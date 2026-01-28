Новые санкции ЕС против России могут обнародовать в ближайшую неделю

В Европейской комиссии на следующей неделе могут обнародовать предложение по 20-му пакету санкций ЕС против России.

Журналисты в Брюсселе пообщались с дипломатами ЕС. По их данным, пакет ограничительных мер планируют утвердить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Стратегические цели 20-го пакета санкций

По данным собеседников в Брюсселе, Еврокомиссия может обнародовать 20-й пакет ограничительных мер в начале февраля.

"На следующей неделе Еврокомиссия может обнародовать свое предложение по содержанию 20-го пакета санкций против России", - сообщили собеседники журналистке "Европейской правды".

Этот пакет направлен в значительной степени на борьбу с теневым флотом РФ, который помогает обходить действующие ограничения.

Основные возможные ограничения

Среди инициатив, которые могут войти в пакет, — полный запрет на предоставление услуг в портах и территориальных водах ЕС любым судам, перевозящим российские энергоресурсы.

Предлагается также усилить ограничения на экспорт в Россию минеральных удобрений — важного товара российского экспорта, а также запретить поставки товаров двойного назначения.

Эти новые санкции должны дополнить уже принятый 19-й пакет ограничений, который, в частности, ввел механизм ограничения передвижения российских дипломатов.

Планируется, что окончательное одобрение 20-го пакета состоится ближе к 24 февраля — годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

