Каллас: ЄС вніс Росію до "чорного списку" держав із високим ризиком відмивання коштів

У четвер, 29 січня, міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення внести Росію до "чорного списку" держав з високим ризиком операцій з відмивання коштів.

Про це розповіла висока представниця Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас під час пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

РФ у "чорному списку" держав із відмивання коштів

За словами Каллас, внесення РФ до "чорного списку" сповільнить і збільшить витрати на операції з російськими банками, адже воно висуває додаткові вимоги до європейських фінустанов щодо посилення контролю за будь-якими операціями з країнами, внесеними до цього переліку.

Робота над кредитом для України

Також Каллас запевнила, що "просувається робота" над наданням Україні кредиту у 90 мільярдів євро та 20-м пакетом антиросійських санкцій, який, за її словами планують схвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Не розкриваючи деталей запланованих санкцій, Каллас пояснила, що опрацьовується повна заборона послуг морських перевезень, а також обмеження в енергетичному секторі та сфері добрив.

Додаткові заборони для росіян 

Крім цього, топдипломатка розповіла, що в ЄС обговорюють можливість заборони в’їзду до Шенгенської зони для російських комбатантів, оскільки це становить потенційну загрозу безпеці. За словами Каллас, цю ініціативу підтримали багато країн-членів ЄС, і міністри погодилися продовжити її розгляд.

29.01.2026 23:01 Відповісти
У попередні роки ЄС у цьому питанні орієнтувався на списки Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF, Financial Action Task Force). У 2023 році FATF призупинила членство Росії, але не включила її у сірий або чорний списки через заперечення низки країн, зокрема Китаю, Індії та Саудівської Аравії.

У ЄС же з 2026 року запрацювало власне антивідмивочне агентство - Anti-Money Laundering Authority (AMLA), яке тепер робить те, що не вдалося FATF. Росія стала 30-ю країною у європейському списку, поряд з КНДР, Афганістаном, Іраном, Єменом, Сирією та іншими державами.
29.01.2026 23:24 Відповісти
Включення до європейського списку не призведе до автоматичної заборони на операції, пов'язані з Росією.
На практиці це означатиме, що всі такі фінансові потоки повинні будуть проходити посилений моніторинг по всьому Євросоюзу - зі сторони банків, страховиків, ріелторів та інших посередників.
Hайсильніше це торкнеться росіян, які живуть у ЄС і часто користуються фінансовою системою Євросоюзу, попереджають експерти.
29.01.2026 23:30 Відповісти
Добре, що є такі сміливі жінки політики, Дякую, пані Калас.
30.01.2026 09:00 Відповісти
 
 