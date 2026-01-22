ВМС Франції розкрили нові деталі про затриманий нафтовий танкер Grinch із "тіньового флоту" РФ

Заарештований у Середземному морі нафтовий танкер Grinch, який входить до російського "тіньового флоту", прямував із Мурманська під фальшивим прапором.

Про це повідомили у Середземноморській морській префектурі Франції, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що затримання танкера здійснили 22 січня у морі Альборан –– західній частині Середземного моря, що прилягає до протоки Гібралтар на сході –– на підставі ст. 110 Конвенції ООН з морського права.

Операція мала на меті перевірку належності судна, оскільки його запідозрили у використанні фальшивого прапора. Перевірка документів на борту підтвердила підозри французьких органів, про що повідомили прокурору у Марселі.

"Відповідно до міжнародного права та на вимогу прокурора Республіки, судно 22 січня зняте з маршруту та супроводжується силами національного флоту до стоянкової зони з метою продовження перевірок", - йдеться у комюніке ВМС.

Більше про танкер

Корабель є відносно старим нафтовим танкером, який збув побудований у Південній Кореї 22 роки тому. Танкер ходить під прапором Коморських островів, які відомі реєстрацією суден "тіньового флоту" РФ. Він часто возив нафту до портів Китаю та Індії.

Компанія, яка управляє цим танкером, потрапила до 19-го пакету санкцій ЄС, прийнятому в жовтні 2025 року.

Grinch згадується під такою назвою у британському переліку танкерів "тіньового флоту" РФ, а у європейському та американському – як Carl.

Воно залишило російський порт Мурманськ 28 грудня 2025 року. Із липня 2022 року танкер змінював свій прапор п'ять разів.

