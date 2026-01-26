20-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на энергодоходы РФ и "теневой флот", - Вадефуль

Евросоюз продолжает работу над 20-м пакетом санкций против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

20-й пакет санкций

"Мы работаем в полную силу над 20-м пакетом санкций, который будет направлен прежде всего на энергетические доходы России, ее теневой флот и сети обхода санкций", - отметил он.

Читайте также: Вопрос использования замороженных активов РФ можно решить, - Вадефуль

Гибридные угрозы

Частью таких угроз Вадефуль назвал суда теневого флота, которые специально предназначены для обхода санкций.

"Они также являются угрозой для всех стран Балтийского побережья, потому что мы часто видим здесь суда в катастрофическом техническом состоянии с плохо подготовленными экипажами", - пояснил министр.

Читайте также: Интересы Европы должны учитывать США на переговорах во Флориде, - Вадефуль

По его словам, существует угроза экологической катастрофы, причем с серьезными экономическими последствиями для всего туристического сектора, если произойдет авария танкера теневого флота.

Именно поэтому, по его словам, необходима "гораздо большая эффективность в борьбе с этим теневым флотом".

"Мы уже действуем против него. Мы вносим суда и их владельцев в санкционные пакеты как на уровне ЕС, так и независимо от этого. Но именно мы, партнеры по Балтийскому морю, должны очень конкретно обмениваться информацией и углублять сотрудничество", - подчеркнул министр.

Читайте также: Европа должна быть за столом переговоров по Украине, - Вадефуль

Также Вадефуль предлагает действовать против судов, чей статус флага неясен.

"Это предусматривает и морское право. Мы должны сейчас использовать все возможности морского права, чтобы останавливать такие суда. И должны наконец начать дискуссии о том, чтобы морское право в этой сфере было дальше развито.

Потому что сейчас оно мешает нам действовать против судов и их владельцев, которые вообще не соблюдают нормы морского права. Не может быть так, чтобы нам здесь постоянно односторонне связывали руки. Поэтому я настойчиво предлагаю дойти до пересмотра морского права в этой части", - подытожил он.

Читайте: Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции для России

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля.

Читайте: Партнеры работают над условиями длительного мира для Украины, но ключевое - заставить Путина сесть за стол переговоров, - Вадефуль