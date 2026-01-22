Новости Теневой флот России
5 728 14

ВМС Франции раскрыли новые детали о задержанном нефтяном танкере Grinch из "теневого флота" РФ

Нефтяной танкер Grinch

Арестованный в Средиземном море нефтяной танкер Grinch, входящий в российский "теневой флот", следовал из Мурманска под фальшивым флагом.

Об этом сообщили в Средиземноморской морской префектуре Франции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что задержание танкера осуществили 22 января в море Альборан –– западной части Средиземного моря, прилегающей к проливу Гибралтар на востоке –– на основании ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву.

Операция имела целью проверку принадлежности судна, поскольку его заподозрили в использовании фальшивого флага. Проверка документов на борту подтвердила подозрения французских органов, о чем сообщили прокурору в Марселе.

"В соответствии с международным правом и по требованию прокурора Республики, судно 22 января снято с маршрута и сопровождается силами национального флота до стояночной зоны с целью продолжения проверок", - говорится в коммюнике ВМС.

Подробнее о танкере

Корабль является относительно старым нефтяным танкером, который был построен в Южной Корее 22 года назад. Танкер ходит под флагом Коморских островов, которые известны регистрацией судов "теневого флота" РФ. Он часто возил нефть в порты Китая и Индии.

  • Компания, которая управляет этим танкером, попала в 19-й пакет санкций ЕС, принятый в октябре 2025 года.
  • Grinch упоминается под таким названием в британском списке танкеров "теневого флота" РФ, а в европейском и американском – как Carl.

Он покинул российский порт Мурманск 28 декабря 2025 года. С июля 2022 года танкер менял свой флаг пять раз. 

россия (97318) Франция (3700) танкер (251)
Краще Зеленський нехай допомагає у себе в Україні. Нафтопровід дружба перекачує нафту до сих пір.
22.01.2026 22:30 Ответить
Потрібно негайно вбити путіна і його банду 🤬
22.01.2026 22:25 Ответить
Також Зеленський у Давосі заявив, що Україна може допомогти НАТО топити кораблі РФ біля Гренландії.

"Якщо російські бойові кораблі ходять вільно навколо Гренландії, Україна може допомогти. У нас є експертиза і зброя, щоб впевнитися, що жодного з цих кораблів не залишиться", - сказав він.

"Вони можуть потонути біля Гренландії точно так само, як тонуть біля Криму. Немає проблем, у нас є інструменти і є люди"

Також Зеленський згадав про те, що Росія продовжує обстрілювати цивільні українські міста ракетами, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу.
22.01.2026 22:22 Ответить
Да расстреляли бы разок экипаж. Другие бы подумали
22.01.2026 22:17 Ответить
Або хочаб від3/14здить!
Так, для настроєнія...
22.01.2026 22:55 Ответить
Чаще всего экипаж никакого отношения к рассии не имеет. Они просто выполняют свою работу. Нужно расстреливать тех кто нанял экипаж на такую работу.
23.01.2026 01:22 Ответить
22.01.2026 22:22 Ответить
Краще Зеленський нехай допомагає у себе в Україні. Нафтопровід дружба перекачує нафту до сих пір.
22.01.2026 22:30 Ответить
Вважаю ,що допомогти евррпейцям - свята справа
а ви, мабуть, троль Реєстрація: 31.12.2025
22.01.2026 22:34 Ответить
А ты чего так за московитов топишь? Ты же раньше под словацким флагом по украинским сайтам шлялась?! Что голуба фица твой будет не сильно рад если вдруг остановится на ремонт нефтепровод "Дружба"?!
22.01.2026 22:41 Ответить
Слухай, чурка, навчись спочатку європейській мові ( українській) , а тоді на наші сайти заповзай
22.01.2026 22:48 Ответить
Європейці допомагають нам рівно стільки, щоб ми не сильно перемагали росію.
22.01.2026 23:10 Ответить
Арештовують - це добре ,
але ми не знаємо , чи повертають все арештоване кацапам !!
22.01.2026 22:23 Ответить
Минулий затриманий танкер, Франція відпустила через 4 чи 5 днів... Через скільки цей відпустять? Може ще і вибачаться?
22.01.2026 22:26 Ответить
Звісно ж і цей відпустять, якщо воно не в санкційному списку звісно . Бо за Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS) у виключних економічних зонах діє свобода навігації, тож конфіскація суден практично неможлива, а тривале утримання судна під арештом заборонене. Навіть якщо судно не має повноцінних документів, після сплати штрафу та технічної перевірки його зазвичай зобов'язані відпустити......Нонсенс, але це факт. Бо в нашому розумінні мало б бути арешт і конфіскація....Так і мало б бути за звичайною логікою, Бо це все рівно якби поліція зупинила на дорозі авто з підробними документами. То щоб вона мала зробити? Звісно арешт авто , до з'ясування і конфіскація. Але чомусь в судоплавстві все не так.....Тому і відчувають себе так вольготно і безпечно ці старі ржаві калоші і іх власники, змінюючи прапори і назви суден як рукавички....Вже давно настав час переглянути багато положень Конвенціі з морського права, бо світ змінюється і треба ж звісно вносити і зміни і корективи до законів відносно до існуючих реалій, особливого до ралій віськового часу....
23.01.2026 00:55 Ответить
Ну норм, дай Боже вам шоб ручки неболіли...)))
22.01.2026 22:57 Ответить
 
 