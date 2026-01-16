Германия не пустила в Балтийское море танкер "теневого флота", направлявшийся в Россию, - Bloomberg

Нефтяной танкер, который в морских базах данных фигурирует как никогда не существовавший, развернулся, направляясь к немецким водам, и сейчас плывет в направлении арктического побережья России. Вероятно, судно заставили развернуться немецкие власти.

Маршрут танкера

Издание отмечает, что танкер типа Aframax проходил через узкий пролив между Данией и Швецией, сигнализируя о пункте назначения в Финском заливе. Однако в начале этой недели он резко развернулся и теперь плывет на север к Арктике.

Судовые брокеры и нефтетрейдеры интересовались идентификацией судна, которая может маскировать реальное состояние корабля. В базе данных Equasis танкер числится как "никогда не существовавший".

Тогда как база данных, управляемая Международной морской организацией, сообщает, что по номеру IMO судна Arcusat ни одного корабля не найдено.

Власть Германии заставила судно развернуться

СМИ Германии сообщают, что Берлин заставил судно развернуться.

В то же время федеральная полиция заявила, что не может комментировать расследование, поскольку оно еще продолжается. Это будет первый случай, когда европейская страна развернула судно "теневого флота" из Балтийского моря.

Больше о танкере Arcusat

Согласно имеющейся информации, танкер Arcusat, вероятно, спустили в прошлом году на китайской верфи. Базы данных расходятся во мнениях относительно флага, под которым ходит судно: одни указывают Танзанию, а другие - Камерун.

Танкер появился в глобальных реестрах в марте прошлого года под названием Linhai Huajie LH202313 со статусом "на заказ".

Его должна была поставить верфь Linhai Huajie в восточной части Китая своему владельцу, компании Sempre Shipping Ltd.

Но в апреле прошлого года судно полностью исчезло из реестров, без какого-либо упоминания о его поставке. На сайте Linhai Huajie указано, что его платформа может строить суда весом 50 000 тонн, тогда как суда типа Aframax весят не менее 80 000 тонн.

На Equasis владельцем и менеджером Arcusat указана компания Sempre Shipping. Зарегистрированный адрес компании на Сейшельских островах совпадает с адресом некоторых организаций, находящихся под санкциями США.

