ГУР викрило 66 суден "тіньового флоту" РФ, Ірану та Венесуели

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані 66 кораблів-фігурантів "тіньового флоту" Росії, Ірану та Венесуели.

Про це повідомляє ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, ГУР в розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions оприлюднило дані 66 суден тіньового флоту російської федерації, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.

Групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd та Cymare Navigation FZC

Зокрема, воєнна розвідка України розкриває діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ).

Також читайте: Контроль США над нафтою у Венесуелі поставив під загрозу виплату боргу Китаю, ‒ Reuters

Із 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах - членах Європейського Союзу.

Компанія РФ ПАО "Совкомфлот"

Зазначається, що топменеджер цієї групи - Nikolay Spichenok, громадянин Великої Британії, упродовж тривалого часу працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії рф — ПАО "Совкомфлот", а також у пов’язаних із нею структурах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту зросли після того, як Трамп поновив погрози щодо Ірану

У ГУР нагадують, що ПАО "Совкомфлот", яке перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції, забезпечує транспортування російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, співпрацюючи з провідними російськими нафтогазовими компаніями та трейдерами.



Наразі танкери з "орбіти" "Совкомфлоту", зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів держави-агресора.

Повідомляється, що раніше такі судна тіньового флоту ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.

Також читайте: Іспанія врятувала танкер "тіньового флоту" РФ Chariot Tide, - Reuters

Морська доктрина РФ

Ця тенденція прямо відповідає положенням Морської доктрини рф, яка передбачає:

розширення цивільного флоту під прапором рф та використання його для забезпечення "національних інтересів" у Світовому океані;

посилення мобілізаційної готовності в морській сфері;

інтеграцію заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до складу збройних сил рф у воєнний час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група з 14 країн попередила Росію щодо танкерів "тіньового флоту"

ГУР МО України окремо закликає капітанів та екіпажів суден тіньового флоту уникати співпраці тіньовими компаніями-операторами суден.

"Недоброчесні оператори тіньового флоту зникають першими, щойно судно потрапляє під увагу правоохоронних органів — залишаючи моряків сам на сам із правовими, фінансовими та гуманітарними наслідками злочину", - наголошують у розвідці.