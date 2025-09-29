УКР
Новини Навчання ЗСУ іноземними інструкторами
530 1

В Данії стартували спільні навчання: ЗСУ відпрацьовують боротьбу з ударними БпЛА

В Данії розпочалися навчання "Крила оборони" за участю українських фахівців з протидії ударним БпЛА. Участь беруть військові ЗСУ разом із данськими колегами, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом тижня учасники відпрацьовують практичні завдання, обмінюються досвідом та удосконалюють спроможності протидії повітряним загрозам. Вишколи підвищують взаємосумісність Збройних Сил України і Данії та зміцнюють безпеку в Європі.

Українські військові допомагають партнерам у виявленні й нейтралізації невідомих безпілотників. Також відпрацьовують сучасні тактичні методи і технології.

Завершення навчань посилить співпрацю та оперативну готовність обох армій. Це важливий крок для зміцнення обороноздатності та спільного миру, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

А в Україні відпрацювали метод боротьби з оптоволоконними фпв-дронами супротивника - https://x.com/GrandpaRoy2/status/1972627621067600248?t=q9rYj-4l6txUx0pdRQucZw&s=19 відео.
