Новый пакет санкций ЕС должен заблокировать российский "теневой флот", - Барро

Новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России должен быть направлен на блокирование так называемого "теневого флота" РФ, который позволяет Москве получать доходы от экспорта нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

Барро отметил, что Россия не демонстрирует никакой готовности к миру, о чем свидетельствуют постоянные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

По его словам, именно поэтому Европейский Союз работает над тем, чтобы 20-й пакет санкций был не менее мощным, чем предыдущие ограничительные меры.

"Мы продолжаем нашу работу, чтобы 20-й пакет санкций против России был таким же сильным, как 18-й и 19-й", - подчеркнул французский министр.

Барро подчеркнул, что новые санкции должны заблокировать деятельность российского "теневого флота". Он напомнил, что Франция уже начала противодействовать таким схемам, задержав российский танкер в Средиземном море.

Также министр сообщил, что во время заседания Совета ЕС одной из ключевых тем станет ситуация в Украине. По его словам, действия России имеют целью спровоцировать масштабный гуманитарный кризис, чего Евросоюз не намерен допустить.

20-й пакет санкций ЕС против РФ

  • Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля.
  • В Европейской комиссии на следующей неделе могут обнародовать предложение по 20-му пакету санкций ЕС против России.

купа попередніх санкцій що мали робити?
Напевно тут вжили "має" заблокувати, бо воно має вселити більше впевненості ніж просто "заблокує"?
Ніфіга 21 пакет санкцій буде пекельнішим 🔥🥱
Свежо питание, да....... с трудом.
Якщо санкції такі потужні то нахрена їх вже цілих 20? Потужна б одразу мінуснула державу росія.
Альо альо!! Ніщо не може бути Потужніше за голобородька!!
Якщо тої Потужності в нього недостатньо, то питання до брако-робів... Вони зараз в кібуці на Близькому Сході
Має.... має.... має... Та заблокуйте вже його нахрєн.
Як пекельні чіпси Лейзз.. ™ ©
Молодці. Пуйло вже добиває енергетику, а вони тільки збираються блокувати його флот. Невідомо яким чином і що заважало раніше, але на словах потужно.
А якщо ні то ні.....
Принаймі спробували
Вже про ці так звані санкції тошно слухати.
Де ті санкції щоб у кацапів долар коштував 500 рублів,через тиждень тисячу,щоб завили виродки на своїх болотах
як ми зрозуміли з останніх подій тіньовий флот русні фже можна зупиняти, блокувати та арештовувати навіть без санкцій. тобто усе питання не в санкціях а в бажанні це робити. такого бажання поки що ми побачили дуже небагато.
Пакетами не блокують, блокують кораблями і літаками.
А Зєльонкін не хоче запровадити 1-ий пакет санкцій, "спрямований на блокування так званого "тіньового флоту нафтогону" РФ, який дозволяє Москві отримувати доходи від експорту нафти"?
Який сенс? Французи заарештували тіньовий танкер і одразу відпустили, бо немає, як вияснилося якихось там повноважень, його довго затримувати😀 Цирк.
