зараз темпи розширення дещо сповільнилися через посилення санкційного тиску і зростання цін.) А США за останній місяць затримали усього 7 танкерів.....Дивіться, росіянці скуповують судна на межі іх терміну експлуатації. Бо взагалі традиційно великі перевізники намагаються позбуватися танкера після 15 років служби, а після 25 років танкер зазвичай іде на брухт. Ось на цьому смітнику вони і скуповуються. Так наприклад ,зараз танкери типу Aframax віком понад 20 -25 років можуть оцінюватися в межах +/- $15млн залежно від технічного стану. А якщо купляти його по ціні металобрухта то він взагалі обійдется приблизно $7.5-9 млн. А за даними Platts, один місячний рейс з російською нафтою з Чорного моря до Індії принесе власнику наприклад Suezmax понад 5 млн доларів. !!! Тобто ,при таких ставках вкладення окупляться вже за пару-трійку таких рейсів..... І ця сітуація с захопленням танкера, нагадує таку ж саму, коли наприклад поліція затримала і конфіскувала автівку якою перевозили наркотики. І шо? Картель купить іншу і буде продовжувати перевозити.... Тому тіньовий танкерний флот, як і наркобізнес не дивлячись на санкціі і захоплення танкерів ніколи не зникне , бо він приносить іх власникам надприбутковість, якій можна тільки позаздрити.....А втрата засобів доставки вантажу чи доля людей які були задіяні при цьому і попали під ,,роздачу" правосуддя мало кого цікавлять- це просто витратний матеріал та побічні втрати, які до того ж постійно поповнюються...Так що, я б не дуже радів з цих захоплених танкерів. Це імітація боротьби а не боротьба. Але звісно ж це краще чим нічого. Але ж ці діі не змінять ситуацію. Треба більш глобальніші діі. Треба переглянути усі конвенціі міжнародного судноплавства,зробити відповідні редагування у зв'язку з військовим становищем і позакривати Данські протоки на Балтиці і протоки Босфор і Дарданели на Чорному морі для всіх танкерів з російською нафтою, і тим сами наглухо перекрити усі вентилі отримання рашкою грошей на продовження війни. І зовсім не треба буде ганятись поодинці за цими танкерами по усьому світові ....У президента наймогутнішоі держави світу, в руках є всі політичні і єкономічні важели зробити це.... Було б бажання і політична воля. Але на прикладі захоплення цих танкерів йому краще займатись грою на публіку і імітацією бурхливоі діяльності і вдавати з себе невтомного борця за мир, замість того щоб робити рішучі і серьозні кроки .....
21.01.2026 03:59 Ответить
+3
Ого, ти дивись який запал! Дивись, щоб від такого рівня "патріотизму" до США в тебе екран не розплавився. Тобі що, вже грін-карту поштою вислали чи поки тільки грамоту від Трампа? Чи тобі просто так бракує уваги, що ти вирішив тут побігати по форуму як дурник по селу з криками "де всі"? Всі там, де й зазвичай - дивляться на тебе як на людину з надлишком вільного часу та дефіцитом сірої речовини. Антитрампісти просто зайняті роботою, а не чекають на кожну новину про танкери, щоб виплеснути свою жовч. Спробуй теж, допомагає від фанатизму... 95% форуму - імбецили? Статистика від бога.... Схоже, ти входиш у ті 5%, які святкують кожне перекладання паперів у Пентагоні як особисту перемогу....Слава США? Друже, ти або переплутав форуми, або методичку. Трамп якраз за те, щоб США менше лізли в чужі справи, а ти тут десант у коментарях висаджуєш....Ти так відчайдушно намагаєшся когось зачепити, ніби це ти особисто той танкер захоплював. Спустися на землю: ти просто агресивний жалюгідний анонім у мережі, а не геополітичний стратег.....
21.01.2026 01:28 Ответить
+2
ЗАЛІК від України. + прибуток для США.
21.01.2026 00:07 Ответить
ЗАЛІК від України. + прибуток для США.
США діють на основі спеціально прийнятих законів, та виконавчих наказів президента Це не хаотичні захоплення, і не бізнес , і не заробляння легких грошей як дехто каже , а виконання санкційного законодавства проти осіб та компаній, що сприяють незаконній торгівлі. США витрачають колосальні кошти на розвідку, супутникове спостереження та роботу фінансової розвідки (OFAC) для виявлення цих схем . Затримання одного танкера - це довгий юридичний процес, який потребує потім залучення дорогих юристів та дипломатів. Захоплення танкерів - це дорога сама по собі по витратам і небезпечна операція, що вимагає залучення ВМС та Берегової охорони, а також несе ризик військової ескалації. Вартість одного такого вживаного танкера (до того ж часто вони йдуть у баласті пустими) неспівставна з витратами на геополітичне протистояння, тому фінансова вигода тут є мінімально.....
21.01.2026 08:41 Ответить
Що роблять? Зменшують експорт нафти з Венесуели, щоб рашка могла дорожче торгувати своєю?
21.01.2026 00:21 Ответить
Вся нефть которая добывается она продается, так что не попал пальцем в небо на этот раз.
21.01.2026 00:29 Ответить
Вони вже і Томагавки нам віддали...
21.01.2026 00:56 Ответить
=> і ти , і твій рудий ідіот !
21.01.2026 01:11 Ответить
Але є захопили, і ворог позбувся частини свого доходу.
21.01.2026 02:56 Ответить
Який з ворогів позбувся частини доходу?
21.01.2026 03:11 Ответить
Танкер ЧИЙ? Кого "обслуговує"? Зменшення обсягу маневру в тіньових перевозках наносить удар по всій системі "тіньового" експорту нафти в світі. Тому, зачіпає і кацапів...
21.01.2026 06:37 Ответить
Идиот! США блокируют экспорт венесуэльской нефти. В результате чего цена на нефть на международном рынке повысилась, и Раша больше на своей нефти заработала. До блокады Венесуэлы цена на Брент была ниже 60 долларов за баррель, сейчас до 65 поднялась.
21.01.2026 03:09 Ответить
трамп с пуйлом какой-то договорняк катают с этой нефтью..
21.01.2026 00:26 Ответить
Дурники будуть впевнені що цей танкер, якій "належить до тінього флоту Росії"", перевозив венесуельску нафту до Росії, або російську до Венесуели.
21.01.2026 07:08 Ответить
це не вкладається в парадигму "агент Краснов". свідки величності зеленського в ступорі, коментарів не буде💩
