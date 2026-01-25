Франція взяла під варту капітана затриманого напередодні танкера "тіньового флоту" РФ
Прокуратура Марселя взяла під варту капітана російського танкера "тіньового флоту" Grinch, який Франція затримала у четвер, 22 січня.
Про це повідомляє BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.
Капітана взяли під варту
"Після відхилення від курсу нафтового танкера Grinch та його прибуття у затоку Фос-сюр-Мер капітан судна був переданий судовим органам",- заявив прокурор.
Водночас інші члени екіпажу, які, як і капітан, мають індійське громадянство, залишаться на борту.
За словами прокурора, розслідування спрямоване на "перевірку дійсності прапора, під яким ходить танкер, та документів".
Що передувало
Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.
Oleksandr Valovyi
Lemberg #565313
Валентин Коваль #587289
walshebneg
Ivan Pogorelov
Bri Bri
Kkk Sss #553116
