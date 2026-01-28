ГУР разоблачило 66 судов "теневого флота" РФ, Ирана и Венесуэлы
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные 66 кораблей-фигурантов "теневого флота" России, Ирана и Венесуэлы.
Об этом сообщает ГУР, передает Цензор.НЕТ.
Так, ГУР в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions обнародовало данные 66 судов теневого флота Российской Федерации, Ирана и Венесуэлы, а также судов, причастных к похищению украинского зерна и нарушению государственной границы Украины.
Группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd и Cymare Navigation FZC
В частности, военная разведка Украины раскрывает деятельность танкеров из сети группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ).
С 2023 года и по настоящее время танкерный флот группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ) беспрепятственно обеспечивает Россию нефтедолларами для продолжения войны против Украины, прикрываясь регистрацией компаний в государствах - членах Европейского Союза.
Компания РФ ПАО "Совкомфлот"
Отмечается, что топ-менеджер этой группы - Николай Спиченко, гражданин Великобритании, в течение длительного времени работал и продолжает работать на руководящих должностях в крупнейшей государственной судоходной компании РФ - ПАО "Совкомфлот", а также в связанных с ней структурах.
В ГУР напоминают, что ПАО "Совкомфлот", находящееся под санкциями большинства стран санкционной коалиции, обеспечивает транспортировку российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, сотрудничая с ведущими российскими нефтегазовыми компаниями и трейдерами.
Сейчас танкеры из "орбиты" "Совкомфлота", в частности задействованные в перевозке нефти и нефтепродуктов из/в Венесуэлу, массово меняют флаги на российские, фактически подтверждая свою причастность к обслуживанию военных и экономических интересов государства-агрессора.
Сообщается, что ранее такие суда теневого флота ходили под флагами третьих стран с целью избежания санкций западных государств.
Морская доктрина РФ
Эта тенденция прямо соответствует положениям Морской доктрины РФ, которая предусматривает:
- расширение гражданского флота под флагом РФ и использование его для обеспечения "национальных интересов" в Мировом океане;
- усиление мобилизационной готовности в морской сфере;
- интеграция заранее подготовленных гражданских судов и экипажей в состав вооруженных сил РФ в военное время.
ГУР МО Украины отдельно призывает капитанов и экипажи судов теневого флота избегать сотрудничества с теневыми компаниями-операторами судов.
"Недобросовестные операторы теневого флота исчезают первыми, как только судно попадает под внимание правоохранительных органов — оставляя моряков один на один с правовыми, финансовыми и гуманитарными последствиями преступления", - отмечают в разведке.
А ти, якщо не тямиш в міжнародному законодавстві, (особливо в багатосторонніх торгових угодах), не мели дурниць...
На, читай мою "розборку" даної ситуації події, про яку наші ЗМІ повідомили більше доби, тому... Я давав пояснення людині, набагато розумнішій за тебе... Ан Мур
https://t.me/officialeurosolidarity/18417 нардеп «ЄС» Михайло Бондар:
Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах на Львівщині неподалік українсько-польського кордону.
Як Орбан не старається догодити своєму московському господарю, виконує всі його забаганки, не скиглить, що нафтопровід «Дружба» є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини та погрожує Україні наслідками, у разі його пошкодження - це не зупиняє московські шахеди. Москаль сам наклав санкції на свою нафту та свій нафтопровід.
«ЄС» давно вимагає зупинити транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», завдяки якому держава-агресор отримує мільярди для війни проти України.
Наголошували нашим європейським партнерам про необхідність припинити купівлю нафти та інших енергоресурсів у країни агресора, а також зупинити її транспортування вздовж європейського узбережжя.
ЗІ: https://t.me/dragonspech/9691 висновок Дмитра Каленчука-Вовнянка:
Якщо довго дивитися на річку, можна побачити як по ній пропливе труп ворога. Якщо довго дивитися на дівчину, можна побачити як вона виходить заміж. Якщо довго дивитися нв нафтопровід "Дружба" можна побачити як Москва знищує його сама. Навіть без нашої участі.
28.01.2026 03:28
Яр Холодний
Тут не для Орбана "форс-мажор"... Тут все складніше...
Орбану, в даній ситуації, якраз, все "в мінус"... Кацапи нанесли удар в тій точці, де вже немає резервних нафтосховищ нафтопроводу, які можуть почать перекачку нафти в систему, поки ми, як країна транзитер, відновимо нафтопровід. Тобто, скоро насоси мадярські, почнуть смоктать пустоту... "Форс-мажор", від удару по нафтопроводу, нафти в трубу не додасть...
"В мінус" підуть і кацапи - бо "форс-мажору", для них, від перебоїв з поставками, не буде - вони самі винуватці цих перебоїв. Вони втрачають вплив на Орбана та Фіцо, бо нема чим розплачуваться за їх "бикування", в ЄС. Втрачають гроші від експорту нафти.
А ми "в плюсах"... У нас є "форс-мажор" - війна і напад кацапів, з нанесенням удару по нашій ділянці нафтопроводу. І, саме головне - Орбана (і Фіцо - бо Словаччина сидить на відгалуженні "Дружби", з території Угорщини), "посадили на сраку". Всередині Угорщини і Словаччини встає загроза паливної кризи, спровокованої саме їх "бикуванням". Вони втрачають "бабло" кацапське, від гендлювання російською нафтою.
От побачиш - зараз Орбан з Фіцо, будуть "з штанів вискакувать", щоб зробить усе можливе, для відновлення ушкоджень нафтопроводу. Знайдуть і гроші, і матеріали, і можуть навіть запропонувать допомогу ремонтними бригадами...
28.01.2026 04:07