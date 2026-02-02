В ближайшее время будут определенные результаты по обмену пленными, - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал информацию о результатах обмена военнопленными.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Обмен

Секретарь СНБО подчеркнул, что эта работа продолжается с 2022 года: "В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты".

Переговоры

Умеров рассказал, что украинская делегация сегодня отправляется в Абу-Даби. Там состоится двусторонняя встреча с США и трехсторонняя –– с участием РФ. Американская сторона будет представлена Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Будем обсуждать подписание гарантий безопасности и пакет процветания. Также будем обсуждать некоторые двусторонние вопросы", - отметил он.

Затем запланирована трехсторонняя встреча. По словам Умерова, российская сторона на переговорах также "будет представлена весомо".

"У них будет мандат, чтобы обсудить военно-политические вопросы. После чего будем докладывать президенту Зеленскому и в среду, и в четверг", - заявил секретарь СНБО.

Будет ли поднят с РФ вопрос об энергетическом перемирии и обсуждении территории, Умеров сказал: "Мы постоянно затрагиваем все вопросы, которые нужны нашему населению".

