Действующий глава ОБСЕ Кассис прибыл в Киев

В понедельник, 2 февраля, в Киев прибыл действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кассис сообщил в Х.

"Я здесь, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", – говорится в сообщении.

Вместе с Кассисом в Киев прибыл генеральный секретарь ОБСЕ Ферридун Синирлиоглу.

Заявления Кассиса

В ОБСЕ намерены активизировать подготовку, чтобы организация была готова взять на себя надежную и вспомогательную роль в случае деэскалации или прекращения огня между Украиной и Россией.

Кассис отметил, что в течение этого года Швейцария "будет работать над тем, чтобы подтвердить эту роль и обеспечить, чтобы ОБСЕ признавалась полезным и необходимым актером".

