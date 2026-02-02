Действующий глава ОБСЕ Кассис прибыл в Киев
В понедельник, 2 февраля, в Киев прибыл действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кассис сообщил в Х.
"Я здесь, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", – говорится в сообщении.
Вместе с Кассисом в Киев прибыл генеральный секретарь ОБСЕ Ферридун Синирлиоглу.
Заявления Кассиса
В ОБСЕ намерены активизировать подготовку, чтобы организация была готова взять на себя надежную и вспомогательную роль в случае деэскалации или прекращения огня между Украиной и Россией.
Кассис отметил, что в течение этого года Швейцария "будет работать над тем, чтобы подтвердить эту роль и обеспечить, чтобы ОБСЕ признавалась полезным и необходимым актером".
