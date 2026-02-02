Каллас про ідею створення європейської армії: "Оборона ЄС має зміцнюватися в рамках НАТО, а не замінювати його"

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас висловила сумнів щодо доцільності створення європейської армії окремо від НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ті, хто кажуть, що нам потрібна європейська армія... можливо, не продумали це до кінця з практичної точки зору, тому що, будучи прем'єр-міністром, ви знаєте, що у вас є одна армія, у вас є один оборонний бюджет. Тому, якщо ви вже є частиною НАТО, ви не можете створити окрему армію, крім тієї, яка у вас вже є", - зазначила вона.

Каллас наголосила, що в кризові часи найважливіший ланцюжок командування, а наявність одночасно НАТО та європейської армії може створювати прогалини у керуванні та координації. Вона підкреслила, що європейська оборона має зміцнюватися в рамках НАТО, а не замінювати його.

Підтримав її і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере, зазначивши, що пропозиції щодо окремої армії завдають великої шкоди і не є правильним шляхом для європейських країн.

То де ж армія - у Гренландію підвезли 40 солдат
02.02.2026 13:05 Відповісти
19.
40 дуже б було забагато.
02.02.2026 13:09 Відповісти
нема вже ніякого нато
02.02.2026 13:09 Відповісти
От шось мені підсказує шо даремно вона так міркує.
США ЗАВЖДИ були у гарних відносинах з Параше. Ще з часів шлюхи Софії Августи Фредеріки Ангальт-Цербстській більш звістной як Катерина ІІ - Жеребцова. ЗАВЖДИ. І як шо Параша нападе на Європу то, на мою думку, Вашингтон в драку за ЄС не впишится.
02.02.2026 13:15 Відповісти
Каллас об идее создания европейской армии: "Оборона ЕС должна укрепляться в рамках НАТО, а не заменять его", помянем ЕС, с такой "обороной". хотя "НАТОвские львы" - Венгрия и Словакия, если что затащат!)
02.02.2026 13:32 Відповісти
Ну ну.....
02.02.2026 13:58 Відповісти
Все видели "европейскую армию" в Гренландии. Даже Зеленский посмеялся.
02.02.2026 14:02 Відповісти
Да никто ничего делать не будет. Кто себе армию построит, тот и сохранит хоть какую-то независимость. В Европе это гипотетически Британия, Франция , Германия, ну может Турция с Польшей. Можно было бы назвать и Украину, но не при нынешних патужных клоунах. Остальным придется пробиваться к чему-то берегу.
02.02.2026 14:26 Відповісти
 
 