Зеленский пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей

Президент Украины пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Об этом сообщили в Офисе президента после встречи Владимира Зеленского с председателем ОБСЕ, вице-президентом Швейцарии Игнацио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, информирует Цензор.НЕТ.

ОБСЕ подтвердила поддержку мира в Украине

Кассис и Синирлиоглу во время визита в Киев встретились с Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и другими высокопоставленными чиновниками. Они подтвердили твердую поддержку справедливого и прочного мира, основанного на международном праве.

"ОБСЕ имеет инструменты, опыт и знания, чтобы эффективно способствовать стабильности в Украине", - заявил Синирлиоглу.

Форматы сотрудничества и дипломатические усилия

Кассис подчеркнул, что приоритетом ОБСЕ является поддержка дипломатических усилий, направленных на прекращение войны. Организация готова содействовать мониторингу прекращения огня и поддержке реализации мирных договоренностей.

Следующим шагом станет встреча Кассиса с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве.

Пресс-служба ОБСЕ сообщила, что организация готова действовать в рамках переговорного урегулирования, если ее об этом попросят.

Напомним, в Киев 2 февраля прибыл действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Вместе с ним Украину посетил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

