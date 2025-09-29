В Дании стартовали совместные учения: ВСУ отрабатывают борьбу с ударными БПЛА
В Дании начались учения "Крылья обороны" с участием украинских специалистов по противодействию ударным БпЛА. Участие принимают военные ВСУ вместе с датскими коллегами, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В течение недели участники отрабатывают практические задачи, обмениваются опытом и совершенствуют способности противодействия воздушным угрозам. Тренировки повышают взаимосовместимость Вооруженных сил Украины и Дании и укрепляют безопасность в Европе.
Украинские военные помогают партнерам в обнаружении и нейтрализации неизвестных беспилотников. Также отрабатывают современные тактические методы и технологии.
Завершение учений усилит сотрудничество и оперативную готовность обеих армий. Это важный шаг для укрепления обороноспособности и общего мира, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
