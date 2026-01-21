США задержали нефтяной танкер Sagitta в Карибском море: он принадлежит к "теневому флоту" РФ
20 января военные Соединенных Штатов захватили нефтяной танкер Sagitta, который принадлежит российскому "теневому флоту".
Об этом сообщило Южное командование США, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, задержание Sagitta прошло без инцидентов, а сам танкер назвали "действовавшим вопреки введенному президентом Трампом карантину для подсанкционных судов в Карибском бассейне".
Операция по захвату судна "демонстрирует нашу решимость гарантировать, что единственная нефть, которая покидает Венесуэлу, — это нефть, экспорт которой координируется надлежащим образом и законно согласован", добавили военные США.
Больше о танкере Sagitta
- На портале War&Sanctions танкер Sagitta называли одним из тех, кто транспортирует российскую нефть в обход санкций, введенных рядом стран. 10 января 2025 года ограничения против судна наложили и США.
- Судно Sagitta было задействовано в экспорте российской нефти и/или нефтепродуктов из российских портов в Балтийском море и Тихоокеанском регионе преимущественно в Китай и Индию.
