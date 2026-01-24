Более 62 тыс. военных ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Минобороны

С 2022 года в рамках учебной операции Interflex подготовку прошли более 62 000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а финансирование операции продлено до конца 2026 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что такое Interflex

Как отмечается, учебная операция Interflex является одним из ключевых элементов практической военной поддержки Украины со стороны Великобритании и государств-партнеров.

Ее цель – быстро и системно подготовить украинских военных к современной войне высокой интенсивности. Обучение проходит на территории Великобритании с участием инструкторов из стран-партнеров.

Программа стала преемницей британской миссии Orbital, которая действовала до полномасштабного вторжения и была ориентирована на долгосрочную подготовку. Interflex, напротив, адаптирована к военным реалиям и потребностям фронта "здесь и сейчас".

Подробнее об Interflex

Операцию возглавляют Вооруженные силы Великобритании. К подготовке также присоединились инструкторы из более чем десяти стран-партнеров, в частности государств Европы, Северной Америки и Океании.

Такой формат позволяет сочетать различный боевой опыт и стандарты стран НАТО.

Базовый курс Interflex длится несколько недель и охватывает ключевые навыки, необходимые на поле боя:

индивидуальная подготовка пехотинца;

тактические действия малых подразделений;

огневая подготовка и обращение с оружием;

инженерное дело и минная безопасность;

тактическая медицина;

действия в условиях города и окопной войны.

В Минобороны отмечают, что программа постоянно обновляется с учетом боевого опыта ВСУ и изменений в тактике противника. По масштабам и объемам подготовки Interflex является одной из крупнейших учебных миссий для иностранной армии, реализованных Великобританией за последние десятилетия.

"Interflex является не только учебным проектом, но и инвестицией в устойчивость Украины, повышение боевой эффективности военнослужащих и сохранение жизни личного состава", - добавили в министерстве.