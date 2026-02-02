Украинская делегация уже отправилась в Абу-Даби на переговоры, - Зеленский

Украинская делегация уже отправилась на трехсторонние встречи в ОАЭ, которые запланированы на среду и четверг.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Делегация уже в пути

"Наша команда продолжает работать с американской стороной, чтобы реальные решения ради мира могли масштабироваться. Сегодня было совещание с нашей делегацией – ребята уже в пути. Встречи будут в среду и четверг", - сказал президент.

Он отметил, что кроме трехстороннего формата, пройдут и двусторонние переговоры с США.

"Есть что согласовать, есть содержание, которое требует дальнейшей работы. По гарантиям безопасности мы готовы. По восстановлению и дальнейшему развитию Украины чиновники работают, наши команды активно этим занимаются", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы США в этот момент решительно поддерживали диалог и работали с российской стороной.

Что предшествовало

Напомним, что в понедельник, 2 февраля, президент Владимир Зеленский провел совещание с украинской делегацией перед новым раундом трехсторонних встреч в ОАЭ. Среди прочего были согласованы рамки разговора и конкретные задачи команды.

Мирные переговоры в ОАЭ

Читайте также: Зеленский провел совещание с переговорной командой перед новым раундом встреч в ОАЭ: "Украина готова к реальным шагам"