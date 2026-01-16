Лубінець запросив керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста приїхати в Україну, щоб побачити наслідки російських обстрілів
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував керівництву Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російських обстрілів цивільної інфраструктури.
Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Висловив обурення щодо заяви МКЧХ
"Наразі перебуваю з робочим візитом у Женеві, де провів зустріч із президенткою МКЧХ Мір’яною Сполярич Еггер. Передусім я висловив принципову незгоду та глибоке емоційне обурення заявою регіональної директорки МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії. Формулювання, які ставлять на один рівень державу-агресора і державу, що захищається, є неприпустимими, а на такому рівні — ще й небезпечними", - заявив Лубінець.
Він наголосив, що Росія веде війну і цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі України, залишаючи мільйони людей без тепла, світла й води в сильний мороз.
"Наші громадяни, зокрема діти, мерзнуть у садочках, школах, на вулиці та вдома. Росія б’є по навчальних закладах, лікарнях, житлових будинках. Наприклад, 9 січня російський дрон влучив у дім нашої колеги. Внаслідок обстрілу загинув медик, який рятував життя після атаки. Чоловік тікав від росіян із тимчасово окупованої Нової Каховки, але загинув у Києві жахливою смертю - під завалами. Це не абстрактне протистояння, а свідома тактика терору проти цивільних", - заявив омбудсмен.
Запросив керівництво МКЧХ в Україну
Лубінець також запросив керівництво МКЧХ відвідати Україну і на власні очі побачити наслідки російських ударів.
"Наприклад, провести день у нашому офісі — і зрозуміти, як працюють люди за таких умов. І як живуть у домівках, де світло є лише 3 години на день, де температура в приміщеннях +7 — як зараз на вулицях Женеви. Можливо, тоді слова на папері знову почнуть відповідати реальності", - сказав уповноважений.
Інші питання, які обговорили
Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили:
- проблему доступу МКЧХ до українських військовополонених і незаконно затриманих цивільних, а також залученість організації до їхньої верифікації;
- побудову ефективної системи пошуку зниклих безвісти;
- супровід МКЧХ громадян України, які хочуть виїхати з ТОТ;
- питання обміну військовополоненими, якому приділили багато часу.
"МКЧХ потрібен доступ. Але насамперед — до українських військовополонених і цивільних, яких Росія незаконно утримує. Саме це є мандатом організації. І саме відсутність системного доступу до наших людей у полоні роками підриває довіру до МКЧХ", - наголосив Лубінець.
Уповноважений також звернув увагу керівництва МКЧХ на те, що Україна очікує від міжнародної організації послідовної реалізації гуманітарного мандату.
Що передувало?
- Напередодні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста в соцмережах написали, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей майже без електропостачання, води та опалення за умов низьких температур в Києві, Дніпрі, Донецьку, Білгороді та інших містах". Ішлося, що такі удари "заборонені". Цією заявою організація прирівняла удари по критичній інфраструктурі України до атак на російські підприємства.
- Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга розкритикував цей допис та назвав заяву організації "ганебною", а моральну еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, - "хибною і неприйнятною".
