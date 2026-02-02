Чинний глава ОБСЄ Кассіс прибув до Києва
У понеділок, 2 лютого, до Києва прибув чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кассіс повідомив у Х.
"Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля з досягнення справедливого і міцного миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів", – йдеться в дописі.
Разом із Кассісом до Києва прибув генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.
Заяви Кассіса
В ОБСЄ мають намір активізувати підготовку, щоб організація була готова взяти на себе надійну та допоміжну роль у разі деескалації чи припинення вогню між Україною та Росією.
Кассіс зазначив, що протягом цього року Швейцарія "працюватиме над тим, щоб підтвердити цю роль і забезпечити, щоб ОБСЄ визнавалася корисним і необхідним актором".
