РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6004 посетителя онлайн
Новости Ограничения для россиян в странах ЕС Санкции ЕС против России
1 033 4

Каллас: ЕС внес Россию в "черный список" государств с высоким риском отмывания средств

ЕС включил Россию в перечень стран с высоким риском отмывания средств — Кая Каллас

В четверг, 29 января, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза приняли решение внести Россию в "черный список" государств с высоким риском операций по отмыванию средств.

Об этом рассказала высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ в "черном списке" государств по отмыванию средств

По словам Каллас, внесение РФ в "черный список" замедлит и увеличит расходы на операции с российскими банками, ведь оно выдвигает дополнительные требования к европейским финучреждениям по усилению контроля за любыми операциями со странами, внесенными в этот перечень.

Работа над кредитом для Украины

Также Каллас заверила, что "продвигается работа" над предоставлением Украине кредита в 90 миллиардов евро и 20-м пакетом антироссийских санкций, который, по ее словам, планируют одобрить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Не раскрывая деталей запланированных санкций, Каллас пояснила, что прорабатывается полный запрет услуг морских перевозок, а также ограничения в энергетическом секторе и сфере удобрений.

Читайте также: 20-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на энергодоходы РФ и "теневой флот", - Вадефуль

Дополнительные запреты для россиян 

Кроме этого, топ-дипломат рассказала, что в ЕС обсуждают возможность запрета въезда в Шенгенскую зону для российских комбатантов, поскольку это представляет потенциальную угрозу безопасности. По словам Каллас, эту инициативу поддержали многие страны-члены ЕС, и министры согласились продолжить ее рассмотрение.

Читайте также: Совет ЕС ввел санкции против шести российских пропагандистов, среди которых Андреева и Полунин

Автор: 

россия (97394) Евросоюз (18028) Каллас Кая (416)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.01.2026 23:01 Ответить
У попередні роки ЄС у цьому питанні орієнтувався на списки Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF, Financial Action Task Force). У 2023 році FATF призупинила членство Росії, але не включила її у сірий або чорний списки через заперечення низки країн, зокрема Китаю, Індії та Саудівської Аравії.

У ЄС же з 2026 року запрацювало власне антивідмивочне агентство - Anti-Money Laundering Authority (AMLA), яке тепер робить те, що не вдалося FATF. Росія стала 30-ю країною у європейському списку, поряд з КНДР, Афганістаном, Іраном, Єменом, Сирією та іншими державами.
показать весь комментарий
29.01.2026 23:24 Ответить
Включення до європейського списку не призведе до автоматичної заборони на операції, пов'язані з Росією.
На практиці це означатиме, що всі такі фінансові потоки повинні будуть проходити посилений моніторинг по всьому Євросоюзу - зі сторони банків, страховиків, ріелторів та інших посередників.
Hайсильніше це торкнеться росіян, які живуть у ЄС і часто користуються фінансовою системою Євросоюзу, попереджають експерти.
показать весь комментарий
29.01.2026 23:30 Ответить
Добре, що є такі сміливі жінки політики, Дякую, пані Калас.
показать весь комментарий
30.01.2026 09:00 Ответить
 
 