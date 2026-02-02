Каллас про ідею створення європейської армії: "Оборона ЄС має зміцнюватися в рамках НАТО, а не замінювати його"

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас висловила сумнів щодо доцільності створення європейської армії окремо від НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ті, хто кажуть, що нам потрібна європейська армія... можливо, не продумали це до кінця з практичної точки зору, тому що, будучи прем'єр-міністром, ви знаєте, що у вас є одна армія, у вас є один оборонний бюджет. Тому, якщо ви вже є частиною НАТО, ви не можете створити окрему армію, крім тієї, яка у вас вже є", - зазначила вона.

Каллас наголосила, що в кризові часи найважливіший ланцюжок командування, а наявність одночасно НАТО та європейської армії може створювати прогалини у керуванні та координації. Вона підкреслила, що європейська оборона має зміцнюватися в рамках НАТО, а не замінювати його.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас: ЄС вніс Росію до "чорного списку" держав із високим ризиком відмивання коштів

Підтримав її і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере, зазначивши, що пропозиції щодо окремої армії завдають великої шкоди і не є правильним шляхом для європейських країн.

Що передувало?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодився з думкою, що Європа має мати власну добре озброєну армію, але підкреслив, що це не повинно створювати альтернативу НАТО.

Він заявив, що українська армія могла б стати фундаментом Об’єднаних сил Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз хоче ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого, - Каллас