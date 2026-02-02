Найближчим часом будуть певні результати щодо обміну полоненими, - Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров анонсував інформацію про результати обміну військовополоненими.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Обмін

Секретар РНБО наголосив, що ця робота триває з 2022 року: "Найближчим часом ви почуєте вже певні результати".

Переговори

Умєров розповів, що українська делегація сьогодні вирушає в Абу-Дабі. Там буде двостороння зустріч з США та тристороння –– за участі РФ. Американська сторона буде представлена Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Будемо обговорювати підписання гарантій безпеки й пакет процвітання. Також будемо обговорювати деякі двосторонні питання", - зазначив він.

Потім запланована трьохстороння зустріч. За словами Умєрова, російська сторона на перемовинах також "буде представлена вагомо".

"Буде у них мандат, щоб обговорити військово-політичні питання. Після чого будемо доповідати президенту Зеленському і в середу, і в четвер", - заявив секретар РНБО.

Чи буде порушено з РФ питання щодо енергетичного перемир’я та обговорення території, Умєров сказав: "Ми постійно торкаємо всіх речей, які потрібні нашому населенню".

