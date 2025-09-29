УКР
В Генштабі підтвердили ураження російського заводу "Електродеталь" в Брянській області. ФОТО

В Генеральному штабі України підтвердили ураження російського заводу "Електродеталь" в Брянській області РФ. Відомо, що підприємство, що виготовляє продукцію для військових потреб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

удар

"В рамках зниження спроможностей окупаційної армії противника 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь" (місто Карачев Брянської області рф). Дальність польоту – понад 240 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. Результати ураження уточнюються.

Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

В добрий путь
29.09.2025 12:35 Відповісти
Електродеталі карачун? - чи вже збирають до купи? - Зеля! - ше б їх раз причесати
29.09.2025 12:37 Відповісти
То ********* самі ж і підпалили, щоб розкрадання приховати перед ревізією китайцями, як власниками майна!!
29.09.2025 12:38 Відповісти
Пишуть що туди саме Нептун прилетів.
29.09.2025 12:41 Відповісти
що це за 4 вироби? фламінго? чи що?
29.09.2025 12:41 Відповісти
"здійснили пуск чотирьох виробів" - а мені таке формулювання подобається
29.09.2025 12:46 Відповісти
Пишуть ще це нарешті Нептуни.
29.09.2025 12:59 Відповісти
Пастор сказав до кобзона значит завод до кобзона
29.09.2025 12:59 Відповісти
 
 