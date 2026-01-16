Німеччина не пустила в Балтійське море танкер "тіньового флоту", який прямував до Росії, - Bloomberg

Нафтовий танкер, який у морських базах даних фігурує як такий, що ніколи не існував, розвернувся, прямуючи до німецьких вод, і зараз пливе в напрямку арктичного узбережжя Росії. Ймовірно, судно змусила розвернутися німецька влада.

Маршрут танкера

Видання зазначає, що танкер типу Aframax проходив через вузьку протоку між Данією та Швецією, сигналізуючи про пункт призначення у Фінській затоці. Однак на початку цього тижня він різко розвернувся і тепер пливе на північ до Арктики.

Суднові брокери та нафтотрейдери цікавилися ідентифікацією судна, яке може маскувати реальний стан корабля. У базі даних Equasis танкер значиться як такий, що "ніколи не існував".

Тоді як база даних, яка керується Міжнародною морською організацією, повідомляє, що за номером IMO судна Arcusat жодного корабля не знайдено.

Німецька влада змусила судно розвернутися

Німецькі ЗМІ повідомляють, що судно змусив розвернутися Берлін. 

Водночас, федеральна поліція заявила, що не може коментувати розслідування, оскільки воно ще триває. Це буде перший випадок, коли європейська країна розвернула судно "тіньового флоту" з Балтійського моря.

Більше про танкер Arcusat

Згідно з наявоною інформацією, танкер Arcusat, ймовірно, спустили минулого року на китайській верфі. Бази даних розходяться в думках щодо прапора, під яким ходить судно: одні вказують Танзанію, а інші - Камерун.

Танкер з’явився у глобальних реєстрах у березні минулого року під назвою Linhai Huajie LH202313 зі статусом "на замовлення".

Його мала поставити верф Linhai Huajie у східній частині Китаю своєму власнику, компанії Sempre Shipping Ltd.

Але у квітні минулого року судно повністю зникло з реєстрів, без жодної згадки про його поставку. На сайті Linhai Huajie зазначено, що його платформа може будувати судна вагою 50 000 тонн, тоді як судна типу Aframax важать щонайменше 80 000 тонн.

На Equasis власником і менеджером Arcusat вказана компанія Sempre Shipping. Зареєстрована адреса компанії на Сейшельських островах збігається з адресою деяких організацій, що перебувають під санкціями США.

Топ коментарі
+13
В кацапів є море лаптєвих - ось там хай і плавають.
16.01.2026 20:47
показати весь коментар
16.01.2026 20:47 Відповісти
+11
Давно слід закрити кацапам балтику.
16.01.2026 20:45
показати весь коментар
16.01.2026 20:45 Відповісти
+5
🤣🤣🤣
Хай так і продовжують "торгуватись" - можуть навіть втопити парочку.
показати весь коментар
16.01.2026 20:50 Відповісти
Не сміши..це так з пуйлом торгуються-виторговують собі преференції
16.01.2026 20:47
показати весь коментар
16.01.2026 20:47 Відповісти
Наївний ти
показати весь коментар
16.01.2026 20:55 Відповісти
точно...і хай конають
показати весь коментар
16.01.2026 20:58 Відповісти
Чтобы америкосам не досталось?
показати весь коментар
16.01.2026 21:12 Відповісти
Та нарешті.....
показати весь коментар
16.01.2026 21:12 Відповісти
Може нарешті будуть чухатись
показати весь коментар
16.01.2026 21:19 Відповісти
Тю, zeлена влада допомагає трупопроводом Дружба поправити фінанси мишебраттям!
16.01.2026 21:28
показати весь коментар
16.01.2026 21:28 Відповісти
Арестовали бы как безхозный и конфисковали бы.
16.01.2026 21:29
показати весь коментар
16.01.2026 21:29 Відповісти
Так і мало б бути за звичайною логікою, Бо це як все рівно якби поліція зупинила на дорозі авто з підробними документами, То щоб вона мала зробити? Звісно арешт авто , до з'сування і конфіскація. Але чомусь в судоплавстві все не так. Бо за Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS) у виключних економічних зонах діє свобода навігації, тож конфіскація суден практично неможлива, а тривале утримання судна під арештом заборонене. Навіть якщо судно не має повноцінних документів, після сплати штрафу та технічної перевірки його зазвичай зобов'язані відпустити......Нонсенс, але це факт. Тому і відчувають себе так вольготно і безпечно ці старі ржаві калоші і іх власники, змінюючи прапори і назви суден як рукавички....Вже давно настав час переглянути багато положень Конвенціі з морського права, бо світ змінюється і треба ж звісно вносити і зміни і корективи до законів відносно до існуючих реалій, особливого до ралій віськового часу....
16.01.2026 22:21
показати весь коментар
16.01.2026 22:21 Відповісти
