Сержант "Дикого поля", потерявший руку на фронте, участвует в учениях Operation Interflex в Великобритании. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сержант из 128 отдельной тяжелой механизированной бригады "Дике поле" Богдан, потерявший руку во время боевых действий, участвует в учениях Operation Interflex в Великобритании.

Богдан потерял руку после подрыва на вражеской мине, но не сломался - он вернулся в свое подразделение. А теперь он на учениях для командиров и лидеров в Великобритании.

Фото: 128-я бригада

В бригаде отмечают, что впервые в истории участником учений Operation Interflex является военный, потерявший руку.

"У меня одна рука, но я вместе со всеми отжимаюсь от земли, бегаю кроссы, стреляю на полигоне, заряжаю магазины одной рукой и даже зашиваю поврежденную одежду собственными силами. Это настоящий вызов для 50-летнего парня с одной рукой. В то же время я по-настоящему счастлив, потому что, оказывается, могу больше, чем представлял", - рассказал Богдан.

Фото: 128-я бригада

Отмечается, что в программе учений: тактическая медицина, топография, тактика, минно-взрывное дело, командование подразделением и международное право.

Фото: 128-я бригада

"Все, кто попадает на "Interflex", - это "сержанты от земли", которые имеют за плечами большой боевой опыт. Новые знания помогут им стать еще лучшими командирами. Для Богдана же это еще и победа над физическими ограничениями, которые появились после потери руки", - сказано в сообщении бригады.

Фото: 128-я бригада

Справочно:

Операция Interflex - это многонациональная программа подготовки украинских военных, инициированная Великобританией в июне 2022 года. К ней присоединились инструкторы из Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Литвы, Нидерландов, Австралии и Румынии.

Курс длится не менее пяти недель и включает обучение по обращению с оружием, оказанию первой медицинской помощи на поле боя, тактике патрулирования и действий в сельской местности.

