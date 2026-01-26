20-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на энергодоходы РФ и "теневой флот", - Вадефуль

Евросоюз продолжает работу над 20-м пакетом санкций против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем в полную силу над 20-м пакетом санкций, который будет направлен прежде всего на энергетические доходы России, ее теневой флот и сети обхода санкций", - отметил он.

Гибридные угрозы

Частью таких угроз Вадефуль назвал суда теневого флота, которые специально предназначены для обхода санкций.

"Они также являются угрозой для всех стран Балтийского побережья, потому что мы часто видим здесь суда в катастрофическом техническом состоянии с плохо подготовленными экипажами", - пояснил министр.

По его словам, существует угроза экологической катастрофы, причем с серьезными экономическими последствиями для всего туристического сектора, если произойдет авария танкера теневого флота.

Именно поэтому, по его словам, необходима "гораздо большая эффективность в борьбе с этим теневым флотом".

"Мы уже действуем против него. Мы вносим суда и их владельцев в санкционные пакеты как на уровне ЕС, так и независимо от этого. Но именно мы, партнеры по Балтийскому морю, должны очень конкретно обмениваться информацией и углублять сотрудничество", - подчеркнул министр.

Также Вадефуль предлагает действовать против судов, чей статус флага неясен.

"Это предусматривает и морское право. Мы должны сейчас использовать все возможности морского права, чтобы останавливать такие суда. И должны наконец начать дискуссии о том, чтобы морское право в этой сфере было дальше развито.

Потому что сейчас оно мешает нам действовать против судов и их владельцев, которые вообще не соблюдают нормы морского права. Не может быть так, чтобы нам здесь постоянно односторонне связывали руки. Поэтому я настойчиво предлагаю дойти до пересмотра морского права в этой части", - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля.

Не зрозуміло як санкції вплинуть на тіньовий флот? Це ж тіньовий і їм взагалі по барабану на них.
26.01.2026 16:50 Ответить
Заборонять заходити в порти, заправлятись та ще багато чого, що вони і не роблять.
26.01.2026 17:35 Ответить
залізна логіка
26.01.2026 19:00 Ответить
26.01.2026 16:54 Ответить
а попередні на що були ?
26.01.2026 17:34 Ответить
Ну нарешті починає доходити, бо хоча б хтось вже починає говорити про необхідність перегляду положень морських конвенцій....Бо за Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS) у виключних економічних зонах діє свобода навігації, тож конфіскація суден практично неможлива, а тривале утримання судна під арештом заборонене. Навіть якщо судно не має повноцінних документів, після сплати штрафу та технічної перевірки його зазвичай зобов'язані відпустити......Нонсенс, але це факт. Бо в нашому розумінні мало б бути арешт і конфіскація....Так і мало б бути за звичайною логікою, Бо це все рівно якби поліція зупинила на дорозі авто з підробними документами. То щоб вона мала зробити? Звісно арешт авто , до з'ясування і конфіскація. Але чомусь в судоплавстві все не так.....Тому і відчувають себе так вольготно і безпечно ці старі ржаві калоші і іх власники, змінюючи прапори і назви суден як рукавички....Вже давно настав час переглянути багато положень Конвенціі з морського права, бо світ змінюється і треба ж звісно вносити і зміни і корективи до законів відносно до існуючих реалій, особливого до ралій віськового часу....
26.01.2026 18:04 Ответить
26.01.2026 18:59 Ответить
 
 