В Дании стартовали совместные учения: ВСУ отрабатывают борьбу с ударными БПЛА

В Дании начались учения "Крылья обороны" с участием украинских специалистов по противодействию ударным БпЛА. Участие принимают военные ВСУ вместе с датскими коллегами, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В течение недели участники отрабатывают практические задачи, обмениваются опытом и совершенствуют способности противодействия воздушным угрозам. Тренировки повышают взаимосовместимость Вооруженных сил Украины и Дании и укрепляют безопасность в Европе.

Украинские военные помогают партнерам в обнаружении и нейтрализации неизвестных беспилотников. Также отрабатывают современные тактические методы и технологии.

Завершение учений усилит сотрудничество и оперативную готовность обеих армий. Это важный шаг для укрепления обороноспособности и общего мира, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

