РФ меняет GPS-данные для перевозки подсанкционной нефти, - Плетенчук
Россияне применяют технологию искажения GPS-данных (GPS-спуфинг) для перевозки подсанкционной нефти, чтобы эти суда могли избежать наказания.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире.
GPS-спуфинг
"Опасности есть, опасности серьезные. Эту технологию (GPS-спуфинг, отправка сигналов помех, - ред.) они (россияне, - ред.) для начала "обкатали" довольно серьезно в Черном море, в восточной части, и впоследствии стало понятно, что здесь есть несколько таких целей, которые они достигают таким образом. Первая из них - спуфинг для того, чтобы сбить нас с толку. Но тогда вопрос, зачем это делать в Балтике? Впоследствии появилась и экономическая составляющая: когда вы спуфируете (спуфингуете, - ред.) GPS-координаты, то фактически никто не сможет доказать, что именно эти суда загружались именно в этом порту. И таким образом они пытаются избежать ответственности для тех капитанов и для тех судов, которые загружают подсанкционную российскую нефть. Потому что, судя по "MarineTraffic", он загружался где-то в лесу", - рассказал Плетенчук.
У всех судов есть владельцы
По словам спикера, для украинского экспертного комитета не существует такой категории как "теневой флот", потому что у всех таких судов есть владельцы. Он отметил, что большинство из них находятся в Европе. По мнению Плетенчука, вопрос преследования таких судов, которые перевозят российскую подсанкционную нефть, лежит в политической плоскости.
