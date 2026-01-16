РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9408 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
1 609 12

Германия не пустила в Балтийское море танкер "теневого флота", направлявшийся в Россию, - Bloomberg

Германия запретила танкеру с подсанкционной нефтью вход в Балтийское море

Нефтяной танкер, который в морских базах данных фигурирует как никогда не существовавший, развернулся, направляясь к немецким водам, и сейчас плывет в направлении арктического побережья России. Вероятно, судно заставили развернуться немецкие власти.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Маршрут танкера

Издание отмечает, что танкер типа Aframax проходил через узкий пролив между Данией и Швецией, сигнализируя о пункте назначения в Финском заливе. Однако в начале этой недели он резко развернулся и теперь плывет на север к Арктике.

Судовые брокеры и нефтетрейдеры интересовались идентификацией судна, которая может маскировать реальное состояние корабля. В базе данных Equasis танкер числится как "никогда не существовавший".

Тогда как база данных, управляемая Международной морской организацией, сообщает, что по номеру IMO судна Arcusat ни одного корабля не найдено.

Читайте также: Обход санкций: По меньшей мере 15 танкеров "теневого" флота за две недели сменили свои флаги на российские, – WSJ

Власть Германии заставила судно развернуться

СМИ Германии сообщают, что Берлин заставил судно развернуться. 

В то же время федеральная полиция заявила, что не может комментировать расследование, поскольку оно еще продолжается. Это будет первый случай, когда европейская страна развернула судно "теневого флота" из Балтийского моря.

Читайте также: Великобритания рассматривает использование нефти из российского "теневого флота" для помощи Украине, - The Times

Больше о танкере Arcusat

Согласно имеющейся информации, танкер Arcusat, вероятно, спустили в прошлом году на китайской верфи. Базы данных расходятся во мнениях относительно флага, под которым ходит судно: одни указывают Танзанию, а другие - Камерун.

Танкер появился в глобальных реестрах в марте прошлого года под названием Linhai Huajie LH202313 со статусом "на заказ".

Его должна была поставить верфь Linhai Huajie в восточной части Китая своему владельцу, компании Sempre Shipping Ltd.

Но в апреле прошлого года судно полностью исчезло из реестров, без какого-либо упоминания о его поставке. На сайте Linhai Huajie указано, что его платформа может строить суда весом 50 000 тонн, тогда как суда типа Aframax весят не менее 80 000 тонн.

На Equasis владельцем и менеджером Arcusat указана компания Sempre Shipping. Зарегистрированный адрес компании на Сейшельских островах совпадает с адресом некоторых организаций, находящихся под санкциями США.

Читайте также: РФ меняет GPS-данные для перевозки подсанкционной нефти, - Плетенчук

Автор: 

Германия (7494) нефть (2122) танкер (221)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
В кацапів є море лаптєвих - ось там хай і плавають.
показать весь комментарий
16.01.2026 20:47 Ответить
+6
Давно слід закрити кацапам балтику.
показать весь комментарий
16.01.2026 20:45 Ответить
+3
🤣🤣🤣
Хай так і продовжують "торгуватись" - можуть навіть втопити парочку.
показать весь комментарий
16.01.2026 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно слід закрити кацапам балтику.
показать весь комментарий
16.01.2026 20:45 Ответить
Не сміши..це так з пуйлом торгуються-виторговують собі преференції
показать весь комментарий
16.01.2026 20:47 Ответить
🤣🤣🤣
Хай так і продовжують "торгуватись" - можуть навіть втопити парочку.
показать весь комментарий
16.01.2026 20:50 Ответить
Наївний ти
показать весь комментарий
16.01.2026 20:55 Ответить
В кацапів є море лаптєвих - ось там хай і плавають.
показать весь комментарий
16.01.2026 20:47 Ответить
точно...і хай конають
показать весь комментарий
16.01.2026 20:58 Ответить
Чтобы америкосам не досталось?
показать весь комментарий
16.01.2026 21:12 Ответить
Та нарешті.....
показать весь комментарий
16.01.2026 21:12 Ответить
Може нарешті будуть чухатись
показать весь комментарий
16.01.2026 21:19 Ответить
Тю, zeлена влада допомагає трупопроводом Дружба поправити фінанси мишебраттям!
показать весь комментарий
16.01.2026 21:28 Ответить
Арестовали бы как безхозный и конфисковали бы.
показать весь комментарий
16.01.2026 21:29 Ответить
Так і мало б бути за звичайною логікою, Бо це як все рівно якби поліція зупинила на дорозі авто з підробними документами, То щоб вона мала зробити? Звісно арешт авто , до з'сування і конфіскація. Але чомусь в судоплавстві все не так. Бо за Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS) у виключних економічних зонах діє свобода навігації, тож конфіскація суден практично неможлива, а тривале утримання судна під арештом заборонене. Навіть якщо судно не має повноцінних документів, після сплати штрафу та технічної перевірки його зазвичай зобов'язані відпустити......Нонсенс, але це факт. Тому і відчувають себе так вольготно і безпечно ці старі ржаві калоші і іх власники, змінюючи прапори і назви суден як рукавички....Вже давно настав час переглянути багато положень Конвенціі з морського права, бо світ змінюється і треба ж звісно вносити і зміни і корективи до законів відносно до існуючих реалій, особливого до ралій віськового часу....
показать весь комментарий
16.01.2026 22:21 Ответить
 
 