Каллас: ЕС внес Россию в "черный список" государств с высоким риском отмывания средств
В четверг, 29 января, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза приняли решение внести Россию в "черный список" государств с высоким риском операций по отмыванию средств.
Об этом рассказала высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
РФ в "черном списке" государств по отмыванию средств
По словам Каллас, внесение РФ в "черный список" замедлит и увеличит расходы на операции с российскими банками, ведь оно выдвигает дополнительные требования к европейским финучреждениям по усилению контроля за любыми операциями со странами, внесенными в этот перечень.
Работа над кредитом для Украины
Также Каллас заверила, что "продвигается работа" над предоставлением Украине кредита в 90 миллиардов евро и 20-м пакетом антироссийских санкций, который, по ее словам, планируют одобрить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля.
Не раскрывая деталей запланированных санкций, Каллас пояснила, что прорабатывается полный запрет услуг морских перевозок, а также ограничения в энергетическом секторе и сфере удобрений.
Дополнительные запреты для россиян
Кроме этого, топ-дипломат рассказала, что в ЕС обсуждают возможность запрета въезда в Шенгенскую зону для российских комбатантов, поскольку это представляет потенциальную угрозу безопасности. По словам Каллас, эту инициативу поддержали многие страны-члены ЕС, и министры согласились продолжить ее рассмотрение.
У ЄС же з 2026 року запрацювало власне антивідмивочне агентство - Anti-Money Laundering Authority (AMLA), яке тепер робить те, що не вдалося FATF. Росія стала 30-ю країною у європейському списку, поряд з КНДР, Афганістаном, Іраном, Єменом, Сирією та іншими державами.
На практиці це означатиме, що всі такі фінансові потоки повинні будуть проходити посилений моніторинг по всьому Євросоюзу - зі сторони банків, страховиків, ріелторів та інших посередників.
Hайсильніше це торкнеться росіян, які живуть у ЄС і часто користуються фінансовою системою Євросоюзу, попереджають експерти.