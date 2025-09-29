Сержант "Дикого поля", який втратив руку на фронті, бере участь у навчаннях Operation Interflex у Британії. ФОТОрепортаж
Сержант зі 128 окремої важкої механізованої бригади "Дике поле" Богдан, який втратив руку під час бойових дій, бере участь у навчаннях Operation Interflex у Великій Британії.
Про це у соцмережі фейсбук повідомила 128 окрема важка механізована бригада "Дике Поле", інформує Цензор.НЕТ.
Богдан втратив руку після підриву на ворожій міні, але не зламався - він повернувся до свого підрозділу. А тепер він на навчаннях для командирів і лідерів у Великій Британії.
У бригаді зазначають, що вперше в історії учасником навчань Operation Interflex є військовий, який втратив руку.
"У мене одна рука, але я разом із усіма віджимаюся від землі, бігаю кроси, стріляю на полігоні, заряджаю магазини однією рукою і навіть зашиваю пошкоджений одяг власними силами. Це справжній виклик для 50-річного хлопця з однією рукою. Водночас я по-справжньому щасливий, бо, виявляється, можу більше, ніж уявляв",- розповів Богдан.
Зазначається, що у програмі навчань: тактична медицина, топографія, тактика, мінно-вибухова справа, командування підрозділом і міжнародне право.
"Усі, хто потрапляє на "Interflex", — це "сержанти від землі", які мають за плечима великий бойовий досвід. Нові знання допоможуть їм стати ще кращими командирами. Для Богдана ж це ще й перемога над фізичними обмеженнями, які з’явилися після втрати руки", - сказано в повідомленні бригади.
Довідково:
Операція Interflex — це багатонаціональна програма підготовки українських військових, ініційована Великою Британією у червні 2022 року. До неї долучилися інструктори з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Австралії та Румунії.
Курс триває щонайменше п’ять тижнів і включає навчання з поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, тактики патрулювання та дій у сільській місцевості.
