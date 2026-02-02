Зеленский пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей
Президент Украины пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей.
Об этом сообщили в Офисе президента после встречи Владимира Зеленского с председателем ОБСЕ, вице-президентом Швейцарии Игнацио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, информирует Цензор.НЕТ.
ОБСЕ подтвердила поддержку мира в Украине
Кассис и Синирлиоглу во время визита в Киев встретились с Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и другими высокопоставленными чиновниками. Они подтвердили твердую поддержку справедливого и прочного мира, основанного на международном праве.
"ОБСЕ имеет инструменты, опыт и знания, чтобы эффективно способствовать стабильности в Украине", - заявил Синирлиоглу.
Форматы сотрудничества и дипломатические усилия
Кассис подчеркнул, что приоритетом ОБСЕ является поддержка дипломатических усилий, направленных на прекращение войны. Организация готова содействовать мониторингу прекращения огня и поддержке реализации мирных договоренностей.
Следующим шагом станет встреча Кассиса с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве.
Пресс-служба ОБСЕ сообщила, что организация готова действовать в рамках переговорного урегулирования, если ее об этом попросят.
- Напомним, в Киев 2 февраля прибыл действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Вместе с ним Украину посетил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стояв на колінах?
ВІН ПРОСИВ ТРАМПА наказати РФ бо "вона викрала дітей" - ЧУВАКА який сам їх викрадав, гвалтував і скоріше за все навіть їв