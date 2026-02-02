Чинний глава ОБСЄ Кассіс прибув до Києва

У понеділок, 2 лютого, до Києва прибув чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кассіс повідомив у Х.

"Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля з досягнення справедливого і міцного миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів", – йдеться в дописі.

Разом із Кассісом до Києва прибув генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ може взяти на себе допоміжну роль у разі припинення вогню в Україні, - глава організації Кассіс

Заяви Кассіса

В ОБСЄ мають намір активізувати підготовку, щоб організація була готова взяти на себе надійну та допоміжну роль у разі деескалації чи припинення вогню між Україною та Росією.

Кассіс зазначив, що протягом цього року Швейцарія "працюватиме над тим, щоб підтвердити цю роль і забезпечити, щоб ОБСЄ визнавалася корисним і необхідним актором".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні можливий лише за гарантій суверенітету, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер