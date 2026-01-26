20-й пакет санкції ЄС проти РФ буде спрямовано на енергодоходи РФ та "тіньовий флот", - Вадефуль
Євросоюз продовжує роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
20-й пакет санкцій
"Ми працюємо на повну над 20-м пакетом санкцій, який буде спрямований насамперед на енергетичні доходи Росії, її тіньовий флот і мережі обходу санкцій", - зазначив він.
Гібридні загрози
Частиною таких загроз Вадефуль назвав судна тіньового флоту, які спеціально призначені для обходу санкцій.
"Вони також є загрозою для всіх країн Балтійського узбережжя, бо ми часто бачимо тут судна в катастрофічному технічному стані з погано підготовленими екіпажами", - пояснив міністр.
За його словами, існує загроза екологічної катастрофи, причому з серйозними економічними наслідками для всього туристичного сектору, якщо буде аварія танкера тіньового флоту.
Саме тому, за його словами, потрібною є "набагато більша ефективність у боротьбі з цим тіньовим флотом".
"Ми вже діємо проти нього. Ми вносимо судна та їхніх власників до санкційних пакетів як на рівні ЄС, так і незалежно від цього. Але саме ми, партнери по Балтійському морю, маємо дуже конкретно обмінюватися інформацією та поглиблювати співпрацю", - наголосив міністр.
Також Вадефуль пропонує діяти проти суден, чий статус прапора незрозумілий.
"Це передбачає і морське право. Ми мусимо зараз використовувати всі можливості морського права, щоб зупиняти такі судна. І мусимо нарешті розпочати дискусії про те, щоб морське право в цій сфері було далі розвинуто.
Бо зараз воно заважає нам діяти проти суден і їхніх власників, які взагалі не зважають на норми морського права. Не може бути так, щоб нам тут постійно однобічно зв’язували руки. Тому я наполегливо пропоную дійти до перегляду морського права в цій частині", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.
