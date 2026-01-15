РФ меняет GPS-данные для перевозки подсанкционной нефти, - Плетенчук

Россияне применяют технологию искажения GPS-данных (GPS-спуфинг) для перевозки подсанкционной нефти, чтобы эти суда могли избежать наказания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

GPS-спуфинг

"Опасности есть, опасности серьезные. Эту технологию (GPS-спуфинг, отправка сигналов помех, - ред.) они (россияне, - ред.) для начала "обкатали" довольно серьезно в Черном море, в восточной части, и впоследствии стало понятно, что здесь есть несколько таких целей, которые они достигают таким образом. Первая из них - спуфинг для того, чтобы сбить нас с толку. Но тогда вопрос, зачем это делать в Балтике? Впоследствии появилась и экономическая составляющая: когда вы спуфируете (спуфингуете, - ред.) GPS-координаты, то фактически никто не сможет доказать, что именно эти суда загружались именно в этом порту. И таким образом они пытаются избежать ответственности для тех капитанов и для тех судов, которые загружают подсанкционную российскую нефть. Потому что, судя по "MarineTraffic", он загружался где-то в лесу", - рассказал Плетенчук.

Читайте: Великобритания рассматривает использование нефти из российского "теневого флота" для помощи Украине, - The Times

У всех судов есть владельцы

По словам спикера, для украинского экспертного комитета не существует такой категории как "теневой флот", потому что у всех таких судов есть владельцы. Он отметил, что большинство из них находятся в Европе. По мнению Плетенчука, вопрос преследования таких судов, которые перевозят российскую подсанкционную нефть, лежит в политической плоскости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обход санкций: По меньшей мере 15 танкеров "теневого" флота за две недели сменили свои флаги на российские, – WSJ