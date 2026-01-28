Іспанія врятувала танкер "тіньового флоту" РФ Chariot Tide, - Reuters
Іспанія відправила рятувальне судно для порятунку та супроводу танкера Chariot Tide із "тіньового флоту" РФ. Він перебуває під санкціями ЄС за перевезення російської нафти.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Танкер йшов під прапором Мозамбіку та дрейфував у міжнародних водах поблизу берегів Іспанії, у нього був зламаний двигун.
Іспанський торговельний флот відрядив рятувальне судно та супроводжував танкер до порту Танжера-Мед у Марокко.
Санкції
За даними порталу ГУР МО, 16 грудня 2024 року ЄС застосовано санкції до танкера (набрання чинності 17 грудня 2024 року) через транспортування сирої нафти або нафтопродуктів, які походять з РФ або експортуються з Росії.
Відомо, що проти судна запровадили санкції ЄС, Швейцарія, Велика Британія, Канада, Австралія та Україна.
Торговельний флот не пояснив, чому судно Chariot Tide не було захоплено, а Міністерство оборони Іспанії не відповіло на запит про коментар.
Бізнес, нічого особистого.
В Іспанії люди не гинуть від москальської зброї. Санкції?
А хто і коли їх бачив???