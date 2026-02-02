Украинская делегация уже отправилась в Абу-Даби на переговоры, - Зеленский
Украинская делегация уже отправилась на трехсторонние встречи в ОАЭ, которые запланированы на среду и четверг.
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Делегация уже в пути
"Наша команда продолжает работать с американской стороной, чтобы реальные решения ради мира могли масштабироваться. Сегодня было совещание с нашей делегацией – ребята уже в пути. Встречи будут в среду и четверг", - сказал президент.
Он отметил, что кроме трехстороннего формата, пройдут и двусторонние переговоры с США.
"Есть что согласовать, есть содержание, которое требует дальнейшей работы. По гарантиям безопасности мы готовы. По восстановлению и дальнейшему развитию Украины чиновники работают, наши команды активно этим занимаются", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы США в этот момент решительно поддерживали диалог и работали с российской стороной.
Что предшествовало
- Напомним, что в понедельник, 2 февраля, президент Владимир Зеленский провел совещание с украинской делегацией перед новым раундом трехсторонних встреч в ОАЭ. Среди прочего были согласованы рамки разговора и конкретные задачи команды.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Я чомусь нині не була готова це почути і мене розпирає від гніву. Цитата з нового, вже третього інтерв'ю Борислава Берези з Сергієм Ваганяном: «Бойко Максим (АЕРОТЕХ) постачає дрони державі та військовим частинам за завищеними цінами…»
Ця інформація має бути негайно і невідкладно перевірена правоохоронними органами. І мають бути подальші дії згідно з законом. І,відповідальність!
Володимире Олександровичу, це той бізнес на крові, про який ви говорили??? Де Баканов?
Що ще ми почули у інтервʼю?
🔹 « 90% людей, яких подавали в санкційні списки - були погоджені контрабандистом Акстом та його бек-офісом.»
За словами Ваганяна, до санкційних списків потрапляли люди, які не мали там бути, натомість реальні фігуранти могли відкупитись
🔹 Рейдерство і силовий тиск
Описуються випадки, коли бізнес «ламали» через кримінальні справи, а у разі непокори - заходили силові підрозділи (КОРД, Альфа). Також пролунали заяви про можливу причетність цієї групи до фізичної ліквідації людини - шляхом отруєння.
🔹Переписували майно на людей Баканова та Наумова, включно з одним з заступників Офісу Президента, за допомогою чорних реєстраторів
🔹 Контрабандне вино для Баканова і Зеленського
«Баканов жив дуже розкішно, як для керівника правоохоронної структури. Вино яке замовлялось в Італії для Івана Баканова. Його не розмитнювали, воно проїздило через пункт пропускук Чоп-Тиса, це контролював начальник місцевого четвертого управління контрабанди. Людина, яка мала присікати контрабанду - курувала контрабанду вина для Баканова. Не лише Баканову замовлялось вино. для міністрів, для Наумова, для Президента України».
🔹Керівник Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз при Мін'юсті Андрій Свінцицький також замішаний у схемах, через нього люди Баканова і Наумова можуть на свій розсуд фальсифікувати експертизи у кримінальних справах
Нещодавно на бігус.інфо вийшло розслідування, що родина Свінцицького придбала за роки війни майна на $1 млн.
🔹У розмові прозвучали заяви про підприємство з виробництва дронів «АЕРОТЕХ» та про постачання безпілотників державі і військовим частинам за завищеними цінами.
Йдеться про можливий вплив на ці процеси з боку осіб, пов'язаних з колишнім керівництвом СБУ.
🔹Очільником управління СБУ у Одеській області є Віктор Доровський. Доровський - один із співвласників фармацевтичної компанії «Здоровʼя» разом з московським олігархом і депутатом Думи Шишкіним.
Малюк хотів Доровського зняти двічі, але саме Баканов, який від Доровського отримує гроші, не давав це зробити.!!!
🔹Наступний фігурант - Скороход.
За словами Сергія Ваганяна, Скороход є свідомим рейдером і учасником схеми, за якою разом із броварським бізнесменом Шапраном, головою Одеської ОВА Олегом Кіпром та ще одним фігурантом Осіповим були віджаті у держави арештовані російські активи, якими нині користуються на території України.
Він відкрито хизується дружбою з генеральним прокурором Русланом Кравченком, заявляє про знайомство з Юлією Свириденко і стверджує, що діє від імені Офісу президента та «вирішує все» в цій країні.
Зі слів Ваганяна, Скороход контролює слідчих, рейдерськи забирає у людей бізнес, автомобілі й кошти та змушує знайомих Ваганяна давати «потрібні» свідчення в обмін на повернення відібраного майна.
Хочеться відмитись від усього почутого... Але треба робити розголос.
Уже 16-й день Володимир Зеленський не дає жодної публічної оцінки ролі Івана Баканова, людини, навколо якої зосереджена значна частина озвучених у цьому інтерв'ю звинувачень.
У воюючій країні президент не має права мовчати, коли йдеться про можливу корупцію, контрабанду, рекет, тиск на бізнес, маніпуляції санкціями і - особливо - заробітки на оборонних контрактах.
