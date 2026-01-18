Італія арештувала судно, яке перевозило метал з російського порту, - ЗМІ

В Італії затримали підсанкційне судно з російським металом

Італія арештувала судно під прапором невеликої острівної держави Океанії, яке прибуло з російських територіальних вод Чорного моря. На борту судна було понад 33 тисячі тонн металопродукції.

Про це пише агенція ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі арешту

Арешт здійснено за підсумками розслідування, скоординованого прокуратурою Бриндізі та проведеного фінансовою поліцією і Митним агентством.

Повідомляється, що арешт пов'язаний із порушенням санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

"Загалом під слідством перебувають чотири особи: імпортер, судновласник та два члени екіпажу, яких спільно звинувачують у порушенні обмежувальних заходів, запроваджених Європейським Союзом", - пише видання.

Результати перевірок

Перевірки, проведені після заходу судна в порт, виявили серйозні невідповідності, підроблення та внесення змін до документації, які стосується місць стоянки та проведення вантажних операцій.

Своєю чергою аналіз документів і даних, отриманих із системи ECDIS (обов’язкової для великих суден електронної навігаційної системи з функцією попередження зіткнень), підтвердив, що судно перебувало і здійснювало операції в порту Новоросійська (порт Російської Федерації, який підпадає під санкції) з 13 по 16 листопада 2025 року, виконуючи заборонені операції із завантаження.

Крім того, було встановлено, що система AIS судна (тобто GPS-приймач і транспондер — система, яка дозволяє суднам ідентифікувати себе та в режимі реального часу передавати своє місцезнаходження, курс і швидкість) була вимкнена поблизу російського порту Новоросійська, ймовірно з метою уникнення геолокації та перешкоджання контрольній діяльності компетентних органів.

Заразити ****** і відправити назад в Козлостан
18.01.2026 00:29 Відповісти
продати, на гроші закуапити зброю, та пердати Україні
18.01.2026 00:32 Відповісти
Без прокуратури Бриндізі, Італія -Бєларусь на Середземному морі.
18.01.2026 00:47 Відповісти
Невже до Європи доходе , що так можна.
18.01.2026 03:58 Відповісти
Станом на січень 2026 року порт новоросійськ та його оператори перебувають під суворими міжнародними санкціями, а судна, що здійснюють там завантаження, стикаються з серйозними юридичними, фінансовими та безпековими ризиками.Суднам, що порушують санкційні режими або входять до складу ,,тіньового флоту'' рф, заборонено заходити в порти країн ЄС та G7. Понад 650 таких суден уже знаходяться під санкціями України та партнерів. В залежності від слідства, можуть конфіскувати і судно і вантаж, а капітан разом із старпомом реально можуть загреміти за грати...Якщо дай Боже так станеться, то це буде добрим уроком для інших судновласників і моряків які захочуть гратися с законом...І всі вони будуть десятою дорогою обходити той порт новоросійськ як прокляте і токсичне місце.....
18.01.2026 04:08 Відповісти
...хотілося б, але бабло не пахне. І тому і в подальшому будуть спроби - авось проконає...
18.01.2026 04:21 Відповісти
А ось рiшуча вiдповiдь НАТО!
18.01.2026 04:32 Відповісти
Рпц там правіт бал , люлі гібнут за метал
18.01.2026 11:39 Відповісти
 
 