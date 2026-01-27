Група з 14 країн попередила Росію щодо танкерів "тіньового флоту"
14 європейських країн виступили із попередженням танкерів "тіньового флоту" Росії.
Відповідну заяву оприлюднив уряд Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.
Підписали її: Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія.
Там наголошується, що судна можуть плавати тільки під прапором однієї держави, а також мати дійсні документи щодо безпеки та страхування.
Судна, які не дотримуються цих вимог, розглядатимуть як судна без громадянства.
Також підписанти звинувачують Росію у втручанні в роботу GNSS (глобальна навігаційна супутникова система).
"Для підтримки та зміцнення морської безпеки в регіоні Балтійського та Північного морів ми вимагаємо, щоб усі судна, які здійснюють свободу судноплавства, суворо дотримувалися чинного міжнародного права", - додали там.
Що передувало
Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.
