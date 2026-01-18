Італія арештувала судно, яке перевозило метал з російського порту, - ЗМІ
Італія арештувала судно під прапором невеликої острівної держави Океанії, яке прибуло з російських територіальних вод Чорного моря. На борту судна було понад 33 тисячі тонн металопродукції.
Про це пише агенція ANSA, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі арешту
Арешт здійснено за підсумками розслідування, скоординованого прокуратурою Бриндізі та проведеного фінансовою поліцією і Митним агентством.
Повідомляється, що арешт пов'язаний із порушенням санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.
"Загалом під слідством перебувають чотири особи: імпортер, судновласник та два члени екіпажу, яких спільно звинувачують у порушенні обмежувальних заходів, запроваджених Європейським Союзом", - пише видання.
Результати перевірок
Перевірки, проведені після заходу судна в порт, виявили серйозні невідповідності, підроблення та внесення змін до документації, які стосується місць стоянки та проведення вантажних операцій.
Своєю чергою аналіз документів і даних, отриманих із системи ECDIS (обов’язкової для великих суден електронної навігаційної системи з функцією попередження зіткнень), підтвердив, що судно перебувало і здійснювало операції в порту Новоросійська (порт Російської Федерації, який підпадає під санкції) з 13 по 16 листопада 2025 року, виконуючи заборонені операції із завантаження.
Крім того, було встановлено, що система AIS судна (тобто GPS-приймач і транспондер — система, яка дозволяє суднам ідентифікувати себе та в режимі реального часу передавати своє місцезнаходження, курс і швидкість) була вимкнена поблизу російського порту Новоросійська, ймовірно з метою уникнення геолокації та перешкоджання контрольній діяльності компетентних органів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль