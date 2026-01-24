Учения украинских военных в Великобритании
Более 62 тыс. военных ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Минобороны

Подготовка украинских бойцов в Великобритании

С 2022 года в рамках учебной операции Interflex подготовку прошли более 62 000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а финансирование операции продлено до конца 2026 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что такое Interflex

Как отмечается, учебная операция Interflex является одним из ключевых элементов практической военной поддержки Украины со стороны Великобритании и государств-партнеров.

Ее цель – быстро и системно подготовить украинских военных к современной войне высокой интенсивности. Обучение проходит на территории Великобритании с участием инструкторов из стран-партнеров.

Программа стала преемницей британской миссии Orbital, которая действовала до полномасштабного вторжения и была ориентирована на долгосрочную подготовку. Interflex, напротив, адаптирована к военным реалиям и потребностям фронта "здесь и сейчас".

Операцию возглавляют Вооруженные силы Великобритании. К подготовке также присоединились инструкторы из более чем десяти стран-партнеров, в частности государств Европы, Северной Америки и Океании.

Такой формат позволяет сочетать различный боевой опыт и стандарты стран НАТО.

Базовый курс Interflex длится несколько недель и охватывает ключевые навыки, необходимые на поле боя:

  • индивидуальная подготовка пехотинца;
  • тактические действия малых подразделений;
  • огневая подготовка и обращение с оружием;
  • инженерное дело и минная безопасность;
  • тактическая медицина;
  • действия в условиях города и окопной войны.

В Минобороны отмечают, что программа постоянно обновляется с учетом боевого опыта ВСУ и изменений в тактике противника. По масштабам и объемам подготовки Interflex является одной из крупнейших учебных миссий для иностранной армии, реализованных Великобританией за последние десятилетия.

"Interflex является не только учебным проектом, но и инвестицией в устойчивость Украины, повышение боевой эффективности военнослужащих и сохранение жизни личного состава", - добавили в министерстве.

Британiя не воюе вже 70 рокiв. Логiчнiше, щоб британцi пройшли пiдготовку у нас.
24.01.2026 11:07 Ответить
Яку якісну підготовку Британія може дати якщо вони 70+ років не воювали?
24.01.2026 11:11 Ответить
Фізо як мінімум
24.01.2026 12:03 Ответить
Ви напевне нічого не знаєте за закордонну підготовку
24.01.2026 12:04 Ответить
"Не воевали" с Аргентиной в 82, в обеих иракских компаниях, Афганистане... Бритты, шо с них взять.
24.01.2026 14:21 Ответить
Підготовка вважаю успішною, якщо всі ці воїни живі.
24.01.2026 11:56 Ответить
 
 