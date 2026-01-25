Франция взяла под стражу капитана задержанного накануне танкера "теневого флота" РФ

Прокуратура Марселя взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch, который Франция задержала в четверг, 22 января.

Об этом сообщает BFMTV.

Капитана взяли под стражу

"После отклонения от курса нефтяного танкера Grinch и его прибытия в залив Фос-сюр-Мер капитан судна был передан судебным органам", - заявил прокурор.

В то же время другие члены экипажа, которые, как и капитан, имеют индийское гражданство, останутся на борту.

По словам прокурора, расследование направлено на "проверку подлинности флага, под которым ходит танкер, и документов".

Читайте также: Франция арестовала в Средиземном море подсанкционный нефтяной танкер, следовавший из России, - Макрон

Что предшествовало

Напомним, что 22 января французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.

Читайте также: ВМС Франции раскрыли новые детали о задержанном нефтяном танкере Grinch из "теневого флота" РФ