В ближайшее время будут определенные результаты по обмену пленными, - Умеров

Обмен пленными 2 октября 2025 года

Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал информацию о результатах обмена военнопленными.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Секретарь СНБО подчеркнул, что эта работа продолжается с 2022 года: "В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты".

Переговоры 

Умеров рассказал, что украинская делегация сегодня отправляется в Абу-Даби. Там состоится двусторонняя встреча с США и трехсторонняя –– с участием РФ. Американская сторона будет представлена Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. 

"Будем обсуждать подписание гарантий безопасности и пакет процветания. Также будем обсуждать некоторые двусторонние вопросы", - отметил он.

Затем запланирована трехсторонняя встреча. По словам Умерова, российская сторона на переговорах также "будет представлена весомо".

"У них будет мандат, чтобы обсудить военно-политические вопросы. После чего будем докладывать президенту Зеленскому и в среду, и в четверг", - заявил секретарь СНБО.

Будет ли поднят с РФ вопрос об энергетическом перемирии и обсуждении территории, Умеров сказал: "Мы постоянно затрагиваем все вопросы, которые нужны нашему населению".

02.02.2026 23:02 Ответить
02.02.2026 22:58 Ответить
02.02.2026 22:53 Ответить
Ще не доїхав до "точки призначення" - а уже анонсує... Мабуть із зятєм трампа поспілкувався...
02.02.2026 22:53 Ответить
Та інформацію про обмін, обговорюють тихо та заздалегідь, гидко, що на людських надіях та горі вони собі рейтинги крутять 🤬. Анонси і т. д. Наче це не людські долі а реклама нового сезону Сватів 🤬
02.02.2026 22:58 Ответить
НАБУ! А що там із закупками в МО при умєркє? Не на часі оприлюднити?
02.02.2026 22:54 Ответить
Якщо би в мене сім'я була в США - я би теж був спокійний!
02.02.2026 22:55 Ответить
А бізнес забув ?
03.02.2026 00:41 Ответить
"Чебурек" надіється вийти сухим із води....
02.02.2026 22:56 Ответить
І головне: торгівля санкціями на РНБО - це не при ньому???
02.02.2026 22:59 Ответить
де ""певні зелені результати" з бійцями "Азову".яких "зелені зрадники здали рашистам для мученицької смерті...???
02.02.2026 23:02 Ответить
Ви впевнені? В теплу пору року в Києві регулярно мітинги з вимогами звільнити військовополонених Азов до маршрутчиків та автомобілістів. Під ОП мітингувальники чомусь не з'являються.
03.02.2026 05:04 Ответить
Ви впевнені?Що мітильгувальники регулярно проводять мітинги з вимогами звільнити війсковополонени Азову звертаються до маршрутчиків, та автомобілістів ,які мають відношення до домовленостей "зе зрадників з рашистами" про полонення захисників Азову.таке саме.як соло "зе" на роялі ,до соло Лучіано Павароті на сцені "Ла Скала"????
03.02.2026 11:37 Ответить
 
 