В Генштабе подтвердили поражение российского завода "Электродеталь" в Брянской области. ФОТО

В Генеральном штабе Украины подтвердили поражение российского завода "Электродеталь" в Брянской области РФ. Известно, что предприятие, изготавливающее продукцию для военных нужд.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках снижения возможностей оккупационной армии противника 29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" (город Карачев Брянской области РФ). Дальность полета - более 240 километров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. Результаты поражения уточняются.

Карачевский завод "Электродеталь" производит разнообразные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

