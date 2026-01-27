РУС
Новости Теневой флот России
5 451 15

Группа из 14 стран предупредила Россию о танкерах "теневого флота"

В Европе предупредили Россию из-за теневого флота: что известно?

14 европейских стран выступили с предупреждением танкерам "теневого флота" России.

Соответствующее заявление обнародовало правительство Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Подписали его: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания.

Там отмечается, что суда могут плавать только под флагом одного государства, а также иметь действительные документы по безопасности и страхованию.

Суда, не соблюдающие эти требования, будут рассматриваться как суда без гражданства.

Также подписанты обвиняют Россию во вмешательстве в работу GNSS (глобальная навигационная спутниковая система).

"Для поддержки и укрепления морской безопасности в регионе Балтийского и Северного морей мы требуем, чтобы все суда, осуществляющие свободу судоходства, строго соблюдали действующее международное право", - добавили там.

Что предшествовало

Напомним, что 22 января французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.

Великобритания (5288) россия (98816) флот (872)
+10
Попереджати та щось говорити кацапам це марна справа. Кацап розуміє тільки тоді коли отримує по рилу.
27.01.2026 13:02 Ответить
+8
Попередили що будуть просто попереджати чи суворо попереджати?
27.01.2026 12:58 Ответить
+3
Та ті танкери під будь-яким прапором потрібно затримувати і кофісковувати. Торговий флот, на відміну від військового ознак екстериторіальнсті не мають!
27.01.2026 12:58 Ответить
Попередили що будуть просто попереджати чи суворо попереджати?
27.01.2026 12:58 Ответить
14 європейських🤣🤣🤣🤣далі і читити не став
27.01.2026 12:58 Ответить
Та ті танкери під будь-яким прапором потрібно затримувати і кофісковувати. Торговий флот, на відміну від військового ознак екстериторіальнсті не мають!
27.01.2026 12:58 Ответить
Тоді кацапи будуть надходити також.
27.01.2026 13:19 Ответить
як це зрозуміти?
27.01.2026 18:10 Ответить
27.01.2026 13:02 Ответить
В даному випадку під ватерлінію.
27.01.2026 13:25 Ответить
Найдієвіше попередження надходить від України... "Побачимо в Чорному морі - УТОПИМО...".
27.01.2026 13:18 Ответить
Або, як не дивно, від "агєнта Краснова": побачимо біля нашої Венесуели - конфіскуємо.
27.01.2026 13:27 Ответить
Докі гівно людства з тавром "росиянин" плаває він сере на всі правила і попередження.
Коли воно вже тоне то сере собі у штані.
Висновок - треба
27.01.2026 13:23 Ответить
Нашо московитів попереджати? ***** це збиткове тупе чмо , що не здатне впоратися з позаблоковими безядерними позасоюзними розмінованими і пограбованими зеленими шашличниками українцями !
просто затримуйте все московське і переплавляйте робіть снаряди ракети набрї н і взагалі не партеся дебіляки трампівської вже через 3 оокі не буде
27.01.2026 13:35 Ответить
Хоч щось...Подивимося,що буде після потужного "гудка"....
27.01.2026 13:35 Ответить
Вся пара пішла в гудок.
27.01.2026 13:59 Ответить
14 європейських країн: "ми вимагаємо" - ще один "пуньк"
27.01.2026 14:08 Ответить
Ну, фанцузи вже спробували, подивимось, що далі..
27.01.2026 18:10 Ответить
 
 