Іспанія врятувала танкер "тіньового флоту" РФ Chariot Tide, - Reuters

Іспанія врятувала танкер тіньового флоту РФ: що відомо?

Іспанія відправила рятувальне судно для порятунку та супроводу танкера Chariot Tide із "тіньового флоту" РФ. Він перебуває під санкціями ЄС за перевезення російської нафти.

Подробиці

Танкер йшов під прапором Мозамбіку та дрейфував у міжнародних водах поблизу берегів Іспанії, у нього був зламаний двигун.

Іспанський торговельний флот відрядив рятувальне судно та супроводжував танкер до порту Танжера-Мед у Марокко.

Санкції

За даними порталу ГУР МО, 16 грудня 2024 року ЄС застосовано санкції до танкера (набрання чинності 17 грудня 2024 року) через транспортування сирої нафти або нафтопродуктів, які походять з РФ або експортуються з Росії.

Відомо, що проти судна запровадили санкції ЄС, Швейцарія, Велика Британія, Канада, Австралія та Україна.

Торговельний флот не пояснив, чому судно Chariot Tide не було захоплено, а Міністерство оборони Іспанії не відповіло на запит про коментар.

Млдь ці евпрошльондри вже і рятують ці ***** танкери
28.01.2026 08:33 Відповісти
Якщо конфіскували танкер разом з вантажем тоді правильно зробили.
28.01.2026 09:20 Відповісти
Танкер в порту Іспанії. Що з ним буде далі - ніхто не скаже....
28.01.2026 09:35 Відповісти
А що, мароканський порт Танжер-Мед належить Іспанії?
28.01.2026 09:45 Відповісти
Мачо 😎😸. Головне Трамп агент😸
28.01.2026 09:12 Відповісти
Один з трамподрочерських акаунтів. Зараз трішки приховано, типу я не я, дупа не моя. Але видно, що людина на роботі.
28.01.2026 09:36 Відповісти
Оййййй, ви прям Шерлок. Але вибачте не за адресою, мене просто бісить напівправда, типу поганий хлопець Трамп і святий ЄС. Як там:" стільки скільки буде потрібно".
28.01.2026 10:25 Відповісти
Іспанці облажалися. Не готовність виконувати власні санкції дорівнює їхньому скасуванню.
28.01.2026 09:24 Відповісти
Топіть його дони! Нах рятувати?
28.01.2026 09:29 Відповісти
Партнери.
28.01.2026 09:31 Відповісти
Супер санкції від партнерів та гарантів.
28.01.2026 09:40 Відповісти
Не уверен что в Марокко его починят если поломка серьёзная
28.01.2026 09:44 Відповісти
Не хвилюйтеся, іспанці відремонтують.
Бізнес, нічого особистого.
В Іспанії люди не гинуть від москальської зброї. Санкції?
А хто і коли їх бачив???
28.01.2026 09:52 Відповісти
 
 