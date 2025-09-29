В Генштабі підтвердили ураження російського заводу "Електродеталь" в Брянській області. ФОТО

В Генеральному штабі України підтвердили ураження російського заводу "Електродеталь" в Брянській області РФ. Відомо, що підприємство, що виготовляє продукцію для військових потреб.

"В рамках зниження спроможностей окупаційної армії противника 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь" (місто Карачев Брянської області рф). Дальність польоту – понад 240 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. Результати ураження уточнюються.

Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

