Франция взяла под стражу капитана задержанного накануне танкера "теневого флота" РФ
Прокуратура Марселя взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch, который Франция задержала в четверг, 22 января.
Об этом сообщает BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.
Капитана взяли под стражу
"После отклонения от курса нефтяного танкера Grinch и его прибытия в залив Фос-сюр-Мер капитан судна был передан судебным органам", - заявил прокурор.
В то же время другие члены экипажа, которые, как и капитан, имеют индийское гражданство, останутся на борту.
По словам прокурора, расследование направлено на "проверку подлинности флага, под которым ходит танкер, и документов".
Что предшествовало
Напомним, что 22 января французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль