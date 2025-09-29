В Данії стартували спільні навчання: ЗСУ відпрацьовують боротьбу з ударними БпЛА

В Данії розпочалися навчання "Крила оборони" за участю українських фахівців з протидії ударним БпЛА. Участь беруть військові ЗСУ разом із данськими колегами, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом тижня учасники відпрацьовують практичні завдання, обмінюються досвідом та удосконалюють спроможності протидії повітряним загрозам. Вишколи підвищують взаємосумісність Збройних Сил України і Данії та зміцнюють безпеку в Європі.

Також читайте: У Данії підняли винищувач через можливу активність дронів у Балтійському морі

Українські військові допомагають партнерам у виявленні й нейтралізації невідомих безпілотників. Також відпрацьовують сучасні тактичні методи і технології.

Завершення навчань посилить співпрацю та оперативну готовність обох армій. Це важливий крок для зміцнення обороноздатності та спільного миру, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Також читайте: В Генштабі підтвердили ураження російського заводу "Електродеталь" в Брянській області. ФОТО