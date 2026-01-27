Группа из 14 стран предупредила Россию о танкерах "теневого флота"

14 европейских стран выступили с предупреждением танкерам "теневого флота" России.

Соответствующее заявление обнародовало правительство Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Подписали его: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания.

Там отмечается, что суда могут плавать только под флагом одного государства, а также иметь действительные документы по безопасности и страхованию.

Суда, не соблюдающие эти требования, будут рассматриваться как суда без гражданства.

Также подписанты обвиняют Россию во вмешательстве в работу GNSS (глобальная навигационная спутниковая система).

"Для поддержки и укрепления морской безопасности в регионе Балтийского и Северного морей мы требуем, чтобы все суда, осуществляющие свободу судоходства, строго соблюдали действующее международное право", - добавили там.

Что предшествовало

Напомним, что 22 января французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.

