Нові санкції ЄС проти Росії можуть оприлюднити найближчим тижнем

У Європейській комісії наступного тижня можуть оприлюднити пропозицію щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Європейської правди".

Журналісти у Брюсселі поспілкувалися з дипломатами ЄС. За їхніми даними, пакет обмежувальних заходів планують затвердити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Стратегічні цілі 20-го пакета санкцій

За даними співрозмовників у Брюсселі, Єврокомісія може оприлюднити 20-й пакет обмежувальних заходів на початку лютого.

"Наступного тижня Єврокомісія може зробити публічною свою пропозицію щодо вмісту 20-го пакета санкцій проти Росії", — повідомили співрозмовники журналістці "Європейської правди".

Цей пакет спрямований значною мірою на боротьбу з тіньовим флотом РФ, що допомагає обходити діючі обмеження.

Основні можливі обмеження

Серед ініціатив, які можуть увійти до пакета, — повна заборона надання послуг у портах та територіальних водах ЄС будь-яким суднам, що перевозять російські енергоресурси.

Пропонується також посилити обмеження на експорт до Росії мінеральних добрив — важливого товару російського експорту, а також заборонити постачання товарів подвійного призначення.

Ці нові санкції мають доповнити уже ухвалений 19-й пакет обмежень, який, зокрема, ввів механізм обмеження пересування російських дипломатів.

Планується, що остаточне схвалення 20-го пакета відбудеться ближче до 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

