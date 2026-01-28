Новые санкции ЕС против России могут обнародовать в ближайшую неделю
В Европейской комиссии на следующей неделе могут обнародовать предложение по 20-му пакету санкций ЕС против России.
- Журналисты в Брюсселе пообщались с дипломатами ЕС. По их данным, пакет ограничительных мер планируют утвердить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Стратегические цели 20-го пакета санкций
По данным собеседников в Брюсселе, Еврокомиссия может обнародовать 20-й пакет ограничительных мер в начале февраля.
"На следующей неделе Еврокомиссия может обнародовать свое предложение по содержанию 20-го пакета санкций против России", - сообщили собеседники журналистке "Европейской правды".
Этот пакет направлен в значительной степени на борьбу с теневым флотом РФ, который помогает обходить действующие ограничения.
Основные возможные ограничения
Среди инициатив, которые могут войти в пакет, — полный запрет на предоставление услуг в портах и территориальных водах ЕС любым судам, перевозящим российские энергоресурсы.
Предлагается также усилить ограничения на экспорт в Россию минеральных удобрений — важного товара российского экспорта, а также запретить поставки товаров двойного назначения.
Эти новые санкции должны дополнить уже принятый 19-й пакет ограничений, который, в частности, ввел механизм ограничения передвижения российских дипломатов.
Планируется, что окончательное одобрение 20-го пакета состоится ближе к 24 февраля — годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Ранее мы писали, что на заседании в среду, 28 января, правительство Литвы одобрило продление национальных санкций против граждан России и Беларуси до 2028 года.
