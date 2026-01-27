Група з 14 країн попередила Росію щодо танкерів "тіньового флоту"

14 європейських країн виступили із попередженням танкерів "тіньового флоту" Росії.

Відповідну заяву оприлюднив уряд Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підписали її: Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обхід санкцій: Щонайменше 10 поштових сервісів Росії задіяні в доставці підсанкційних товарів через різні країни

Там наголошується, що судна можуть плавати тільки під прапором однієї держави, а також мати дійсні документи щодо безпеки та страхування.

Судна, які не дотримуються цих вимог, розглядатимуть як судна без громадянства.

Також підписанти звинувачують Росію у втручанні в роботу GNSS (глобальна навігаційна супутникова система).

"Для підтримки та зміцнення морської безпеки в регіоні Балтійського та Північного морів ми вимагаємо, щоб усі судна, які здійснюють свободу судноплавства, суворо дотримувалися чинного міжнародного права", - додали там.

Читайте: 20-й пакет санкції ЄС проти РФ буде спрямовано на енергодоходи РФ та "тіньовий флот", - Вадефуль

Що передувало

Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.

Також читайте: Понад 62 тис. військових ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Міноборони