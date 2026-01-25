Франция взяла под стражу капитана задержанного накануне танкера "теневого флота" РФ

Прокуратура Марселя взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch, который Франция задержала в четверг, 22 января.

Капитана взяли под стражу

"После отклонения от курса нефтяного танкера Grinch и его прибытия в залив Фос-сюр-Мер капитан судна был передан судебным органам", - заявил прокурор.

В то же время другие члены экипажа, которые, как и капитан, имеют индийское гражданство, останутся на борту.

По словам прокурора, расследование направлено на "проверку подлинности флага, под которым ходит танкер, и документов".

Что предшествовало

Напомним, что 22 января французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.

Капітан цей багато знає, де кабелі країн ЄС рвав, у водах Середземного моря!
25.01.2026 18:15 Ответить
А взяти капітана,який дозволяє транзит рос.нафти для її продажі,,через всю територію країни-не піде?
25.01.2026 18:17 Ответить
Каїться?
25.01.2026 18:21 Ответить
Турки вміють затримувать..
25.01.2026 18:25 Ответить
Не судіть капітана - він індійський фрілансер
25.01.2026 18:27 Ответить
25.01.2026 19:50 Ответить
Краще б нашого капiтана КВН заарештували!
25.01.2026 18:35 Ответить
 
 