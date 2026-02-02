Найближчим часом будуть певні результати щодо обміну полоненими, - Умєров

Обмін полоненими 2 жовтня 2025 року

Секретар РНБО Рустем Умєров анонсував інформацію про результати обміну військовополоненими.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Обмін

Секретар РНБО наголосив, що ця робота триває з 2022 року: "Найближчим часом ви почуєте вже певні результати".

Переговори 

Умєров розповів, що українська делегація сьогодні вирушає в Абу-Дабі. Там буде двостороння зустріч з США та тристороння –– за участі РФ. Американська сторона буде представлена Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. 

"Будемо обговорювати підписання гарантій безпеки й пакет процвітання. Також будемо обговорювати деякі двосторонні питання", - зазначив він.

Потім запланована трьохстороння зустріч. За словами Умєрова, російська сторона на перемовинах також "буде представлена вагомо".

"Буде у них мандат, щоб обговорити військово-політичні питання. Після чого будемо доповідати президенту Зеленському і в середу, і в четвер", - заявив секретар РНБО.

Чи буде порушено з РФ питання щодо енергетичного перемир’я та обговорення території, Умєров сказав: "Ми постійно торкаємо всіх речей, які потрібні нашому населенню".

Топ коментарі
+9
де ""певні зелені результати" з бійцями "Азову".яких "зелені зрадники здали рашистам для мученицької смерті...???
показати весь коментар
02.02.2026 23:02 Відповісти
+7
Та інформацію про обмін, обговорюють тихо та заздалегідь, гидко, що на людських надіях та горі вони собі рейтинги крутять 🤬. Анонси і т. д. Наче це не людські долі а реклама нового сезону Сватів 🤬
показати весь коментар
02.02.2026 22:58 Відповісти
+5
Ще не доїхав до "точки призначення" - а уже анонсує... Мабуть із зятєм трампа поспілкувався...
показати весь коментар
02.02.2026 22:53 Відповісти
НАБУ! А що там із закупками в МО при умєркє? Не на часі оприлюднити?
показати весь коментар
02.02.2026 22:54 Відповісти
Якщо би в мене сім'я була в США - я би теж був спокійний!
показати весь коментар
02.02.2026 22:55 Відповісти
А бізнес забув ?
показати весь коментар
03.02.2026 00:41 Відповісти
"Чебурек" надіється вийти сухим із води....
показати весь коментар
02.02.2026 22:56 Відповісти
І головне: торгівля санкціями на РНБО - це не при ньому???
показати весь коментар
02.02.2026 22:59 Відповісти
де ""певні зелені результати" з бійцями "Азову".яких "зелені зрадники здали рашистам для мученицької смерті...???
показати весь коментар
02.02.2026 23:02 Відповісти
Ви впевнені? В теплу пору року в Києві регулярно мітинги з вимогами звільнити військовополонених Азов до маршрутчиків та автомобілістів. Під ОП мітингувальники чомусь не з'являються.
показати весь коментар
03.02.2026 05:04 Відповісти
Ви впевнені?Що мітильгувальники регулярно проводять мітинги з вимогами звільнити війсковополонени Азову звертаються до маршрутчиків, та автомобілістів ,які мають відношення до домовленостей "зе зрадників з рашистами" про полонення захисників Азову.таке саме.як соло "зе" на роялі ,до соло Лучіано Павароті на сцені "Ла Скала"????
показати весь коментар
03.02.2026 11:37 Відповісти
 
 