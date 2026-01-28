Испания спасла танкер "теневого флота" РФ Chariot Tide, - Reuters
Испания отправила спасательное судно для спасения и сопровождения танкера Chariot Tide из "теневого флота" РФ. Он находится под санкциями ЕС за перевозку российской нефти.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Танкер шел под флагом Мозамбика и дрейфовал в международных водах у берегов Испании, у него был сломан двигатель.
Испанский торговый флот отправил спасательное судно и сопровождал танкер до порта Танжер-Мед в Марокко.
Санкции
По данным портала ГУР МО, 16 декабря 2024 года ЕС применил санкции к танкеру (вступление в силу 17 декабря 2024 года) из-за транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из РФ или экспортируются из России.
Известно, что против судна ввели санкции ЕС, Швейцария, Великобритания, Канада, Австралия и Украина.
Торговый флот не объяснил, почему судно Chariot Tide не было захвачено, а Министерство обороны Испании не ответило на запрос о комментарии.
Бізнес, нічого особистого.
В Іспанії люди не гинуть від москальської зброї. Санкції?
А хто і коли їх бачив???