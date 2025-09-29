РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10424 посетителя онлайн
Новости Обучение ВСУ иностранными инструкторами
248 0

В Дании стартовали совместные учения: ВСУ отрабатывают борьбу с ударными БПЛА

В Дании стартовали учения по совершенствованию способностей противодействия ударным БПЛА

В Дании начались учения "Крылья обороны" с участием украинских специалистов по противодействию ударным БпЛА. Участие принимают военные ВСУ вместе с датскими коллегами, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В течение недели участники отрабатывают практические задачи, обмениваются опытом и совершенствуют способности противодействия воздушным угрозам. Тренировки повышают взаимосовместимость Вооруженных сил Украины и Дании и укрепляют безопасность в Европе.

Также читайте: В Дании подняли истребитель из-за возможной активности дронов в Балтийском море

Украинские военные помогают партнерам в обнаружении и нейтрализации неизвестных беспилотников. Также отрабатывают современные тактические методы и технологии.

Украинские операторы дронов примут участие в совместных учениях в Дании

Украинские специалисты по противодействию дронам участвуют в совместных учениях в Дании

Украинские специалисты по противодействию дронам участвуют в совместных учениях в Дании

Завершение учений усилит сотрудничество и оперативную готовность обеих армий. Это важный шаг для укрепления обороноспособности и общего мира, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Также читайте: В Генштабе подтвердили поражение российского завода "Электродеталь" в Брянской области. ФОТО

Автор: 

Дания (657) военные учения (3498) ВСУ (6945)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 