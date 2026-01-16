Лубінець запросив керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста приїхати в Україну, щоб побачити наслідки російських обстрілів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував керівництву Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російських обстрілів цивільної інфраструктури.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Висловив обурення щодо заяви МКЧХ

"Наразі перебуваю з робочим візитом у Женеві, де провів зустріч із президенткою МКЧХ Мір’яною Сполярич Еггер. Передусім я висловив принципову незгоду та глибоке емоційне обурення заявою регіональної директорки МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії. Формулювання, які ставлять на один рівень державу-агресора і державу, що захищається, є неприпустимими, а на такому рівні — ще й небезпечними", - заявив Лубінець.

Він наголосив, що Росія веде війну і цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі України, залишаючи мільйони людей без тепла, світла й води в сильний мороз.

"Наші громадяни, зокрема діти, мерзнуть у садочках, школах, на вулиці та вдома. Росія б’є по навчальних закладах, лікарнях, житлових будинках. Наприклад, 9 січня російський дрон влучив у дім нашої колеги. Внаслідок обстрілу загинув медик, який рятував життя після атаки. Чоловік тікав від росіян із тимчасово окупованої Нової Каховки, але загинув у Києві жахливою смертю - під завалами. Це не абстрактне протистояння, а свідома тактика терору проти цивільних", - заявив омбудсмен.

Запросив керівництво МКЧХ в Україну

Лубінець також запросив керівництво МКЧХ відвідати Україну і на власні очі побачити наслідки російських ударів.

"Наприклад, провести день у нашому офісі — і зрозуміти, як працюють люди за таких умов. І як живуть у домівках, де світло є лише 3 години на день, де температура в приміщеннях +7 — як зараз на вулицях Женеви. Можливо, тоді слова на папері знову почнуть відповідати реальності", - сказав уповноважений.

Читайте також: Червоний Хрест прирівняв удари по українській енергетиці з атаками на РФ: МЗС України назвало заяву "ганебною"

Інші питання, які обговорили

Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили:

проблему доступу МКЧХ до українських військовополонених і незаконно затриманих цивільних, а також залученість організації до їхньої верифікації;

побудову ефективної системи пошуку зниклих безвісти;

супровід МКЧХ громадян України, які хочуть виїхати з ТОТ;

питання обміну військовополоненими, якому приділили багато часу.

"МКЧХ потрібен доступ. Але насамперед — до українських військовополонених і цивільних, яких Росія незаконно утримує. Саме це є мандатом організації. І саме відсутність системного доступу до наших людей у полоні роками підриває довіру до МКЧХ", - наголосив Лубінець.

Уповноважений також звернув увагу керівництва МКЧХ на те, що Україна очікує від міжнародної організації послідовної реалізації гуманітарного мандату.

Що передувало?

Напередодні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста в соцмережах написали, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей майже без електропостачання, води та опалення за умов низьких температур в Києві, Дніпрі, Донецьку, Білгороді та інших містах". Ішлося, що такі удари "заборонені". Цією заявою організація прирівняла удари по критичній інфраструктурі України до атак на російські підприємства.

Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга розкритикував цей допис та назвав заяву організації "ганебною", а моральну еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, - "хибною і неприйнятною".

Читайте також: Цахкна щодо заяви Червоного Хреста про удари в Україні і РФ: Агресора та жертву не можна порівнювати