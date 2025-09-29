РУС
В Генштабе подтвердили поражение российского завода "Электродеталь" в Брянской области. ФОТО

В Генеральном штабе Украины подтвердили поражение российского завода "Электродеталь" в Брянской области РФ. Известно, что предприятие, изготавливающее продукцию для военных нужд.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

удар

"В рамках снижения возможностей оккупационной армии противника 29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" (город Карачев Брянской области РФ). Дальность полета - более 240 километров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. Результаты поражения уточняются.

Карачевский завод "Электродеталь" производит разнообразные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

В добрий путь
29.09.2025 12:35 Ответить
Електродеталі карачун? - чи вже збирають до купи? - Зеля! - ше б їх раз причесати
29.09.2025 12:37 Ответить
То ********* самі ж і підпалили, щоб розкрадання приховати перед ревізією китайцями, як власниками майна!!
29.09.2025 12:38 Ответить
Пишуть що туди саме Нептун прилетів.
29.09.2025 12:41 Ответить
що це за 4 вироби? фламінго? чи що?
29.09.2025 12:41 Ответить
"здійснили пуск чотирьох виробів" - а мені таке формулювання подобається
29.09.2025 12:46 Ответить
Пишуть ще це нарешті Нептуни.
29.09.2025 12:59 Ответить
Пастор сказав до кобзона значит завод до кобзона
29.09.2025 12:59 Ответить
 
 