Правительство Литвы одобрило продление национальных санкций против граждан РФ и Беларуси до 2028 года

На заседании в среду, 28 января, правительство Литвы одобрило продление национальных санкций против граждан России и Беларуси до 2028 года. Но, чтобы решение вступило в силу, его еще должен одобрить Сейм.

Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Правительство предлагает продлить ограничения

Как отмечает издание, до сих пор парламент продлевал ограничительные меры для граждан России и Беларуси на год. Срок действия мер, продленных в прошлом году, истекает 2 мая 2026 года. На этот раз планируется установить более длительный срок – до конца 2027 года.

В Министерстве иностранных дел страны пояснили, что такое предложение не противоречит принципу пропорциональности и тому, что ограничительные меры являются временными и должны пересматриваться.

В МИД подчеркнули, что из-за войны России против Украины Литва должна сохранить возможность применять национальные ограничительные меры как инструмент внешней политики – в дополнение к санкциям ЕС.

Также по решению правительства будет возможно замораживать денежные средства и экономические ресурсы, применять секторальные ограничительные меры в случае, если ограничительные меры, установленные на уровне ЕС в отношении России или Беларуси, перестанут применяться или будут отменены.

МИД не предлагает вводить новые ограничительные меры, однако инициирует уточнение правил въезда транспортных средств.

Вместо запрета на въезд в Литву автомобилей с баками, в которых более 200 литров топлива, правительство планирует запретить импорт топлива в таких баках, если его объем превышает установленный предел.

По данным таможни, правоохранительные органы Литвы фиксируют случаи, когда грузовики из России или Беларуси, пересекающие границу, перевозят больше топлива, кроме того, в стране обнаруживаются нелегальные заправочные станции.

"Таким образом нарушаются введенные Европейским союзом санкции против России и Беларуси", - заявляют в ведомстве.

Ограничения действуют с 2023 года

Закон об ограничительных мерах действует в Литве с 2023 года. Он предусматривает, что просьбы граждан России и Беларуси о выдаче как национальных, так и шенгенских виз не принимаются, за исключением случаев, когда посредником при подаче заявления выступает МИД Литвы.

Также гражданам РФ больше не выдаются разрешения на проживание в Литве, если только у них нет действующей визы или разрешения на проживание в другом государстве ЕС.

Отдельно закон запрещает россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, покупать недвижимость.

Кроме этого, гражданам России и Беларуси запрещено ввозить и вывозить наличные деньги – украинские гривны, а также импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма, страной происхождения которых является Россия или Беларусь.

Законом также установлено правило, что граждане России могут потерять временный вид на жительство в Литве, если в течение трех месяцев более одного раза выезжают в Россию или Беларусь. Исключения действуют только для перевозчиков и лиц, путешествующих по объективным причинам.

