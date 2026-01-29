Каллас: ЕС внес Россию в "черный список" государств с высоким риском отмывания средств

В четверг, 29 января, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза приняли решение внести Россию в "черный список" государств с высоким риском операций по отмыванию средств.

Об этом рассказала высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

РФ в "черном списке" государств по отмыванию средств

По словам Каллас, внесение РФ в "черный список" замедлит и увеличит расходы на операции с российскими банками, ведь оно выдвигает дополнительные требования к европейским финучреждениям по усилению контроля за любыми операциями со странами, внесенными в этот перечень.

Работа над кредитом для Украины

Также Каллас заверила, что "продвигается работа" над предоставлением Украине кредита в 90 миллиардов евро и 20-м пакетом антироссийских санкций, который, по ее словам, планируют одобрить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Не раскрывая деталей запланированных санкций, Каллас пояснила, что прорабатывается полный запрет услуг морских перевозок, а также ограничения в энергетическом секторе и сфере удобрений.

Дополнительные запреты для россиян

Кроме этого, топ-дипломат рассказала, что в ЕС обсуждают возможность запрета въезда в Шенгенскую зону для российских комбатантов, поскольку это представляет потенциальную угрозу безопасности. По словам Каллас, эту инициативу поддержали многие страны-члены ЕС, и министры согласились продолжить ее рассмотрение.

