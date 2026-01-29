Новый пакет санкций ЕС должен заблокировать российский "теневой флот", - Барро

Новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России должен быть направлен на блокирование так называемого "теневого флота" РФ, который позволяет Москве получать доходы от экспорта нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Барро отметил, что Россия не демонстрирует никакой готовности к миру, о чем свидетельствуют постоянные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

По его словам, именно поэтому Европейский Союз работает над тем, чтобы 20-й пакет санкций был не менее мощным, чем предыдущие ограничительные меры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция "обездвижила" задержанный танкер "теневого флота" РФ, капитана из Индии выпустили из-под стражи

"Мы продолжаем нашу работу, чтобы 20-й пакет санкций против России был таким же сильным, как 18-й и 19-й", - подчеркнул французский министр.

Барро подчеркнул, что новые санкции должны заблокировать деятельность российского "теневого флота". Он напомнил, что Франция уже начала противодействовать таким схемам, задержав российский танкер в Средиземном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР разоблачило 66 судов "теневого флота" РФ, Ирана и Венесуэлы

Также министр сообщил, что во время заседания Совета ЕС одной из ключевых тем станет ситуация в Украине. По его словам, действия России имеют целью спровоцировать масштабный гуманитарный кризис, чего Евросоюз не намерен допустить.

20-й пакет санкций ЕС против РФ

Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля.

В Европейской комиссии на следующей неделе могут обнародовать предложение по 20-му пакету санкций ЕС против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Испания спасла танкер "теневого флота" РФ Chariot Tide, - Reuters