Испания спасла танкер "теневого флота" РФ Chariot Tide, - Reuters

Испания отправила спасательное судно для спасения и сопровождения танкера Chariot Tide из "теневого флота" РФ. Он находится под санкциями ЕС за перевозку российской нефти.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Танкер шел под флагом Мозамбика и дрейфовал в международных водах у берегов Испании, у него был сломан двигатель.

Испанский торговый флот отправил спасательное судно и сопровождал танкер до порта Танжер-Мед в Марокко.

По данным портала ГУР МО, 16 декабря 2024 года ЕС применил санкции к танкеру (вступление в силу 17 декабря 2024 года) из-за транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из РФ или экспортируются из России.

Известно, что против судна ввели санкции ЕС, Швейцария, Великобритания, Канада, Австралия и Украина.

Торговый флот не объяснил, почему судно Chariot Tide не было захвачено, а Министерство обороны Испании не ответило на запрос о комментарии.

