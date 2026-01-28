Уряд Литви схвалив продовження національних санкцій проти громадян РФ і Білорусі до 2028 року

На засіданні в середу, 28 січня, уряд Литви схвалив продовження національних санкцій проти громадян Росії та Білорусі до 2028 року. Втім, щоб рішення набуло чинності, його ще має схвалити Сейм.

Про це повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Уряд пропонує продовжити обмеження

Як зазначає видання, досі парламент продовжував обмежувальні заходи для громадян Росії та Білорусі на рік. Термін дії заходів, продовжених минулого року, закінчується 2 травня 2026 року. Цього разу планується встановити більш тривалий термін – до кінця 2027 року.

У Міністерстві закордонних справ країни пояснили, що така пропозиція не суперечить принципу пропорційності та тому, що обмежувальні заходи є тимчасовими і повинні переглядатися.

У МЗС наголосили, що через війну Росії проти України Литва має зберегти можливість застосовувати національні обмежувальні заходи як інструмент зовнішньої політики — додатково до санкцій ЄС.

Також за рішенням уряду буде можливо заморожувати грошові кошти та економічні ресурси, застосовувати секторальні обмежувальні заходи в разі, якщо обмежувальні заходи, встановлені на рівні ЄС щодо Росії або Білорусі, перестануть застосовуватися або будуть скасовані.

МЗС не пропонує вводити нові обмежувальні заходи, однак ініціює уточнення правил в'їзду транспортних засобів.

Замість заборони на в’їзд у Литву автомобілів із баками, у яких понад 200 літрів пального, уряд планує заборонити імпорт пального в таких баках, якщо його обсяг перевищує встановлену межу.

За даними митниці, правоохоронні органи Литви фіксують випадки, коли вантажівки з Росії або Білорусі, що перетинають кордон, перевозять більше палива, крім того, в країні виявляються нелегальні заправні станції.

"Таким чином порушуються введені Європейським союзом санкції проти Росії та Білорусі",- заявляють у відомстві.

Читайте також: ЄС розпочав підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії

Обмеження діють з 2023 року

Закон про обмежувальні заходи діє в Литві з 2023 року. Він передбачає, що прохання громадян Росії та Білорусі про видачу як національних, так і шенгенських віз не приймаються, за винятком випадків, коли посередником при подачі заяви виступає МЗС Литви.

Також громадянам РФ більше не видаються дозволи на проживання в Литві, якщо тільки у них немає діючої візи або дозволу на проживання в іншій державі ЄС.

Окремо закон забороняє росіянам, які не мають посвідки на проживання в Литві, купувати нерухомість.

Крім цього, громадянам Росії та Білорусі заборонено ввозити і вивозити готівку – українські гривні, а також імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми, країною походження яких є Росія або Білорусь.

Законом також встановлено правило, що громадяни Росії можуть втратити тимчасовий дозвіл на проживання в Литві, якщо протягом трьох місяців більше одного разу виїжджають до Росії або Білорусі. Винятки діють лише для перевізників і осіб, які подорожують з об’єктивних причин.

Читайте також: Обхід санкцій: Щонайменше 10 поштових сервісів Росії задіяні в доставці підсанкційних товарів через різні країни