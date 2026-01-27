Група з 14 країн попередила Росію щодо танкерів "тіньового флоту"

Відповідну заяву оприлюднив уряд Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Підписали її: Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія.

Там наголошується, що судна можуть плавати тільки під прапором однієї держави, а також мати дійсні документи щодо безпеки та страхування.

Судна, які не дотримуються цих вимог, розглядатимуть як судна без громадянства.

Також підписанти звинувачують Росію у втручанні в роботу GNSS (глобальна навігаційна супутникова система).

"Для підтримки та зміцнення морської безпеки в регіоні Балтійського та Північного морів ми вимагаємо, щоб усі судна, які здійснюють свободу судноплавства, суворо дотримувалися чинного міжнародного права", - додали там.

Що передувало

Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.

Топ коментарі
+10
Попереджати та щось говорити кацапам це марна справа. Кацап розуміє тільки тоді коли отримує по рилу.
27.01.2026 13:02 Відповісти
+8
Попередили що будуть просто попереджати чи суворо попереджати?
27.01.2026 12:58 Відповісти
+3
Та ті танкери під будь-яким прапором потрібно затримувати і кофісковувати. Торговий флот, на відміну від військового ознак екстериторіальнсті не мають!
27.01.2026 12:58 Відповісти
14 європейських🤣🤣🤣🤣далі і читити не став
27.01.2026 12:58 Відповісти
Тоді кацапи будуть надходити також.
27.01.2026 13:19 Відповісти
як це зрозуміти?
27.01.2026 18:10 Відповісти
В даному випадку під ватерлінію.
27.01.2026 13:25 Відповісти
Найдієвіше попередження надходить від України... "Побачимо в Чорному морі - УТОПИМО...".
27.01.2026 13:18 Відповісти
Або, як не дивно, від "агєнта Краснова": побачимо біля нашої Венесуели - конфіскуємо.
27.01.2026 13:27 Відповісти
Докі гівно людства з тавром "росиянин" плаває він сере на всі правила і попередження.
Коли воно вже тоне то сере собі у штані.
Висновок - треба
27.01.2026 13:23 Відповісти
Нашо московитів попереджати? ***** це збиткове тупе чмо , що не здатне впоратися з позаблоковими безядерними позасоюзними розмінованими і пограбованими зеленими шашличниками українцями !
просто затримуйте все московське і переплавляйте робіть снаряди ракети набрї н і взагалі не партеся дебіляки трампівської вже через 3 оокі не буде
27.01.2026 13:35 Відповісти
Хоч щось...Подивимося,що буде після потужного "гудка"....
27.01.2026 13:35 Відповісти
Вся пара пішла в гудок.
27.01.2026 13:59 Відповісти
14 європейських країн: "ми вимагаємо" - ще один "пуньк"
27.01.2026 14:08 Відповісти
Ну, фанцузи вже спробували, подивимось, що далі..
27.01.2026 18:10 Відповісти
 
 