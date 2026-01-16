Лубинец пригласил руководство Международного комитета Красного Креста приехать в Украину, чтобы увидеть последствия российских обстрелов
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил руководству Международного комитета Красного Креста посетить Украину, чтобы воочию увидеть последствия российских обстрелов гражданской инфраструктуры.
Об этом он сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
Выразил возмущение заявлением МККК
"Сейчас нахожусь с рабочим визитом в Женеве, где провел встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич Эггер. Прежде всего, я выразил принципиальное несогласие и глубокое эмоциональное возмущение заявлением регионального директора МККК по вопросам Европы и Центральной Азии. Формулировки, которые ставят на один уровень государство-агрессор и государство, которое защищается, недопустимы, а на таком уровне — еще и опасны", — заявил Лубинец.
Он подчеркнул, что Россия ведет войну и целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре Украины, оставляя миллионы людей без тепла, света и воды в сильный мороз.
"Наши граждане, в частности дети, мерзнут в садиках, школах, на улице и дома. Россия бьет по учебным заведениям, больницам, жилым домам. Например, 9 января российский дрон попал в дом нашей коллеги. Вследствие обстрела погиб медик, который спасал жизни после атаки. Мужчина бежал от россиян из временно оккупированной Новой Каховки, но погиб в Киеве ужасной смертью - под завалами. Это не абстрактное противостояние, а сознательная тактика террора против гражданских", - заявил омбудсмен.
Пригласил руководство МККК в Украину
Лубинец также пригласил руководство МККК посетить Украину и воочию увидеть последствия российских ударов.
"Например, провести день в нашем офисе - и понять, как работают люди в таких условиях. И как живут в домах, где свет есть только 3 часа в день, где температура в помещениях +7 - как сейчас на улицах Женевы. Возможно, тогда слова на бумаге снова начнут соответствовать реальности", - сказал уполномоченный.
Другие вопросы, которые обсудили
Кроме этого, во время встречи стороны обсудили:
- проблему доступа МККК к украинским военнопленным и незаконно задержанным гражданским лицам, а также вовлеченность организации в их верификацию;
- построение эффективной системы поиска пропавших без вести;
- сопровождение МККК граждан Украины, которые хотят выехать из ВОТ;
- вопрос обмена военнопленными, которому уделили много времени.
"МККК нужен доступ. Но прежде всего — к украинским военнопленным и гражданским, которых Россия незаконно удерживает. Именно это является мандатом организации. И именно отсутствие системного доступа к нашим людям в плену годами подрывает доверие к МККК", — подчеркнул Лубинец.
Уполномоченный также обратил внимание руководства МККК на то, что Украина ожидает от международной организации последовательной реализации гуманитарного мандата.
Что предшествовало?
- Накануне представители Международного комитета Красного Креста в соцсетях написали, что недавние удары по критической инфраструктуре Украины и России "оставили миллионы людей почти без электроснабжения, воды и отопления в условиях низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других городах". Речь шла о том, что такие удары "запрещены". Этим заявлением организация приравняла удары по критической инфраструктуре Украины к атакам на российские предприятия.
- В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал этот пост и назвал заявление организации "позорным", а моральную эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, - "ложной и неприемлемой".
