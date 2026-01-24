Понад 62 тис. військових ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Міноборони

Із 2022 року в межах навчальної операції Interflex підготовку пройшли понад 62 000 військовослужбовців Збройних Сил України, а фінансування операції продовжено до кінця 2026 року.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Що таке Interflex

Як зазначається, навчальна операція Interflex є одним із ключових елементів практичної військової підтримки України з боку Великої Британії та держав-партнерів.

Її мета – швидко й системно підготувати українських військових до сучасної війни високої інтенсивності. Навчання відбувається на території Великої Британії за участі інструкторів з країн-партнерів.

Програма стала наступницею британської місії Orbital, яка діяла до повномасштабного вторгнення та була орієнтована на довготривалу підготовку. Interflex, натомість, адаптована до воєнних реалій і потреб фронту "тут і зараз".

Детальніше про Interflex

Операцію очолюють Збройні сили Великої Британії. До підготовки також долучилися інструктори з понад десяти країн-партнерів, зокрема держав Європи, Північної Америки та Океанії.

Такий формат дозволяє поєднувати різний бойовий досвід і стандарти країн НАТО.

Базовий курс Interflex триває кілька тижнів і охоплює ключові навички, необхідні на полі бою:

індивідуальна підготовка піхотинця;

тактичні дії малих підрозділів;

вогнева підготовка та поводження зі зброєю;

інженерна справа і мінна безпека;

тактична медицина;

дії в умовах міста та окопної війни.

У Міноборони зауважують, що програма постійно оновлюється з урахуванням бойового досвіду ЗСУ та змін у тактиці противника. За масштабами та обсягами підготовки Interflex є однією з найбільших навчальних місій для іноземної армії, реалізованих Великою Британією за останні десятиліття.

"Interflex є не лише навчальним проєктом, а й інвестицією у стійкість України, підвищення бойової ефективності військовослужбовців та збереження життя особового складу", - додали в міністерстві.