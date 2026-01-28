ГУР разоблачило 66 судов "теневого флота" РФ, Ирана и Венесуэлы

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные 66 кораблей-фигурантов "теневого флота" России, Ирана и Венесуэлы.

Так, ГУР в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions обнародовало данные 66 судов теневого флота Российской Федерации, Ирана и Венесуэлы, а также судов, причастных к похищению украинского зерна и нарушению государственной границы Украины.

Группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd и Cymare Navigation FZC

В частности, военная разведка Украины раскрывает деятельность танкеров из сети группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ).

С 2023 года и по настоящее время танкерный флот группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ) беспрепятственно обеспечивает Россию нефтедолларами для продолжения войны против Украины, прикрываясь регистрацией компаний в государствах - членах Европейского Союза.

Компания РФ ПАО "Совкомфлот"

Отмечается, что топ-менеджер этой группы - Николай Спиченко, гражданин Великобритании, в течение длительного времени работал и продолжает работать на руководящих должностях в крупнейшей государственной судоходной компании РФ - ПАО "Совкомфлот", а также в связанных с ней структурах.

В ГУР напоминают, что ПАО "Совкомфлот", находящееся под санкциями большинства стран санкционной коалиции, обеспечивает транспортировку российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, сотрудничая с ведущими российскими нефтегазовыми компаниями и трейдерами.



Сейчас танкеры из "орбиты" "Совкомфлота", в частности задействованные в перевозке нефти и нефтепродуктов из/в Венесуэлу, массово меняют флаги на российские, фактически подтверждая свою причастность к обслуживанию военных и экономических интересов государства-агрессора.

Сообщается, что ранее такие суда теневого флота ходили под флагами третьих стран с целью избежания санкций западных государств.

Морская доктрина РФ

Эта тенденция прямо соответствует положениям Морской доктрины РФ, которая предусматривает:

расширение гражданского флота под флагом РФ и использование его для обеспечения "национальных интересов" в Мировом океане;

усиление мобилизационной готовности в морской сфере;

интеграция заранее подготовленных гражданских судов и экипажей в состав вооруженных сил РФ в военное время.

ГУР МО Украины отдельно призывает капитанов и экипажи судов теневого флота избегать сотрудничества с теневыми компаниями-операторами судов.

"Недобросовестные операторы теневого флота исчезают первыми, как только судно попадает под внимание правоохранительных органов — оставляя моряков один на один с правовыми, финансовыми и гуманитарными последствиями преступления", - отмечают в разведке.