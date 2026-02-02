Новости Возвращение детей из оккупации Международная коалиция за возвращение украинских детей
Зеленский пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей

Президент Украины пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Об этом сообщили в Офисе президента после встречи Владимира Зеленского с председателем ОБСЕ, вице-президентом Швейцарии Игнацио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, информирует Цензор.НЕТ.

ОБСЕ подтвердила поддержку мира в Украине

Кассис и Синирлиоглу во время визита в Киев встретились с Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и другими высокопоставленными чиновниками. Они подтвердили твердую поддержку справедливого и прочного мира, основанного на международном праве.

"ОБСЕ имеет инструменты, опыт и знания, чтобы эффективно способствовать стабильности в Украине", - заявил Синирлиоглу.

Форматы сотрудничества и дипломатические усилия

Кассис подчеркнул, что приоритетом ОБСЕ является поддержка дипломатических усилий, направленных на прекращение войны. Организация готова содействовать мониторингу прекращения огня и поддержке реализации мирных договоренностей.

Следующим шагом станет встреча Кассиса с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве.

Пресс-служба ОБСЕ сообщила, что организация готова действовать в рамках переговорного урегулирования, если ее об этом попросят.

  • Напомним, в Киев 2 февраля прибыл действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Вместе с ним Украину посетил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

Запросив.....
Стояв на колінах?
02.02.2026 21:47 Ответить
"...Наступним кроком стане зустріч Кассіса з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Москві.." - далі можна не читати...
02.02.2026 21:48 Ответить
02.02.2026 21:50 Ответить
Про Розум ЗЕ

ВІН ПРОСИВ ТРАМПА наказати РФ бо "вона викрала дітей" - ЧУВАКА який сам їх викрадав, гвалтував і скоріше за все навіть їв
02.02.2026 21:54 Ответить
Треш і дно
02.02.2026 21:55 Ответить
Нехай заодно і 29-й договір безпеки підпишуть.
03.02.2026 00:15 Ответить
 
 