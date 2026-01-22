ВМС Франції розкрили нові деталі про затриманий нафтовий танкер Grinch із "тіньового флоту" РФ

Нафтовий танкер Grinch

Заарештований у Середземному морі нафтовий танкер Grinch, який входить до російського "тіньового флоту", прямував із Мурманська під фальшивим прапором.

Про це повідомили у Середземноморській морській префектурі Франції, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що затримання танкера здійснили 22 січня у морі Альборан –– західній частині Середземного моря, що прилягає до протоки Гібралтар на сході –– на підставі ст. 110 Конвенції ООН з морського права.

Операція мала на меті перевірку належності судна, оскільки його запідозрили у використанні фальшивого прапора. Перевірка документів на борту підтвердила підозри французьких органів, про що повідомили прокурору у Марселі.

"Відповідно до міжнародного права та на вимогу прокурора Республіки, судно 22 січня зняте з маршруту та супроводжується силами національного флоту до стоянкової зони з метою продовження перевірок", - йдеться у комюніке ВМС.

Більше про танкер

Корабель є відносно старим нафтовим танкером, який збув побудований у Південній Кореї 22 роки тому. Танкер ходить під прапором Коморських островів, які відомі реєстрацією суден "тіньового флоту" РФ. Він часто возив нафту до портів Китаю та Індії.

  • Компанія, яка управляє цим танкером, потрапила до 19-го пакету санкцій ЄС, прийнятому в жовтні 2025 року.
  • Grinch згадується під такою назвою у британському переліку танкерів "тіньового флоту" РФ, а у європейському та американському – як Carl.

Воно залишило російський порт Мурманськ 28 грудня 2025 року. Із липня 2022 року танкер змінював свій прапор п'ять разів. 

Краще Зеленський нехай допомагає у себе в Україні. Нафтопровід дружба перекачує нафту до сих пір.
22.01.2026 22:30
Потрібно негайно вбити путіна і його банду 🤬
22.01.2026 22:25
Також Зеленський у Давосі заявив, що Україна може допомогти НАТО топити кораблі РФ біля Гренландії.

"Якщо російські бойові кораблі ходять вільно навколо Гренландії, Україна може допомогти. У нас є експертиза і зброя, щоб впевнитися, що жодного з цих кораблів не залишиться", - сказав він.

"Вони можуть потонути біля Гренландії точно так само, як тонуть біля Криму. Немає проблем, у нас є інструменти і є люди"

Також Зеленський згадав про те, що Росія продовжує обстрілювати цивільні українські міста ракетами, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу.
22.01.2026 22:22
Да расстреляли бы разок экипаж. Другие бы подумали
22.01.2026 22:17
Чаще всего экипаж никакого отношения к рассии не имеет. Они просто выполняют свою работу. Нужно расстреливать тех кто нанял экипаж на такую работу.
23.01.2026 01:22
Вважаю ,що допомогти евррпейцям - свята справа
а ви, мабуть, троль Реєстрація: 31.12.2025
22.01.2026 22:34
А ты чего так за московитов топишь? Ты же раньше под словацким флагом по украинским сайтам шлялась?! Что голуба фица твой будет не сильно рад если вдруг остановится на ремонт нефтепровод "Дружба"?!
22.01.2026 22:41
Слухай, чурка, навчись спочатку європейській мові ( українській) , а тоді на наші сайти заповзай
22.01.2026 22:48
Європейці допомагають нам рівно стільки, щоб ми не сильно перемагали росію.
22.01.2026 23:10
Арештовують - це добре ,
але ми не знаємо , чи повертають все арештоване кацапам !!
22.01.2026 22:23
Минулий затриманий танкер, Франція відпустила через 4 чи 5 днів... Через скільки цей відпустять? Може ще і вибачаться?
22.01.2026 22:26
Звісно ж і цей відпустять, якщо воно не в санкційному списку звісно . Бо за Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS) у виключних економічних зонах діє свобода навігації, тож конфіскація суден практично неможлива, а тривале утримання судна під арештом заборонене. Навіть якщо судно не має повноцінних документів, після сплати штрафу та технічної перевірки його зазвичай зобов'язані відпустити......Нонсенс, але це факт. Бо в нашому розумінні мало б бути арешт і конфіскація....Так і мало б бути за звичайною логікою, Бо це все рівно якби поліція зупинила на дорозі авто з підробними документами. То щоб вона мала зробити? Звісно арешт авто , до з'ясування і конфіскація. Але чомусь в судоплавстві все не так.....Тому і відчувають себе так вольготно і безпечно ці старі ржаві калоші і іх власники, змінюючи прапори і назви суден як рукавички....Вже давно настав час переглянути багато положень Конвенціі з морського права, бо світ змінюється і треба ж звісно вносити і зміни і корективи до законів відносно до існуючих реалій, особливого до ралій віськового часу....
23.01.2026 00:55
Ну норм, дай Боже вам шоб ручки неболіли...)))
22.01.2026 22:57
 
 