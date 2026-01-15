РФ змінює GPS-дані для перевезення підсанкційної нафти, - Плетенчук

Росіяни застосовують технологію спотворення GPS-даних (GPS-спуфінг) для перевезення підсанкційної нафти, щоб ці судна могли уникнути покарання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в телеефірі.

GPS-спуфінг

"Небезпеки є, небезпеки серйозні. Цю технологію (GPS-спуфінг, надсилання сигналів перешкод, - ред.) вони (росіяни, - ред.) для початку "обкатали" доволі серйозно в Чорному морі, у східній частині, і згодом стало зрозуміло, що тут є кілька таких цілей, які вони досягають в такий спосіб. Перша з них - спуфінг для того, щоб збити нас з пантелику. Але тоді питання, навіщо це робити в Балтиці? Згодом з'явилася й економічна складова: коли ви спушите (спуфінгуєте, - ред.) GPS-координати, то фактично ніхто не зможе довести, що саме ці судна завантажувалися саме в цьому порту. І в такий спосіб вони намагаються уникнути відповідальності для тих капітанів і для тих суден, які завантажують підсанкційну російську нафту. Тому що, судячи з "MarineTraffic", він завантажувався десь у лісі", - розповів Плетенчук.

У всіх суден є власники

За словами речника, для українського експертного комітету не існує такої категорії як "тіньовий флот", тому що у всіх таких суден є власники. Він зазначив, що більшість з них є в Європі. На думку Плетенчука, питання переслідування таких суден, які перевозять російську підсанкційну нафту, лежить у політичній площині.

