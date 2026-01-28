ГУР викрило 66 суден "тіньового флоту" РФ, Ірану та Венесуели
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані 66 кораблів-фігурантів "тіньового флоту" Росії, Ірану та Венесуели.
Про це повідомляє ГУР, передає Цензор.НЕТ.
Так, ГУР в розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions оприлюднило дані 66 суден тіньового флоту російської федерації, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.
Групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd та Cymare Navigation FZC
Зокрема, воєнна розвідка України розкриває діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ).
Із 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах - членах Європейського Союзу.
Компанія РФ ПАО "Совкомфлот"
Зазначається, що топменеджер цієї групи - Nikolay Spichenok, громадянин Великої Британії, упродовж тривалого часу працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії рф — ПАО "Совкомфлот", а також у пов’язаних із нею структурах.
У ГУР нагадують, що ПАО "Совкомфлот", яке перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції, забезпечує транспортування російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, співпрацюючи з провідними російськими нафтогазовими компаніями та трейдерами.
Наразі танкери з "орбіти" "Совкомфлоту", зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів держави-агресора.
Повідомляється, що раніше такі судна тіньового флоту ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.
Морська доктрина РФ
Ця тенденція прямо відповідає положенням Морської доктрини рф, яка передбачає:
- розширення цивільного флоту під прапором рф та використання його для забезпечення "національних інтересів" у Світовому океані;
- посилення мобілізаційної готовності в морській сфері;
- інтеграцію заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до складу збройних сил рф у воєнний час.
ГУР МО України окремо закликає капітанів та екіпажів суден тіньового флоту уникати співпраці тіньовими компаніями-операторами суден.
"Недоброчесні оператори тіньового флоту зникають першими, щойно судно потрапляє під увагу правоохоронних органів — залишаючи моряків сам на сам із правовими, фінансовими та гуманітарними наслідками злочину", - наголошують у розвідці.
А ти, якщо не тямиш в міжнародному законодавстві, (особливо в багатосторонніх торгових угодах), не мели дурниць...
На, читай мою "розборку" даної ситуації події, про яку наші ЗМІ повідомили більше доби, тому... Я давав пояснення людині, набагато розумнішій за тебе... Ан Мур
https://t.me/officialeurosolidarity/18417 нардеп «ЄС» Михайло Бондар:
Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах на Львівщині неподалік українсько-польського кордону.
Як Орбан не старається догодити своєму московському господарю, виконує всі його забаганки, не скиглить, що нафтопровід «Дружба» є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини та погрожує Україні наслідками, у разі його пошкодження - це не зупиняє московські шахеди. Москаль сам наклав санкції на свою нафту та свій нафтопровід.
«ЄС» давно вимагає зупинити транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», завдяки якому держава-агресор отримує мільярди для війни проти України.
Наголошували нашим європейським партнерам про необхідність припинити купівлю нафти та інших енергоресурсів у країни агресора, а також зупинити її транспортування вздовж європейського узбережжя.
ЗІ: https://t.me/dragonspech/9691 висновок Дмитра Каленчука-Вовнянка:
Якщо довго дивитися на річку, можна побачити як по ній пропливе труп ворога. Якщо довго дивитися на дівчину, можна побачити як вона виходить заміж. Якщо довго дивитися нв нафтопровід "Дружба" можна побачити як Москва знищує його сама. Навіть без нашої участі.
28.01.2026 03:28
Яр Холодний
Тут не для Орбана "форс-мажор"... Тут все складніше...
Орбану, в даній ситуації, якраз, все "в мінус"... Кацапи нанесли удар в тій точці, де вже немає резервних нафтосховищ нафтопроводу, які можуть почать перекачку нафти в систему, поки ми, як країна транзитер, відновимо нафтопровід. Тобто, скоро насоси мадярські, почнуть смоктать пустоту... "Форс-мажор", від удару по нафтопроводу, нафти в трубу не додасть...
"В мінус" підуть і кацапи - бо "форс-мажору", для них, від перебоїв з поставками, не буде - вони самі винуватці цих перебоїв. Вони втрачають вплив на Орбана та Фіцо, бо нема чим розплачуваться за їх "бикування", в ЄС. Втрачають гроші від експорту нафти.
А ми "в плюсах"... У нас є "форс-мажор" - війна і напад кацапів, з нанесенням удару по нашій ділянці нафтопроводу. І, саме головне - Орбана (і Фіцо - бо Словаччина сидить на відгалуженні "Дружби", з території Угорщини), "посадили на сраку". Всередині Угорщини і Словаччини встає загроза паливної кризи, спровокованої саме їх "бикуванням". Вони втрачають "бабло" кацапське, від гендлювання російською нафтою.
От побачиш - зараз Орбан з Фіцо, будуть "з штанів вискакувать", щоб зробить усе можливе, для відновлення ушкоджень нафтопроводу. Знайдуть і гроші, і матеріали, і можуть навіть запропонувать допомогу ремонтними бригадами...
28.01.2026 04:07