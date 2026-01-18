Италия арестовала судно, перевозившее металл из российского порта, - СМИ

Италия арестовала судно под флагом небольшого островного государства Океании, которое прибыло из российских территориальных вод Черного моря. На борту судна было более 33 тысяч тонн металлопродукции.

Детали ареста

Арест осуществлен по итогам расследования, скоординированного прокуратурой Бриндизи и проведенного финансовой полицией и Таможенным агентством.

Сообщается, что арест связан с нарушением санкций, введенных против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

"Всего под следствием находятся четыре человека: импортер, судовладелец и два члена экипажа, которых совместно обвиняют в нарушении ограничительных мер, введенных Европейским Союзом", - пишет издание.

Результаты проверок

Проверки, проведенные после захода судна в порт, выявили серьезные несоответствия, подделки и внесение изменений в документацию, касающуюся мест стоянки и проведения грузовых операций.

В свою очередь анализ документов и данных, полученных из системы ECDIS (обязательной для крупных судов электронной навигационной системы с функцией предупреждения столкновений), подтвердил, что судно находилось и осуществляло операции в порту Новороссийска (порт Российской Федерации, подпадающий под санкции) с 13 по 16 ноября 2025 года, выполняя запрещенные операции по загрузке.

Кроме того, было установлено, что система AIS судна (то есть GPS-приемник и транспондер — система, которая позволяет судам идентифицировать себя и в режиме реального времени передавать свое местоположение, курс и скорость) была отключена вблизи российского порта Новороссийска, вероятно с целью избежать геолокации и помешать контрольной деятельности компетентных органов.

