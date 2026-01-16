Німеччина не пустила в Балтійське море танкер "тіньового флоту", який прямував до Росії, - Bloomberg

Нафтовий танкер, який у морських базах даних фігурує як такий, що ніколи не існував, розвернувся, прямуючи до німецьких вод, і зараз пливе в напрямку арктичного узбережжя Росії. Ймовірно, судно змусила розвернутися німецька влада.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Маршрут танкера

Видання зазначає, що танкер типу Aframax проходив через вузьку протоку між Данією та Швецією, сигналізуючи про пункт призначення у Фінській затоці. Однак на початку цього тижня він різко розвернувся і тепер пливе на північ до Арктики.

Суднові брокери та нафтотрейдери цікавилися ідентифікацією судна, яке може маскувати реальний стан корабля. У базі даних Equasis танкер значиться як такий, що "ніколи не існував".

Тоді як база даних, яка керується Міжнародною морською організацією, повідомляє, що за номером IMO судна Arcusat жодного корабля не знайдено.

Німецька влада змусила судно розвернутися

Німецькі ЗМІ повідомляють, що судно змусив розвернутися Берлін.

Водночас, федеральна поліція заявила, що не може коментувати розслідування, оскільки воно ще триває. Це буде перший випадок, коли європейська країна розвернула судно "тіньового флоту" з Балтійського моря.

Більше про танкер Arcusat

Згідно з наявоною інформацією, танкер Arcusat, ймовірно, спустили минулого року на китайській верфі. Бази даних розходяться в думках щодо прапора, під яким ходить судно: одні вказують Танзанію, а інші - Камерун.

Танкер з’явився у глобальних реєстрах у березні минулого року під назвою Linhai Huajie LH202313 зі статусом "на замовлення".

Його мала поставити верф Linhai Huajie у східній частині Китаю своєму власнику, компанії Sempre Shipping Ltd.

Але у квітні минулого року судно повністю зникло з реєстрів, без жодної згадки про його поставку. На сайті Linhai Huajie зазначено, що його платформа може будувати судна вагою 50 000 тонн, тоді як судна типу Aframax важать щонайменше 80 000 тонн.

На Equasis власником і менеджером Arcusat вказана компанія Sempre Shipping. Зареєстрована адреса компанії на Сейшельських островах збігається з адресою деяких організацій, що перебувають під санкціями США.

