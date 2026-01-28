Теневой флот России
Испания спасла танкер "теневого флота" РФ Chariot Tide, - Reuters

Испания спасла танкер теневого флота РФ: что известно?

Испания отправила спасательное судно для спасения и сопровождения танкера Chariot Tide из "теневого флота" РФ. Он находится под санкциями ЕС за перевозку российской нефти.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Танкер шел под флагом Мозамбика и дрейфовал в международных водах у берегов Испании, у него был сломан двигатель.

Испанский торговый флот отправил спасательное судно и сопровождал танкер до порта Танжер-Мед в Марокко.

Санкции

По данным портала ГУР МО, 16 декабря 2024 года ЕС применил санкции к танкеру (вступление в силу 17 декабря 2024 года) из-за транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из РФ или экспортируются из России.

Известно, что против судна ввели санкции ЕС, Швейцария, Великобритания, Канада, Австралия и Украина.

Торговый флот не объяснил, почему судно Chariot Tide не было захвачено, а Министерство обороны Испании не ответило на запрос о комментарии.

Млдь ці евпрошльондри вже і рятують ці ***** танкери
28.01.2026 08:33 Ответить
Якщо конфіскували танкер разом з вантажем тоді правильно зробили.
28.01.2026 09:20 Ответить
Танкер в порту Іспанії. Що з ним буде далі - ніхто не скаже....
28.01.2026 09:35 Ответить
А що, мароканський порт Танжер-Мед належить Іспанії?
28.01.2026 09:45 Ответить
Мачо 😎😸. Головне Трамп агент😸
28.01.2026 09:12 Ответить
Один з трамподрочерських акаунтів. Зараз трішки приховано, типу я не я, дупа не моя. Але видно, що людина на роботі.
28.01.2026 09:36 Ответить
Оййййй, ви прям Шерлок. Але вибачте не за адресою, мене просто бісить напівправда, типу поганий хлопець Трамп і святий ЄС. Як там:" стільки скільки буде потрібно".
28.01.2026 10:25 Ответить
Іспанці облажалися. Не готовність виконувати власні санкції дорівнює їхньому скасуванню.
28.01.2026 09:24 Ответить
Топіть його дони! Нах рятувати?
28.01.2026 09:29 Ответить
Партнери.
28.01.2026 09:31 Ответить
Супер санкції від партнерів та гарантів.
28.01.2026 09:40 Ответить
Не уверен что в Марокко его починят если поломка серьёзная
28.01.2026 09:44 Ответить
Не хвилюйтеся, іспанці відремонтують.
Бізнес, нічого особистого.
В Іспанії люди не гинуть від москальської зброї. Санкції?
А хто і коли їх бачив???
28.01.2026 09:52 Ответить
 
 