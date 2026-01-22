ВМС Франции раскрыли новые детали о задержанном нефтяном танкере Grinch из "теневого флота" РФ

Арестованный в Средиземном море нефтяной танкер Grinch, входящий в российский "теневой флот", следовал из Мурманска под фальшивым флагом.

Об этом сообщили в Средиземноморской морской префектуре Франции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Отмечается, что задержание танкера осуществили 22 января в море Альборан –– западной части Средиземного моря, прилегающей к проливу Гибралтар на востоке –– на основании ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву.

Операция имела целью проверку принадлежности судна, поскольку его заподозрили в использовании фальшивого флага. Проверка документов на борту подтвердила подозрения французских органов, о чем сообщили прокурору в Марселе.

"В соответствии с международным правом и по требованию прокурора Республики, судно 22 января снято с маршрута и сопровождается силами национального флота до стояночной зоны с целью продолжения проверок", - говорится в коммюнике ВМС.

Подробнее о танкере

Корабль является относительно старым нефтяным танкером, который был построен в Южной Корее 22 года назад. Танкер ходит под флагом Коморских островов, которые известны регистрацией судов "теневого флота" РФ. Он часто возил нефть в порты Китая и Индии.

Компания, которая управляет этим танкером, попала в 19-й пакет санкций ЕС, принятый в октябре 2025 года.

Grinch упоминается под таким названием в британском списке танкеров "теневого флота" РФ, а в европейском и американском – как Carl.

Он покинул российский порт Мурманск 28 декабря 2025 года. С июля 2022 года танкер менял свой флаг пять раз.

