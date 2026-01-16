УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7825 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими Удари по енергетиці
1 276 6

Лубінець запросив керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста приїхати в Україну, щоб побачити наслідки російських обстрілів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував керівництву Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російських обстрілів цивільної інфраструктури.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Висловив обурення щодо заяви МКЧХ

"Наразі перебуваю з робочим візитом у Женеві, де провів зустріч із президенткою МКЧХ Мір’яною Сполярич Еггер. Передусім я висловив принципову незгоду та глибоке емоційне обурення заявою регіональної директорки МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії. Формулювання, які ставлять на один рівень державу-агресора і державу, що захищається, є неприпустимими, а на такому рівні — ще й небезпечними", - заявив Лубінець.

Він наголосив, що Росія веде війну і цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі України, залишаючи мільйони людей без тепла, світла й води в сильний мороз.

"Наші громадяни, зокрема діти, мерзнуть у садочках, школах, на вулиці та вдома. Росія б’є по навчальних закладах, лікарнях, житлових будинках. Наприклад, 9 січня російський дрон влучив у дім нашої колеги. Внаслідок обстрілу загинув медик, який рятував життя після атаки. Чоловік тікав від росіян із тимчасово окупованої Нової Каховки, але загинув у Києві жахливою смертю - під завалами. Це не абстрактне протистояння, а свідома тактика терору проти цивільних", - заявив омбудсмен.

Запросив керівництво МКЧХ в Україну

Лубінець також запросив керівництво МКЧХ відвідати Україну і на власні очі побачити наслідки російських ударів.

"Наприклад, провести день у нашому офісі — і зрозуміти, як працюють люди за таких умов. І як живуть у домівках, де світло є лише 3 години на день, де температура в приміщеннях +7 — як зараз на вулицях Женеви. Можливо, тоді слова на папері знову почнуть відповідати реальності", - сказав уповноважений.

Інші питання, які обговорили

Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили:

  • проблему доступу МКЧХ до українських військовополонених і незаконно затриманих цивільних, а також залученість організації до їхньої верифікації;
  • побудову ефективної системи пошуку зниклих безвісти;
  • супровід МКЧХ громадян України, які хочуть виїхати з ТОТ;
  • питання обміну військовополоненими, якому приділили багато часу.

"МКЧХ потрібен доступ. Але насамперед — до українських військовополонених і цивільних, яких Росія незаконно утримує. Саме це є мандатом організації. І саме відсутність системного доступу до наших людей у полоні роками підриває довіру до МКЧХ", - наголосив Лубінець.

Уповноважений також звернув увагу керівництва МКЧХ на те, що Україна очікує від міжнародної організації послідовної реалізації гуманітарного мандату.

Що передувало?

  • Напередодні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста в соцмережах написали, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей майже без електропостачання, води та опалення за умов низьких температур в Києві, Дніпрі, Донецьку, Білгороді та інших містах". Ішлося, що такі удари "заборонені". Цією заявою організація прирівняла удари по критичній інфраструктурі України до атак на російські підприємства.
  • Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга розкритикував цей допис та назвав заяву організації "ганебною", а моральну еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, - "хибною і неприйнятною".

Автор: 

обстріл (33585) МКЧХ Червоний Хрест (404) полонені (2389) Лубінець Дмитро (689)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Другу Світову Червоний Хрест мав кілька візитів у концтабори і якось нічого "такого" не помітили, тож навряд вони у нас щось побачать 🤔
показати весь коментар
16.01.2026 22:31 Відповісти
Так у тому, так званому «Червоному Хресті», одні убивці з московії числяться, для проведення диверсій ****** за кордоном!
показати весь коментар
16.01.2026 23:28 Відповісти
Трампа хай запосить і поселить на тиждень на Троєщині
показати весь коментар
16.01.2026 23:33 Відповісти
А вони побачать як полонених утримують
показати весь коментар
17.01.2026 04:49 Відповісти
Краще видворити представників червоного хреста з України
показати весь коментар
17.01.2026 07:12 Відповісти
 
 