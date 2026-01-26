УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6922 відвідувача онлайн
Новини Тіньовий флот Росії Санкції ЄС проти Росії
717 7

20-й пакет санкції ЄС проти РФ буде спрямовано на енергодоходи РФ та "тіньовий флот", - Вадефуль

20-й пакет санкцій ЄС проти РФ: на чому зосередяться?

Євросоюз продовжує роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

20-й пакет санкцій

"Ми працюємо на повну над 20-м пакетом санкцій, який буде спрямований насамперед на енергетичні доходи Росії, її тіньовий флот і мережі обходу санкцій", - зазначив він.

Читайте також: Питання використання заморожених активів РФ можна вирішити, - Вадефуль

Гібридні загрози

Частиною таких загроз Вадефуль назвав судна тіньового флоту, які спеціально призначені для обходу санкцій.

"Вони також є загрозою для всіх країн Балтійського узбережжя, бо ми часто бачимо тут судна в катастрофічному технічному стані з погано підготовленими екіпажами", - пояснив міністр.

Читайте також: Інтереси Європи мають враховувати США на переговорах у Флориді, - Вадефуль

За його словами, існує загроза екологічної катастрофи, причому з серйозними економічними наслідками для всього туристичного сектору, якщо буде аварія танкера тіньового флоту.

Саме тому, за його словами, потрібною є "набагато більша ефективність у боротьбі з цим тіньовим флотом".

"Ми вже діємо проти нього. Ми вносимо судна та їхніх власників до санкційних пакетів як на рівні ЄС, так і незалежно від цього. Але саме ми, партнери по Балтійському морю, маємо дуже конкретно обмінюватися інформацією та поглиблювати співпрацю", - наголосив міністр.

Також читайте: Європа має бути за столом переговорів щодо України, - Вадефуль

Також Вадефуль пропонує діяти проти суден, чий статус прапора незрозумілий.

"Це передбачає і морське право. Ми мусимо зараз використовувати всі можливості морського права, щоб зупиняти такі судна. І мусимо нарешті розпочати дискусії про те, щоб морське право в цій сфері було далі розвинуто.

Бо зараз воно заважає нам діяти проти суден і їхніх власників, які взагалі не зважають на норми морського права. Не може бути так, щоб нам тут постійно однобічно зв’язували руки. Тому я наполегливо пропоную дійти до перегляду морського права в цій частині", - підсумував він.

Читайте: Євросоюз ще на пів року продовжив економічні санкції для Росії

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.

Читайте: Партнери працюють над умовами тривалого миру для України, але ключове - змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - Вадефуль

Автор: 

росія (69784) санкції (13129) Євросоюз (15000) Вадефуль Йоганн (116)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не зрозуміло як санкції вплинуть на тіньовий флот? Це ж тіньовий і їм взагалі по барабану на них.
показати весь коментар
26.01.2026 16:50 Відповісти
Заборонять заходити в порти, заправлятись та ще багато чого, що вони і не роблять.
показати весь коментар
26.01.2026 17:35 Відповісти
залізна логіка
показати весь коментар
26.01.2026 19:00 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
26.01.2026 16:54 Відповісти
а попередні на що були ?
показати весь коментар
26.01.2026 17:34 Відповісти
Ну нарешті починає доходити, бо хоча б хтось вже починає говорити про необхідність перегляду положень морських конвенцій....Бо за Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS) у виключних економічних зонах діє свобода навігації, тож конфіскація суден практично неможлива, а тривале утримання судна під арештом заборонене. Навіть якщо судно не має повноцінних документів, після сплати штрафу та технічної перевірки його зазвичай зобов'язані відпустити......Нонсенс, але це факт. Бо в нашому розумінні мало б бути арешт і конфіскація....Так і мало б бути за звичайною логікою, Бо це все рівно якби поліція зупинила на дорозі авто з підробними документами. То щоб вона мала зробити? Звісно арешт авто , до з'ясування і конфіскація. Але чомусь в судоплавстві все не так.....Тому і відчувають себе так вольготно і безпечно ці старі ржаві калоші і іх власники, змінюючи прапори і назви суден як рукавички....Вже давно настав час переглянути багато положень Конвенціі з морського права, бо світ змінюється і треба ж звісно вносити і зміни і корективи до законів відносно до існуючих реалій, особливого до ралій віськового часу....
показати весь коментар
26.01.2026 18:04 Відповісти
Дупу підтеріть своїми папірцями.
показати весь коментар
26.01.2026 18:59 Відповісти
 
 